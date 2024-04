LA PLATEFORME EXCLUSIVE LE SOLEIL À VOTRE SERVICEMC DE SOLLUM RENFORCE LE CONTRÔLE DES PRODUCTEURS SUR LEUR CONSOMMATION D'ÉNERGIE - PARMI LES PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DES COÛTS - GRÂCE À DES OUTILS DE GESTION ÉNERGÉTIQUE ET DE RECETTES AMÉLIORÉS.

MONTRÉAL, le 16 avril 2024 /CNW/ - Sollum Technologies, le chef de file de l'éclairage dynamique DEL, a le plaisir de dévoiler les plus récentes améliorations à sa plateforme infonuagique Le Soleil à votre Service (SOLaSMC).

Sollum Technologies dévoile les plus récentes améliorations à sa plateforme infonuagique Le Soleil à votre Service (SOLaSMC). Parmi les nouveautés : les contrôles avancés fournissent une vue d'ensemble complète de l'environnement d’éclairage d'une serre, injectant de la flexibilité dans la solution pour s'adapter aux besoins des cultures et aux impératifs commerciaux; le gestionnaire de recettes permet aux producteurs de prendre les choses en main en créant leurs propres recettes de lumière, soit de manière autonome, soit avec l'aide de l’équipe de soutien éclairé de Sollum, à leur service 24/7. (Groupe CNW/Sollum Technologies)

La plateforme SOLaS est au cœur de la révolution opérée par Sollum en matière d'éclairage des serres. Reproduisant et modulant la lumière naturelle du Soleil avec une précision inégalée, SOLaS permet de gérer l'éclairage dynamique/adaptable DEL entièrement programmable de Sollum de manière à répondre aux besoins particuliers de toute culture, et ce, à chaque étape de sa croissance. Cette innovation améliore le rendement et la qualité des produits, tout en réduisant la consommation d'énergie. Elle offre ainsi une solution rentable et durable qui répond aux principaux défis de la production en serre.

Les améliorations apportées à SOLaS, conçues dans un souci de précision, soutiennent l'accroissement du contrôle et de l'efficacité des opérations en serre, renforçant ainsi l'engagement de Sollum à aider les producteurs à optimiser leurs opérations grâce à une technologie d'éclairage 100 % adaptable.

Nouveautés :

GESTION DE L'ÉNERGIE: les contrôles avancés fournissent une vue d'ensemble complète de l'environnement d'éclairage d'une serre, injectant de la flexibilité dans la solution pour s'adapter aux besoins des cultures et aux impératifs commerciaux.

Surveillance par SOLaS : le suivi de la consommation d'électricité de chaque luminaire, de chaque zone ou de l'ensemble de la serre permet aux producteurs d'évaluer l'impact de l'éclairage supplémentaire sur la productivité de chaque culture, et d'effectuer des ajustements stratégiques de la recette d'éclairage en vue d'économiser l'énergie.

: le suivi de la consommation d'électricité de chaque luminaire, de chaque zone ou de l'ensemble de la serre permet aux producteurs d'évaluer l'impact de l'éclairage supplémentaire sur la productivité de chaque culture, et d'effectuer des ajustements stratégiques de la recette d'éclairage en vue d'économiser l'énergie. Contrôle des coûts d'énergie : le plafonnement de la consommation d'énergie sur la plateforme SOLaS permet d'atténuer l'impact du « délestage », grâce à une gestion proactive et plus efficace des pointes de consommation et des périodes de coûts élevés. Compte tenu des défis particuliers que le délestage pose aux producteurs en serre, qui ont besoin d'une consommation d'énergie constante pour maintenir des conditions de croissance optimales, ce plafond offre un contrôle dynamique des dépenses énergétiques. La possibilité de modifier le plafond à tout moment, et ainsi ajuster la consommation d'énergie en fonction des événements de délestage prévus et imprévus, minimise l'impact sur les activités.

: le plafonnement de la consommation d'énergie sur la plateforme SOLaS permet d'atténuer l'impact du « délestage », grâce à une gestion proactive et plus efficace des pointes de consommation et des périodes de coûts élevés. Compte tenu des défis particuliers que le délestage pose aux producteurs en serre, qui ont besoin d'une consommation d'énergie constante pour maintenir des conditions de croissance optimales, ce plafond offre un contrôle dynamique des dépenses énergétiques. La possibilité de modifier le plafond à tout moment, et ainsi ajuster la consommation d'énergie en fonction des événements de délestage prévus et imprévus, minimise l'impact sur les activités. Contrôle renforcé de l'éclairage: les données de PPFD (densité de flux de photons photosynthétiques) et de DLI (lumière quotidienne intégrale) multicibles maximisent l'utilisation de la lumière naturelle du Soleil. Ces données permettent d'ajuster la quantité de lumière afin de répondre aux besoins variables des plantes tout au long de la journée, et veillent à ce que les cultures reçoivent la quantité exacte de lumière nécessaire à leur croissance optimale.

