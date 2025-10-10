De nouvelles places subventionnées en service de garde pour favoriser la conciliation famille-travail-études

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 10 oct. 2025 /CNW/ - La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, en compagnie du ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières, M. Jean Boulet, a procédé à l'inauguration de l'installation Le Petit Campus, située sur le terrain de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), qui accueillera 80 enfants, dont 20 poupons.

Pour l'occasion, ils étaient accompagnés du recteur de l'UQTR, M. Christian Blanchette, et du directeur général du CPE-bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial (BC) Les Petits Collégiens, M. Pierre-Philippe Foucher.

Les étudiants et le personnel de l'université seront priorisés dans l'octroi de ces places. Le CPE prévoit également proposer des horaires de garde atypiques pour faciliter la conciliation famille-études-travail. Il s'agit de la quatrième installation du CPE Les Petits Collégiens, qui compte au total 304 places.

Le projet a été rendu possible grâce au soutien financier de près de 4,2 M$ du gouvernement du Québec. L'UQTR a également contribué en concédant le terrain et en fournissant un accompagnement dans la construction de l'établissement.

Citations :

« Quelle bonne nouvelle pour les familles! C'est un réel plaisir d'avoir pu inaugurer ce CPE qui accueillera 80 enfants. Cette installation, située à même le campus, aura nécessairement des retombées positives sur la conciliation famille-travail-études. C'est une fierté que d'avoir contribué, comme gouvernement, à ce beau projet. C'est dans un environnement accueillant que les tout-petits pourront se développer et s'épanouir. Je tiens à souligner le travail de collaboration entre tous les partenaires qui nous permet aujourd'hui d'offrir de nouvelles places à 9,35 $ par jour aux familles de Trois-Rivières. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Aujourd'hui marque une nouvelle étape pour les personnes qui fréquentent l'UQTR dans le cadre de leur parcours académique ou professionnel. Le nouveau CPE Les Petits Collégiens s'ajoute à une série de mesures prises par l'université pour mieux servir ses parents-étudiants et ses employés. Le cumul de plusieurs initiatives comme celles-ci permettra d'offrir aux familles de chez nous plus de milieux sains et sécuritaires favorisant l'épanouissement de leurs tout-petits. C'est un investissement pour notre avenir! »

Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières

« Nous savons à quel point il est difficile de jongler entre les responsabilités académiques, professionnelles et familiales. Nous savons aussi que lorsqu'un parent sait que son enfant est entre de bonnes mains dans un environnement bienveillant et stimulant, il peut étudier, travailler ou enseigner avec plus de sérénité. En 2022, l'enquête sur les indicateurs de conditions de poursuites des études, menée auprès des nouveaux étudiants de l'Université du Québec, a démontré que près de 24 % des personnes nouvellement admises assumaient des responsabilités familiales. C'est dire combien il est important de maintenir et d'offrir ce type de service de garde pour la communauté universitaire pour assurer la réussite éducative de la population étudiante. »

Christian Blanchette, recteur de l'UQTR

« Nous sommes très fiers de voir Le Petit Campus ouvrir ses portes. Cette ouverture témoigne de notre engagement à offrir davantage de places en services de garde éducatifs à l'enfance qui répondent concrètement aux besoins des familles. Ces 80 places en CPE offrent un environnement favorisant l'épanouissement et la réussite des tout-petits. »

Pierre-Philippe Foucher, directeur général du CPE Les Petits Collégiens

Faits saillants :

Le CPE-BC Les Petits collégiens détient également 1 084 places à l'agrément pour des services de garde éducatifs à l'enfance en milieu familial.

Le CPE-BC Les Petits collégiens compte déjà trois autres installations qui offrent au total 304 places, dont 70 pour les poupons.

Rappelons que le Grand chantier pour les familles a été lancé en octobre 2021 en vue de compléter le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. Depuis, plus de 30 500 nouvelles places à 9,35 $ ont été créées partout au Québec, ce qui inclut les places en milieu familial. Près de 14 000 autres places sont en cours de réalisation et viendront s'ajouter à celles déjà offertes. Cela signifie qu'à terme, l'objectif du Grand chantier aura été dépassé.

