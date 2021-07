VANCOUVER, BC, le 28 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Ressources naturelles Canada

Le gouvernement du Canada facilite l'utilisation de véhicules électriques (VE) et transforme ainsi les modes de déplacement des Canadiens.

Aujourd'hui, dans le cadre de la #SemaineVEauCanada, la ministre du Gouvernement numérique et députée de Vancouver Quadra, l'honorable Joyce Murray, a annoncé au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., un investissement combiné de plus de 1 200 000 $ pour aider financièrement les villes de la Colombie-Britannique à faire le virage vers des combustibles plus propres et vers l'électrification des véhicules légers au Canada.

Ces contributions permettront d'installer 98 bornes de recharge pour VE dans la province et ainsi d'aider les Canadiens à s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre.

La Ville de Vancouver a reçu 905 000 $ pour installer 91 bornes de recharge pour VE. Le gouvernement de la Colombie-Britannique, dans le cadre de son programme CleanBC Go Electric Program, a investi 200 000 $, et la Ville a également contribué au projet à hauteur de 790 000 $, portant l'enveloppe à 1 900 000 $ au total.

a reçu 905 000 $ pour installer 91 bornes de recharge pour VE. Le gouvernement de la Colombie-Britannique, dans le cadre de son programme CleanBC Go Electric Program, a investi 200 000 $, et la Ville a également contribué au projet à hauteur de 790 000 $, portant l'enveloppe à 1 900 000 $ au total. 7-Eleven Inc. a reçu 300 000 $ pour aménager six bornes de recharge rapide pour VE à Vancouver , Langley , Abbotsford , Kelowna , Kamloops et Victoria . Le gouvernement de la Colombie-Britannique a aussi contribué au projet à hauteur de 150 000 $ par le biais de son programme CleanBC Go Electric Program.

, , , , et . Le gouvernement de la Colombie-Britannique a aussi contribué au projet à hauteur de 150 000 $ par le biais de son programme CleanBC Go Electric Program. Suncor a reçu 50 000 $ pour l'installation d'une borne de recharge rapide pour VE à Vancouver . Le gouvernement de la Colombie-Britannique, dans le cadre de son programme CleanBC Go Electric Program, investit aussi 25 000 $ dans le projet.

Financées par le biais de l'Initiative pour le déploiement d'infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de remplacement et du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada, ces bornes de recharge seront accessibles au public d'ici novembre 2022.

Depuis 2015, le Canada a effectué un investissement historique de plus d'un milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles localement. Ces fonds servent à établir un réseau pancanadien de recharge rapide et à installer des bornes de recharge locales, situées près des lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens. De plus, l'achat d'un VE est entièrement déductible d'impôt pour les entreprises et permet aux consommateurs canadiens d'obtenir jusqu'à 5 000 $ en remise du gouvernement.

Ces investissements aideront le Canada à atteindre son nouvel objectif obligatoire : faire en sorte qu'à partir de 2035 tous les véhicules légers vendus soient des véhicules zéro émission. Pour que le gouvernement s'acquitte de ses engagements ambitieux en matière de changements climatiques, nous devrons réduire les émissions du secteur des transports, ce qui nécessitera aussi bien des investissements que des dispositions réglementaires pour soutenir la population canadienne et l'industrie dans cette transition.

Le gouvernement soutient des projets d'infrastructures vertes qui sont porteurs de bons emplois dans la classe moyenne et qui nous permettront d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Quelques faits

Les transports sont à l'origine du quart des émissions de gaz à effet de serre au Canada .

. Il y a plus de 6 000 stations de recharge accessibles au public au Canada , contre environ 12 000 stations d'essence.

, contre environ 12 000 stations d'essence. Grâce aux fonds investis jusqu'à maintenant dans des infrastructures de recharge, plus de 17 000 nouvelles stations de recharge seront accessibles au public au Canada .

. Les Canadiens qui souhaitent opter pour des solutions de mobilité plus écologiques peuvent choisir parmi plus de 50 modèles de véhicules zéro émission.

Citations

« Nous donnons aux Canadiens les options plus écologiques qu'ils veulent pour se déplacer. Nous créons un réseau pancanadien de stations de recharge pour véhicules électriques de St. John's à Victoria, et nous aménageons maintenant d'autres bornes ici, en Colombie-Britannique. Voilà comment nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Notre gouvernement reconnaît que les changements climatiques sont réels, que des mesures audacieuses sont nécessaires et que le transport personnel a une énorme empreinte carbone. Dans le cadre d'un large éventail d'importantes initiatives d'atténuation des effets des changements climatiques, nous avons investi pour accélérer l'adoption des VE au Canada et développer le réseau de stations de recharge de VE. L'annonce de 1,2 million de dollars, faite aujourd'hui à Vancouver, s'inscrit dans le prolongement des investissements au profit du transport écologique. Les Canadiens pourront ainsi respirer un air plus pur, réduire leur empreinte carbone et économiser davantage. »

L'honorable Joyce Murray

Ministre du Gouvernement numérique et députée de Vancouver Quadra

« De plus en plus de gens en Colombie-Britannique se tournent vers les véhicules électriques pour réduire leurs frais de carburant et la pollution atmosphérique. Dans le cadre de CleanBC, nous travaillons avec nos partenaires à développer le réseau de recharge dans la province pour simplifier la vie des conducteurs de véhicules électriques et pour ainsi mettre la Colombie-Britannique sur la voie d'un avenir énergétique propre. »

L'honorable Bruce Ralston

Ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation bas carbone

« Vancouver prend des mesures ambitieuses pour faire face à l'urgence climatique. En permettant l'installation d'un plus grand nombre de stations de recharge dans la ville, les projets annoncés aujourd'hui constituent une étape importante dans notre démarche pour atteindre les objectifs de réduction des émissions et pour bâtir une ville durable et inclusive au service de toute la population. »

Kennedy Stewart

Maire de Vancouver

« Faciliter les déplacements des Canadiens, voilà notre travail. Nous savons que les besoins de notre clientèle évoluent, alors nous construisons l'autoroute électrique du Canada - un réseau pancanadien de bornes de recharge rapide. En investissant dans les technologies les plus rapides, nous pourrons répondre aux besoins des acheteurs de VE aujourd'hui et dans l'avenir. »

Patrick Ritchie

Vice-président, Ventes et Marketing, Suncor

« L’ajout de bornes de recharge dans les magasins 7-Eleven de la Colombie-Britannique facilitera la recharge des VE pour les clients et contribuera à accélérer l’adoption des VE et des carburants de remplacement. Nous sommes déterminés à œuvrer pour créer un avenir plus durable et à adopter des solutions mutuellement bénéfiques pour nos clients, notre entreprise et l’environnement. »

Norman Hower

Vice-président et directeur général, 7-Eleven Canada