GESTIONNAIRE DE RECETTES AMÉLIORÉ: le gestionnaire de recettes permet aux producteurs de prendre les choses en main en créant leurs propres recettes de lumière, soit de manière autonome, soit avec l'aide de l'équipe de soutien éclairé de Sollum, à leur service 24/7. Les producteurs restent propriétaires de leurs recettes, ce qui favorise l'innovation et l'optimisation en temps réel.

En outre, les producteurs peuvent sélectionner et personnaliser les recettes de la vaste bibliothèque de Sollum. La dernière mise à jour comprend des informations détaillées sur les recettes, telles que la répartition R/G/B/FR, les ratios de couleur et la consommation d'énergie à tout moment de la journée, ainsi que la consommation totale d'énergie sur des périodes sélectionnées. Ce niveau de détail comprend également la composition spectrale complète, ce qui permet aux producteurs de disposer de toutes les informations requises pour prendre des décisions éclairées.

Enfin, les clients qui ont investi dans la solution dynamique de Sollum bénéficieront des dernières fonctionnalités, et leurs serres continueront ainsi d'opérer à la pointe de la technologie agricole.

« Ces nouvelles fonctionnalités sont plus que des améliorations significatives de la plateforme SOLaS, » déclare le vice-président Marco Lafond, Développement de produits chez Sollum.

« Nous transformons la façon dont les producteurs interagissent avec la technologie afin qu'ils puissent tirer de leurs cultures des résultats inégalés. Ces avancées reflètent notre engagement inébranlable à fournir une solution innovante et centrée sur l'utilisateur, qui répond aux besoins immédiats des agriculteurs d'aujourd'hui et les prépare à relever les défis de demain, en particulier sur le plan de la gestion des coûts énergétiques », ajoute-t-il.

Cette première livraison de fonctionnalités marque le début d'une période dynamique d'innovation et de croissance. Déjà tournée vers l'avenir, Sollum présentera plus tard cette année des fonctionnalités transformatrices, soigneusement conçues pour fournir aux serriculteurs les outils d'efficacité et de contrôle des opérations les plus avancés.

Pour en savoir plus sur la façon dont la solution d'éclairage dynamique de Sollum peut dynamiser une exploitation serricole, contactez l'équipe de vente de Sollum ou visitez le site sollum.tech.

À propos de Sollum Technologies

Sollum Technologies propose la seule solution d'éclairage DEL 100 % dynamique qui module le spectre complet de la lumière naturelle du Soleil afin d'éclairer des environnements fermés tels que des serres, des centres de recherche et des laboratoires. La solution clé en main primée de Sollum® se compose de luminaires alimentés par l'internet des objets et l'IA, qui sont contrôlés par la plateforme infonuagique le Soleil à votre ServiceMC exclusive à Sollum. La solution unique de Sollum est une technologie propre entièrement évolutive qui s'adapte aux besoins d'affaires ainsi que la gestion de l'éclairage multizone, chaque zone bénéficiant de la gradation automatique d'un nombre illimité de recettes de lumière. C'est pourquoi notre solution offre une valeur inégalée sur le plan des économies d'énergie et, en plus pour les serriculteurs, une productivité accrue et une qualité supérieure des produits.

Fondée en 2015, l'entreprise a son siège social à Montréal (Québec, Canada), où sont concentrées ses activités de conception, de développement et de fabrication et possède un bureau de représentation à Leamington (Ontario, Canada). Pour plus d'informations, rendez-vous sur sollum.tech.

Sollum Technologies

©2024 Sollum Technologies. Tous droits réservés. Le Soleil à votre Service, Connectés à la nature, SF-ONE,

SF-PRO, SF-MAX, S.E.A.R.C.H. et le logo Sollum sont des marques enregistrées ou de commerce de Sollum Technologies.

SOURCE Sollum Technologies

Renseignements: Sollum Technologies, Vice-présidente, Marketing, Jenny Zammit, +1.514.975.7308, [email protected]; Relations médias, Valérie Gonzalo, +1.514.923.1549, [email protected]