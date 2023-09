Un rapport publié récemment révèle qu'un nombre croissant d'adultes reçoivent un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) et reçoivent un traitement - une tendance qui ne montre aucun signe de ralentissement.

TORONTO, le 21 sept. 2023 /CNW/ - Au cours des cinq dernières années, Manuvie a constaté une forte augmentation du nombre d'adultes qui présentent des demandes de règlement pour des médicaments contre le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), et des données récemment publiées indiquent que cette tendance ne montre aucun signe de ralentissement. Selon le dernier rapport spécial Renseignements sur la santé des employés de Manuvie, de 2021 à 2022, le nombre de demandeurs uniques de médicaments contre le TDAH, âgés de 18 ans et plus, a augmenté de 24,5 %. Ce chiffre se compare à un taux de croissance moyen des demandeurs de 15,3 % entre 2017 et 2021.

« Les données contenues dans notre rapport fournissent aux organisations des renseignements pertinents qui les aident à prendre des décisions plus éclairées, afin que leurs employés aient accès aux services et aux soins dont ils ont besoin, a déclaré Ashesh Desai, chef, Assurance collective à Manuvie Canada. Par exemple, nos données reflètent la compréhension du fait que le TDAH n'est pas simplement quelque chose qui disparaît avec l'âge. Tous les employeurs devraient savoir que cette maladie peut se poursuivre à l'âge adulte, et c'est manifestement le cas. »

Selon la CADDRA, la Canadian ADHD Resource Alliance, le TDAH est l'un des troubles neurodéveloppementaux les plus courants au Canada, qui touche de 4 à 6 % des adultes et de 5 à 7 % des enfants, soit environ 1,8 million de Canadiens. S'il n'est pas traité, le TDAH peut s'accompagner d'autres troubles mentaux comme la dépression et l'anxiété. Cela peut entraîner des facteurs de risque pour plusieurs autres problèmes de santé, notamment les maladies cardiovasculaires et l'obésité, qui peuvent obliger les gens à prendre des congés.

Le rapport spécial Renseignements sur la santé des employés de Manuvie examine en profondeur les raisons possibles de la hausse des diagnostics. Selon le rapport, l'un des principaux facteurs à l'origine de la hausse est la prise de conscience générale du TDAH. Les médecins sont de mieux en mieux outillés pour reconnaître les signes et les symptômes du TDAH à l'âge adulte, ce qui leur permet de mieux le différencier d'autres maladies.

« L'augmentation des demandes de règlement liées à des problèmes de santé mentale peut indiquer une détérioration générale de cette dernière et une plus grande prévalence des diagnostics de santé mentale, explique le Dr Stephen Pomedli de Cleveland Clinic Canada, directeur médical, Assurance collective de Manuvie. Mais l'augmentation des cas de TDAH, surtout chez les adultes, peut aussi suggérer une meilleure prise de conscience de ce trouble et l'accès d'un plus grand nombre de personnes aux services nécessaires. À long terme, cela peut être perçu comme positif, car les individus prennent des mesures proactives pour améliorer leur santé et leur bien-être. »

Le rapport spécial Renseignements sur la santé des employés de Manuvie révèle aussi que l'environnement de travail d'une personne, en particulier le télétravail durant la pandémie de COVID-19, peut avoir joué un rôle dans la réapparition des symptômes du TDAH, qui étaient auparavant masqués par un environnement de travail structuré. De plus, le rapport révèle que la popularité des messages sur les médias sociaux concernant les signes et les symptômes du TDAH peut contribuer à l'augmentation du nombre de diagnostics. Avec des milliards de vues sur toutes les plateformes, ces messages attirent l'attention sur ce trouble, alors de plus en plus de personnes parlent à leur médecin d'éventuels problèmes de TDAH.

Diagnostic du TDAH chez les femmes

Pendant des décennies, le TDAH a été diagnostiqué davantage chez les hommes que chez les femmes, mais le rapport spécial Renseignements sur la santé des employés de Manuvie suggère que cet écart se comble rapidement. En fait, en 2022, le ratio de diagnostic du TDAH était de 53 % d'hommes et de 47 % de femmes. Il y a cinq ans, la proportion était de 60 % d'hommes et de 40 % de femmes. Selon la Cleveland Clinic, la raison exacte pourrait être attribuable en grande partie à la façon dont les symptômes se manifestent : les hommes ont généralement tendance à afficher davantage de comportements liés à l'impulsivité ou à l'hyperactivité, tandis que les femmes ont plus tendance à présenter des symptômes liés à l'inattention - ce qui peut avoir contribué au sous-diagnostic pendant des décennies.

Comme Manulife l'a indiqué plus tôt cette année, en 2022, 48 jours par employé ont été perdus, en moyenne, en raison d'absences liées à la santé et du présentéisme. « Notre objectif, avec notre deuxième rapport spécial Renseignements sur la santé des employés, est de veiller à ce que les employés soient bien préparés pour réussir, poursuit M. Desai. Grâce à ces renseignements, les employeurs peuvent mieux influencer, atténuer et anticiper les problèmes qui touchent le bien-être de leurs employés et, ainsi, créer des milieux de travail plus sains qui contribuent à la réussite de l'organisation et aux résultats de l'entreprise. »

En tant qu'important fournisseur d'assurance collective, Manuvie possède l'un des ensembles de données sur la santé les plus vastes et complets du pays (à l'exception des gouvernements). En analysant soigneusement les données regroupées, Manuvie est en mesure de mieux comprendre les principaux facteurs de santé qui peuvent avoir une incidence sur le comportement des employés et, en fin de compte, sur les résultats en matière de santé des Canadiens.

