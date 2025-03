GreenShield, le seul fournisseur national d'assurance et de soins de santé sans but lucratif au Canada, offre deux mois de consultations gratuites, sans engagement, aux Canadiens et Canadiennes qui souhaitent entamer une démarche de soins de santé mentale.

TORONTO, le 27 mars 2025 /CNW/ - Sous l'effet des tensions commerciales qui s'intensifient entre le Canada et les États-Unis et de la hausse du coût de la vie, près de la moitié des Canadiens et Canadiennes affirment éprouver une anxiété accrue, particulièrement en raison de l'imposition des tarifs douaniers.

Le mois dernier, GreenShield - une entreprise sans but lucratif fièrement canadienne offrant des services d'assurance et de soins de santé - s'est associée à Recherche en santé mentale Canada (RSMC) afin de cerner les principales tendances et lacunes en matière de soins pour les Canadiens et Canadiennes dans un contexte d'incertitude économique et politique croissante. Les données ont révélé une montée fulgurante de l'anxiété au cours du mois dernier, l'augmentation du coût de la vie et les tensions politiques avec les États-Unis figurant parmi les principaux facteurs de stress pour les Canadiens et Canadiennes.



Selon ces nouvelles données :

En 2024, le nombre de Canadiens et Canadiennes qui ont déclaré une détérioration de leur santé mentale en raison de la conjoncture économique a eu tendance à diminuer; toutefois, il en est tout autrement pour le début de l'année 2025 : 42 % déclarent aujourd'hui que la récession économique a d'importantes répercussions sur leur santé mentale; 39 % se demandent s'ils ou elles pourront boucler leurs fins de mois.

Près de 50 % des Canadiens et Canadiennes ont fait état d'une augmentation de leur anxiété au cours du dernier mois, les ménages à faible revenu et les femmes étant les plus touchés.

Près de 40 % des Canadiens et Canadiennes citent désormais l'imprévisibilité politique et les tensions avec les États-Unis comme une source d'anxiété accrue, juste après les préoccupations liées à l'augmentation du coût de la vie (52 %).

C'est en Ontario et en Colombie-Britannique que le taux d'anxiété est le plus élevé.

Malgré les besoins criants de la population pour du soutien en santé mentale, les coûts et l'accessibilité continuent d'être un frein majeur et ce sont malheureusement les personnes les plus vulnérables qui écopent. En tant qu'entreprise sans but lucratif et fournisseur de services de santé mentale qui connaît la croissance la plus rapide du pays, GreenShield s'engage à soutenir la santé mentale des Canadiens et Canadiennes dans les moments difficiles et c'est dans cette optique qu'elle a décidé d'offrir deux mois de consultations gratuites aux Canadiens et Canadiennes qui souhaitent entamer une démarche en santé mentale. Cette offre comprend deux séances avec un professionnel ou une professionnelle en santé mentale et un abonnement illimité à la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) en ligne, sans adhésion ni engagement.

« À maintes reprises, nous avons constaté le lien étroit qui existe entre l'incertitude économique et la dégradation du bien-être mental. En tant qu'entreprise fièrement canadienne et engagée, nous sommes résolus à réduire les obstacles aux soins pour l'ensemble des Canadiens et Canadiennes pendant cette période difficile », a déclaré Zahid Salman, président et chef de direction de GreenShield. Les Canadiens et Canadiennes savent s'entraider et la santé mentale n'est pas seulement un problème individuel, c'est un problème national. Quand on aide les Canadiens et Canadiennes à accéder à du soutien dans les moments difficiles, c'est le pays tout entier qui en bénéficie. »

GreenShield a puisé cette idée dans la somme de ses expériences, notamment avec la crise financière de 2008 et la pandémie de COVID-19, qui ont toutes deux engendré une augmentation des problèmes de santé mentale. Ces périodes ont fait ressortir une vérité essentielle : en période d'incertitude financière, l'accès au soutien à la santé mentale est plus important que jamais, mais reste trop souvent hors de portée de ceux et celles qui en ont besoin.

« Nos données le confirment : le climat politique et économique actuel alimente un stress et une anxiété généralisés », a déclaré Akela Peoples, directrice générale de Recherche en santé mentale Canada. « Les problèmes de santé mentale qu'entraîne cette instabilité sont lourds de conséquences pour le pays tout entier et donc il est essentiel de s'y attaquer. Nous sommes fiers de communiquer cette précieuse information aux Canadiens et Canadiennes et nous saluons le leadership impressionnant de Greenshield qui offre un soutien gratuit à tous les Canadiens ».

En tant qu'organisation sans but lucratif, GreenShield n'a pas d'actionnaires, ce qui lui permet d'accorder la priorité aux gens et à son impact social plutôt qu'aux profits. GreenShield s'engage à réinvestir ses bénéfices excédentaires pour soutenir directement la santé et le bien-être des communautés mal desservies. Par l'intermédiaire de GreenShield Communautaire, l'entreprise s'est engagée à investir 75 millions de dollars pour améliorer la santé de plus d'un million de Canadiens et Canadiennes d'ici la fin de l'année, et particulièrement dans le cadre de ses programmes de santé mentale, de médicaments essentiels et de prise en charge des maladies chroniques. En offrant aux Canadiens et Canadiennes la possibilité de bénéficier d'une consultation gratuite avec un réseau inclusif de professionnels et professionnelles de la santé, GreenShield contribue à réduire davantage les obstacles aux soins pour les Canadiens et Canadiennes en quête d'équité et à faire progresser sa mission, qui est de promouvoir Une meilleure santé pour tous. Les Canadiens peuvent accéder à l'offre de santé mentale gratuite de GreenShield du 28 mars jusqu'au 28 mai 2025 à travers le site-Web de GreenShield.

