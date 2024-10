En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

Le rapport propose des actions pour chaque génération et explique comment les fournisseurs de régimes de retraite, les promoteurs de régimes et les conseillers peuvent contribuer à l'atteinte de meilleurs résultats.

Avec une espérance de vie et une retraite potentiellement plus longue, les gestes posés durant les années de vie active sont cruciaux.

TORONTO, le 22 oct. 2024 /CNW/ - Manuvie publie aujourd'hui son Rapport stress, finances et bien-être : Des comportements qui comptent, basé sur sa quatrième enquête annuelle auprès des participants de régimes d'épargne-retraite parrainé par l'employeur et d'un panel de retraités canadiens. Le rapport met en lumière les défis financiers auxquels continuent d'être confrontés les travailleurs, alors que les Baby-Boomers sont de manière générale en meilleure position financière que les générations X, Z et les Milléniaux. L'expérience des retraités varie considérablement selon le moment et les circonstances de leur départ à la retraite - qu'il survienne plus tôt que prévu ou tel que planifié.

Dans un contexte où l'espérance de vie augmente, de même que le nombre d'années à financer la retraite, le rapport examine les mesures à prendre pour renforcer la résilience financière durant la vie active, afin de favoriser une meilleure épargne en vue de la retraite.

« Partout dans le monde, les gens vivent plus longtemps. Alors que nous comptions autrefois la retraite en années, maintenant, beaucoup d'entre nous peuvent espérer la compter en décennies », a déclaré Aimee DeCamillo, cheffe mondiale, Produits et services d'épargne-retraite chez Gestion de placements Manuvie. « Avec une espérance de vie qui dépasse les 80 ans, les Canadiens doivent désormais planifier jusqu'à deux ou trois décennies de retraite. Le rapport de cette année offre des conseils pratiques pour aider les membres à épargner, maintenir leurs investissements et réussir leur transition vers la retraite. »

Le rapport suggère que l'âge auquel une personne envisage de prendre sa retraite dépend en partie de la résilience financière qu'elle parvient à développer au cours de sa vie active. Il fait référence à la résilience financière comme étant la capacité à surmonter des obstacles financiers tels que les dettes, les frais de scolarité, les dépenses de santé et les imprévus. Les personnes en emploi qui peinent à subvenir à leurs besoins financiers actuels ont souvent du mal à développer cette résilience et tendent à retarder l'épargne en vue de la retraite.

De plus, l'âge ciblé pour la retraite joue un rôle clé dans la gestion d'une retraite prolongée. Bien que bon nombre de personnes aient un âge en tête, plusieurs prennent finalement leur retraite plus tôt que prévu. L'enquête démontre que le quart des personnes retraitées sondées au Québec a quitté la vie active de manière anticipée, réduisant ainsi leur période d'épargne et allongeant leurs années de retraite.

Les principales conclusions du Rapport stress, finances et bien-être : Des comportements qui comptent incluent :

Des défis financiers qui perdurent

Bien que l'économie se soit améliorée depuis la dernière enquête sur la retraite de Manuvie, publiée en avril 2023, les Québécois en emploi sont presque deux fois plus nombreux à qualifier leur situation financière de passable ou précaire (38 %) plutôt que de très bonne ou excellente (20 %). Plus de la moitié des répondants estiment que leur niveau d'endettement constitue un problème, mais seulement le tiers (32 %) se disent préoccupées par leurs économies d'urgence.

Parmi les générations, ce sont les membres de la génération X qui déclarent le plus souvent une situation financière passable ou précaire (44 %) et que l'endettement est un problème (60 %). Bien que les baby-boomers soient les moins susceptible de décrire leur situation financière comme étant passable ou précaire, un tiers (33 %) l'évalue tout de même de cette manière.

La préparation à la retraite se fait attendre

Plus de 40 % des travailleurs sondé au Québec ont répondu avoir accumulé un retard dans leurs épargnes en vue de la retraite. Un sur trois ignore où il en est, et 34 % s'inquiètent de ne pas disposer de suffisamment d'économies pour leur retraite. Seulement un tiers (33 %) a mis en place un plan de retraite structuré avec l'appui d'un conseiller financier. Bien que les baby-boomers soient ceux qui se sentent le plus confiants quant à leurs épargnes, 42 % d'entre eux reconnaissent être en retard.

Les travailleurs québécois prévoient, en moyenne, prendre leur retraite avec quatre ans de retard par rapport à leurs attentes, souvent pour continuer à épargner ou rembourser leurs dettes. Bien que la moitié d'entre eux priorisent l'épargne-retraite, deux sur cinq épargneraient davantage avec une meilleure gestion financière. Les générations Z/Milléniaux et X ressentent plus fortement que les baby-boomers la difficulté d'équilibrer les priorités financières et l'épargne-retraite.

Les personnes avec un conseiller ou un plan de retraite formel affichent une meilleure situation financière et une préparation accrue à la retraite

Près des trois quarts des personnes ayant un conseiller financier se disent en bonne situation financière, comparativement à environ la moitié de celles qui n'en ont pas. De plus, 77 % des répondants qui disposent d'un plan de retraite complet se sentent financièrement à l'aise, comparé à 51 % pour ceux qui n'en ont pas.

Les personnes qui ont un conseiller sont aussi plus nombreuses à considérer que leurs économies pour la retraite sont sur la bonne voie (42 % contre 33 %). De même, près de la moitié de celles qui ont un plan formel estiment qu'elles sont sur la bonne voie, par rapport seulement 29 % de celles qui n'ont pas de plan.

