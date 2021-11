De nouvelles obligations sanitaires dans nos installations

MONTRÉAL-NORD, le 24 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a récemment publié un arrêté ministériel qui contient de nouvelles obligations sanitaires. La mise en œuvre des nouvelles règles est approuvée et supervisée par le Centre de coordination des mesures d'urgence (CCMU) de la Ville de Montréal. Suivant cet arrêté ministériel, l'arrondissement doit désormais valider le passeport vaccinal des personnes âgées de 13 ans plus qui désirent participer aux activités de sports et loisirs dans nos installations.

Activités de loisirs désormais soumises au passeport vaccinal

La preuve vaccinale des personnes âgées de 13 ans et plus qui désirent participer aux activités de loisirs se déroulant à l'intérieur devra être validée, comme c'est déjà le cas dans les restaurants, cinémas, lieux de diffusion culturelle et autres services non essentiels.

Validation du passeport vaccinal des spectateurs aux activités sportives et de loisirs

Tous les spectateurs âgés de 13 ans et plus, incluant ceux qui participent à des séances d'entraînement ou à des événements sportifs amateurs, devront également faire valider leur passeport vaccinal à l'entrée de nos installations.

Nous sollicitons la collaboration de nos partenaires sportifs et communautaires dans cet effort de protection collective en santé publique.

L'arrondissement s'engage à déployer toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires afin de répondre à ces nouvelles exigences.