Méthodologie de la recherche :

23e sondage national

Le sondage national de Recherche en Santé mentale Canada s'inscrit dans le cadre d'un effort pluriannuel visant à suivre les défis en matière de santé mentale résultant de la COVID-19 et au-delà. Depuis mars 2020, l'objectif des sondages de Recherche en Santé mentale Canada est de tâter le pouls auprès des Canadiens et Canadiennes quant à leur niveau d'anxiété et de dépression, ainsi que de cibler et d'évaluer les facteurs qui influencent le bien-être mental. Méthodologie : L'enquête en ligne a été menée auprès d'un échantillon de 4 050 adultes canadiens et canadiennes du 4 au 24 février 2025. Il s'agissait du vingt-troisième sondage de cette étude. Les résultats des différents sondages sont comparés, le cas échéant. Ce rapport se concentre uniquement sur les mesures globales de la santé mentale ainsi que sur l'incidence des conditions économiques actuelles. Bien que les résultats totaux incluent l'échantillon additionnel de 4 000 personnes en C.-B., ces résultats nationaux ont été pondérés par les données de recensement les plus récentes en termes de sexe, d'âge et de région afin de s'assurer que l'échantillon total est représentatif de la population dans son ensemble.

Sondage omnibus

Un sondage national ponctuel déployé pour comprendre le niveau d'anxiété des Canadiens et Canadiennes en lien avec les facteurs de stress économiques et politiques actuels.

Méthodologie : L'enquête a été menée auprès de 1 500 adultes au Canada du 20 au 25 février 2025. Un échantillon aléatoire de panélistes a été invité à répondre à l'enquête à partir d'un ensemble de partenaires basés sur la plateforme d'échange Lucid. Ces partenaires sont généralement des groupes d'enquête avec option d'inclusion confirmée, constitués pour éliminer le risque de biais dans les données provenant d'une source unique. La marge d'erreur pour un échantillon aléatoire comparable de 2 000 Canadiens est de +/- 2,19 %, 19 fois sur 20. L'échantillon de base a été pondéré selon les données du recensement afin de s'assurer que l'échantillon correspond à la population du Canada selon l'âge, le sexe, le niveau de scolarité et la région. Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 en raison des arrondis.

À propos de GreenShield

Seule entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé à l'échelle du Canada, GreenShield croit que l'accès aux soins de santé est un droit, et non un privilège. Nous sommes déterminés à améliorer les résultats en santé, à contribuer au changement systémique et à bâtir un avenir où chaque Canadien et chaque Canadienne peut atteindre son plein potentiel en matière de santé.

Nous proposons une toute nouvelle expérience de l'assurance et des soins de santé en regroupant ces services en un seul endroit. Et c'est grâce à notre modèle unique de « fournisseur-payeur » : « fournisseur » parce que nous offrons divers services de soins de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie, en prise en charge des maladies chroniques et en télémédecine, et « payeur » parce que nous offrons des services d'assurance, d'administration des régimes et de traitement des réclamations.

Nous sommes une entreprise sans but lucratif, donc sans actionnaires : nous pouvons réinvestir en priorité nos revenus excédentaires directement dans le soutien de communautés mal desservies. Par l'intermédiaire de GreenShield Communautaire, l'entreprise s'est engagée à investir 75 millions de dollars pour améliorer la santé de plus d'un million de Canadiens et Canadiennes d'ici la fin de 2025, et particulièrement dans le cadre de ses programmes de santé mentale, de médicaments essentiels, de soins buccodentaires et de gestion des maladies chroniques. Nos initiatives évolutives permettent d'apporter d'importants changements en faveur d'Une meilleure santé pour tous.

GreenShield est fière de sa culture qui a été reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées du Canada, d'avoir obtenu la certification d'Entreprise généreuse d'Imagine Canada et d'avoir vu son nom inscrit sur la liste « Change the World » de Fortune.

À propos de Recherche en santé mentale Canada

Recherche en santé mentale Canada (RSMC) est un organisme de bienfaisance national qui fait progresser la santé mentale par l'intermédiaire de bourses d'études, de subventions, de la collecte et de l'analyse de données et d'initiatives stratégiques. En tant que principal organisme de santé mentale au Canada, nous nous efforçons d'améliorer la vie de tous les Canadiens en faisant progresser les connaissances en matière de santé mentale de manière unique, notamment en dirigeant, en alimentant et en influençant la création de meilleurs systèmes de santé mentale. Un exemple de notre travail est financé par Santé Canada pour surveiller et rendre compte de la santé mentale des Canadiens. Nous recueillons des données sur la population, les analysons et en rendons compte aux gouvernements et aux parties prenantes à l'échelle nationale, afin de favoriser une prise de décision éclairée par des données sur les besoins des personnes et sur la performance de nos services. Les systèmes et les services de santé mentale ne peuvent s'améliorer sans recherche - la recherche est un investissement dans l'avenir.