Les employeurs peuvent aider en fournissant des programmes de bien-être financier qui incluent un soutien à la planification de la retraite et l'accès à des conseillers

Dans l'enquête, les travailleurs ont dit être intéressés par un soutien à la gestion financière, en particulier la consultation d'un conseiller, bien qu'ils ne veuillent pas que cela engendre des coûts.

L'enquête a démontré que l'utilisation des ressources en matière de conseils pour la planification de la retraite et les investissements augmente généralement avec l'âge, bien que l'intérêt global pour l'obtention de conseils soit constant parmi tous les groupes d'âge, démontrant une opportunité de mieux répondre aux besoins des jeunes Canadiens.

Plus de la moitié des travailleurs canadiens ont déclaré qu'ils n'auraient pas recours à des ressources pour la planification financière s'il y avait un coût associé. La consultation en personne est perçue comme étant la plus valable, avec une personne sur trois se disant prête à payer pour de tels services.

« En tant que principal fournisseur canadien de plans de retraite, nous assumons pleinement le rôle que nous pouvons jouer en aidant les employeurs à améliorer les résultats d'épargne de leurs employés. Un programme de bien-être financier efficace, des plans d'épargne complets, combinés à une suite de ressources numériques et un modèle d'engagement qui atteint les membres de manière personnalisée de la manière qui fonctionne le mieux pour eux, peuvent être la formule pour la préparation à la retraite », a déclaré Brett Marchand, Vice-président principal et chef, Retraite Canada chez Manuvie.

La retraite se passe généralement bien, mais prendre sa retraite plus tôt que prévu peut créer des défis financiers

Les personnes retraitées au Canada apprécient cette étape de leur vie et explorent de nouvelles passions. Près de 6 personnes sur 10 (56 %) disent que la retraite leur a permis de poursuivre des intérêts qu'elles n'avaient pas le temps d'explorer auparavant, et un quart d'entre elles ont élargi leurs cercles sociaux.

Celles qui ont un conseiller financier ou un plan de retraite se concentrent davantage sur leur santé, profitent de leurs loisirs et voyagent. En revanche, celles qui ont des dettes ou qui soutiennent financièrement d'autres personnes sont plus susceptibles de continuer à travailler après leur retraite.

Les personnes qui ont pris leur retraite à la date prévue ou plus tard font état d'une meilleure situation financière et d'une plus grande résilience. La majorité disposaient d'un plan formel avant leur départ et plus de la moitié travaillent avec un conseiller financier.

Par contre, près de la moitié (47 %) des personnes retraitées ont quitté la vie active plus tôt que prévu, en moyenne à 59 ans, et font face à des défis financiers plus importants. Près du quart d'entre eux jugent que leurs dettes sont problématiques, et plus de la moitié regrettent de ne pas avoir épargné davantage avant de prendre leur retraite. Nombreux sont ceux qui ajustent leur mode de vie pour réduire leurs dépenses.

« L'enquête souligne l'importance de la préparation », a déclaré M. Marchand. « Avec l'augmentation de l'espérance de vie et potentiellement plus d'années passées à la retraite, il est essentiel d'aider les gens à renforcer leur résilience financière et à épargner durant leur vie active. »

Méthodologie

L'enquête en ligne de cette année, réalisée en anglais et en français, incluait deux échantillons issus du panel de recherche d'Angus Reid : des personnes en emploi et des personnes retraitées. L'échantillon des personnes en emploi comptait 1 572 participants, âgés de 18 ans et plus, travaillant au Canada et cotisant à un régime de retraite parrainé par l'employeur. Cette enquête s'est déroulée du 9 au 29 mai 2024, avec une durée moyenne de 15 minutes par personne. L'échantillon des personnes retraitées comprenait 523 participants, avec une enquête menée du 9 mai au 3 juin 2024, et une durée moyenne de 14 minutes. Les tests statistiques ont été effectués avec un seuil de signification de 0,95. Les pourcentages dans les tableaux et graphiques peuvent ne pas totaliser 100 % en raison des chiffres arrondis ou de catégories non incluses. L'enquête 2024 sur la résilience financière et la longévité a été commandée par Manuvie et John Hancock Retirement, et réalisée par Edelman DXI. Manuvie et Edelman DXI sont indépendants l'un de l'autre et déclinent toute responsabilité mutuelle. Les informations présentées sont à titre informatif uniquement et ne constituent pas des conseils juridiques, financiers ou fiscaux. Il est recommandé de consulter un professionnel pour s'assurer que toute décision fondée sur ces informations convient à la situation personnelle.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est la marque du secteur Gestion mondiale de patrimoine et d'actifs, de la Société Financière Manuvie. Notre mission est de rendre les décisions plus simples et d'aider les gens à vivre mieux en donnant aux épargnants les moyens de bâtir un avenir meilleur. Au service de plus de 19 millions de personnes, d'institutions et de participants à des régimes de retraite, nous estimons que notre portée mondiale, nos activités complémentaires et la puissance de notre société mère nous permettent d'aider les investisseurs à exploiter les tendances mondiales émergentes. Nous offrons aux clients l'accès à des solutions d'investissement publiques et privées couvrant les actions, les titres à revenu fixe, les actifs multiples, les placements non traditionnels et le développement durable, comme le capital naturel, pour les aider à prendre des décisions financières éclairées et à atteindre leurs objectifs de placement. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manulifeim.com/us/fr.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, marque mondiale de son secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2023, elle comptait plus de 38 000 employés, plus de 98 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 35 millions de clients. Manuvie est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com.

