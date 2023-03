De nouvelles passerelles DEC-BAC à l'ITHQ

MONTRÉAL, le 15 mars 2023 /CNW/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est heureux d'annoncer la création de nouvelles passerelles DEC-BAC pour les personnes étudiantes souhaitant poursuivre leurs études au Baccalauréat appliqué en gestion de l'accueil et de l'hôtellerie, offert par l'ITHQ. Ces passerelles bénéficieront aux titulaires d'un diplôme d'études collégiales décerné par l'ITHQ ou par tout autre établissement d'enseignement. Les personnes admises au baccalauréat appliqué de l'ITHQ pourront profiter d'une reconnaissance d'acquis de trois à dix cours selon le DEC complété en Techniques de gestion hôtelière, en Gestion d'un établissement de restauration ou en Techniques de tourisme, ainsi qu'en Gestion de commerce et en Technique de gestion et d'intervention en loisir. Les candidats et candidates ont jusqu'au 1er mai 2023 pour déposer une demande d'admission aux programmes universitaires de l'ITHQ.

En favorisant le passage du collégial à l'universitaire, l'ITHQ souhaite ainsi encourager les jeunes à poursuivre leurs études pour former une main-d'œuvre plus qualifiée pour les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. L'obtention d'un diplôme universitaire au Baccalauréat appliqué en gestion de l'accueil et de l'hôtellerie permet notamment d'occuper des postes de direction dans une panoplie de secteurs du domaine de l'accueil: hébergement, restauration, loisirs, voyages et transports, congrès et attractions.

« Quelle bonne nouvelle pour les étudiants et étudiantes qui désirent tirer profit d'une passerelle DEC-BAC! Nous avons plus que jamais besoin d'offrir une continuité d'apprentissage ouverte et dynamique pour faire face à la crise de main-d'œuvre qui frappe notamment l'industrie de la restauration, de l'hôtellerie et du tourisme, mais aussi plus largement les secteurs de l'accueil, visés par le baccalauréat appliqué de l'ITHQ. Nous sommes impatients de voir cette nouvelle génération de diplômé(e)s universitaires à l'œuvre pour façonner et renouveler nos secteurs d'activités. En plus de maîtriser l'ensemble des opérations et de pouvoir gérer une entreprise, ils sauront analyser, améliorer et innover! », déclare Jasmin Tanguay, directeur principal des études universitaires et de la recherche à l'ITHQ.

Ces nouvelles passerelles vers le Baccalauréat appliqué en gestion de l'accueil et de l'hôtellerie de l'ITHQ s'ajoutent aux passerelles existantes qui mènent entre autres au Baccalauréat en gestion du tourisme et de l'hôtellerie, offert conjointement avec l'ESG UQAM. Elles s'inscrivent dans une volonté de l'ITHQ de multiplier les initiatives pour faciliter l'accès au grade universitaire.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la gastronomie et de la sommellerie. Répondant aux plus hauts standards de l'industrie, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (professionnel, technique et universitaire). Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école quatre étoiles et deux restaurants d'application pédagogique, il compte deux unités de recherche (GastronomiQc Lab et ExperiSens) et un centre d'expertise. En plus de ses formations diplômantes, l'ITHQ propose aussi du perfectionnement aux professionnels, des services-conseils aux entreprises et aux institutions, ainsi que des ateliers au grand public.

SOURCE Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Renseignements: Julie Serero, Responsable, communications - relations médias 514 282-5111, poste 4142 , [email protected] ; Ophélie Simoncelli, Responsable communications - relations publiques, 514 282-5111, poste 4078, [email protected]