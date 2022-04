ST. JOHN'S, NL, le 6 avril 2022 /CNW/ - Pour atteindre nos objectifs climatiques, il est essentiel de réduire la pollution liée aux transports. C'est pourquoi le gouvernement du Canada apporte son soutien à Terre-Neuve-et-Labrador pour veiller à ce que les conducteurs aient davantage d'options écologiques et pour aider les Canadiens et l'industrie dans leur marche vers un avenir carboneutre.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui l'octroi de plus de 1 million de dollars à Newfoundland Power Inc. par le biais du réseau takeCHARGE pour l'installation de 38 bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le financement fédéral provient de l'Initiative pour le déploiement d'infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de remplacement et du Programme d'infrastructure pour les véhicules à zéro émission de Ressources naturelles Canada. Les bornes seront accessibles au public d'ici novembre 2022. La société Newfoundland Power Inc. a également versé plus de 1,9 million de dollars, portant l'enveloppe totale du projet à plus de 3 millions de dollars.

Depuis 2015, le Canada a effectué un investissement historique d'un milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et les bornes plus accessibles au pays. Ces fonds permettent d'établir un réseau pancanadien de bornes de recharge le long des autoroutes canadiennes et de bornes locales dans les lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens. Des remises fédérales pouvant atteindre 5 000 $ incitent aussi plus de Canadiens à opter pour un VE. Le Plan de réduction des émissions, qui a été annoncé récemment, prévoit un investissement historique de plus de 3 milliards de dollars en financement additionnel lié aux véhicules à émission zéro (VEZ) pour aider le Canada à atteindre ses objectifs ambitieux de vente et à réduire davantage les émissions du secteur. Cet investissement comprend 400 millions de dollars en fonds supplémentaires pour l'installation de bornes pour VEZ en appui à l'objectif du gouvernement d'ajouter 50 000 bornes pour VEZ au réseau canadien. De plus, la Banque de l'infrastructure du Canada investira 500 millions de dollars dans des infrastructures à grande échelle de recharge et de ravitaillement pour VEZ qui permettront de générer des revenus et qui sont dans l'intérêt public.

Ces investissements constituent un pas de plus vers l'atteinte de la cible du Canada : faire en sorte qu'à partir de 2035, tous les véhicules de promenade neufs vendus au Canada soient des véhicules à émission zéro. Et, à l'instar de tout autre investissement dans des secteurs comme les technologies propres ou la protection de la nature, l'annonce d'aujourd'hui aidera le Canada à réaliser ses objectifs ambitieux de lutte contre les changements climatiques, porteurs d'un avenir plus propre, plus sain et plus abordable pour tous les Canadiens.

Citations

« Nous donnons aux Canadiens des options plus écologiques pour se déplacer là où ils le veulent en rendant les infrastructures pour véhicules électriques plus accessibles. Des investissements comme celui qui a été annoncé aujourd'hui à Terre-Neuve-et-Labrador permettront aux Canadiens de s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre et nous aideront à atteindre nos objectifs climatiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Nous nous réjouissons de procéder à l'installation de ces bornes de recharge au cours des mois à venir. Cette aide financière permettra d'accroître le nombre de bornes dans le réseau, ce qui contribuera à éliminer l'obstacle que pose l'autonomie pour ceux qui conduisent un VE dans notre province. Ces bornes de recharge seront installées à des endroits stratégiques. Ainsi, les conducteurs de VE pourront s'aventurer dans de nouvelles régions, ce qui encouragera aussi plus de gens à passer à l'électrique. »

Byron Chubbs

Vice-président, Ingénierie et approvisionnement en énergie, Newfoundland Power

« Depuis que le premier réseau de recharge rapide de la province a été mis en service l'année dernière, nous avons constaté un essor croissant et plus d'intérêt pour les véhicules électriques partout dans la province. Le fait d'avoir plus de bornes sur l'île et au Labrador contribue à faire de l'achat d'un véhicule électrique une option réaliste pour les habitants de la province, en plus d'édifier un avenir plus vert pour Terre-Neuve-et-Labrador. »

Jennifer Williams

Présidente-directrice générale, Newfoundland and Labrador Hydro

Faits en bref

Les transports sont à l'origine du quart des émissions de gaz à effet de serre au Canada .

. Grâce aux fonds investis jusqu'à maintenant dans les infrastructures de recharge, plus de 25 000 nouvelles bornes seront installées d'un océan à l'autre.

À ce jour, plus de 136 000 particuliers et entreprises au Canada ont profité de la remise offerte par le gouvernement fédéral à l'achat d'un véhicule à émission zéro.

