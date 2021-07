BURNABY, BC, le 30 juill. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada facilite l'utilisation de véhicules électriques et transforme ainsi les modes de déplacement des Canadiens.

Aujourd'hui, dans le cadre de la #SemaineVEauCanada, la députée de Vancouver-Centre, l'honorable Hedy Fry, a annoncé au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., l'octroi d'un investissement total de plus de 800 000 $ pour installer 170 bornes de recharge et ainsi aider les Britanno-colombiens à effectuer la transition vers des véhicules électriques (VE) et à s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre.

Les contributions permettront d'installer 168 bornes de recharge pour VE de niveau 2 et deux chargeurs rapides dans la province afin de promouvoir un avenir carboneutre au Canada.

L'Institut de technologie de la Colombie-Britannique a reçu 300 000 $ pour installer 60 bornes de recharge pour VE à Burnaby . La contribution de l'Institut au projet s'élève à 473 000 $, ce qui porte l'enveloppe à plus de 793 000 $ au total.

La Ville de Delta a reçu plus de 77 000 $ pour installer 20 chargeurs de VE à Delta. La Ville contribue également à hauteur de 135 000 $ à l'initiative, ce qui porte l'enveloppe à plus de 212 000 $ au total.

Le QuadReal Property Group a reçu 260 000 $ pour réaliser deux projets visant à installer 34 bornes de recharge pour VE à Vancouver. Le programme CleanBC Go Electric du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources pétrolières de la Colombie-Britannique contribue également à hauteur de 50 000 $ aux projets, tandis que le QuadReal Property Group fournit pour sa part plus de 330 000 $, ce qui porte donc l'enveloppe des deux projets à plus de 640 000 $.

Les propriétaires du plan de copropriété BCS3862 (Maison du Canada au village olympique) ont reçu plus de 86 000 $ pour installer 36 bornes de recharge et l'infrastructure électrique connexe nécessaire dans leur stationnement. Un financement supplémentaire de plus de 54 000 $ octroyé par le gouvernement de la Colombie-Britannique et une contribution d'environ 86 000 $ de la Maison du Canada au village olympique portent l'enveloppe à plus de 227 000 $ au total.

La Corporation of the District of Saanich a reçu 100 000 $ pour installer 20 bornes de recharge dans le district de Saanich. La Corporation contribue également à hauteur de 270 000 $ au projet, ce qui porte l'enveloppe à 370 000 $ au total.

Financées dans le cadre de l'Initiative pour le déploiement d'infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de remplacement et du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada, toutes les bornes de recharge pourront être utilisées par le public d'ici l'hiver.

Depuis 2015, le Canada a effectué un investissement historique de plus d'un milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles localement. Ces fonds servent à établir un réseau pancanadien de recharge rapide et à installer des bornes de recharge locales, situées près des lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens. De plus, l'achat d'un VE est entièrement déductible d'impôt pour les entreprises et permet aux consommateurs canadiens d'obtenir jusqu'à 5 000 $ en remise du gouvernement.

Ces investissements aideront le Canada à atteindre son nouvel objectif obligatoire : faire en sorte qu'à partir de 2035 tous les véhicules légers vendus soient des véhicules zéro émission. Pour que le gouvernement s'acquitte de ses engagements ambitieux en matière de changements climatiques, nous devrons réduire les émissions du secteur des transports, ce qui nécessitera aussi bien des investissements que des dispositions réglementaires pour soutenir la population canadienne et l'industrie dans cette transition.

Le gouvernement soutient des projets d'infrastructures vertes qui sont porteurs de bons emplois dans la classe moyenne et qui nous permettront d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

« Nous donnons aux Canadiens les options plus écologiques qu'ils veulent pour se déplacer. Nous créons un réseau pancanadien de stations de recharge pour véhicules électriques de St. John's à Victoria, et nous aménageons maintenant d'autres bornes ici, en Colombie-Britannique. Voilà comment nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Il est primordial d'écologiser les transports pour réduire les émissions de GES et atteindre nos objectifs climatiques à temps. Pour inciter les Canadiens à acheter des véhicules électriques, nous installons des bornes de recharge partout au pays et ici, en Colombie-Britannique. Nous rendons également les véhicules électriques plus abordables en offrant un incitatif fédéral de 5 000 $ que les Britanno-Colombiens peuvent combiner avec le rabais provincial, qui peut atteindre 3 000 $. La décision de rouler électrique n'aura jamais été aussi facile à prendre et nous fera progresser sur la voie de la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Hedy Fry

Députée de Vancouver-Centre

« Grâce à l'installation de 60 bornes de recharge de niveau 2 pour véhicules électriques à notre nouveau centre des sciences de la santé en voie d'être terminé, le campus de l'Institut de technologie de la Colombie-Britannique à Burnaby abritera l'un de plus grands centres de recharge de voitures électriques de tout le district régional du Grand Vancouver. L'aide financière de Ressources naturelles Canada nous aide à remplir nos engagements énoncés dans la vision de développement durable de l'Institut - cultiver des communautés et des milieux d'apprentissage exceptionnels grâce au développement de technologies et de campus durables. »

Kathy Kinloch

Présidente, Institut de technologie de la Colombie-Britannique

« Je tiens à remercier le gouvernement fédéral pour ce financement, car il contribuera grandement à soutenir la stratégie de notre ville en matière de véhicules électriques. Il nous aidera à établir les infrastructures nécessaires pour encourager l'utilisation de véhicules électriques dans notre communauté. Je suis heureux de collaborer avec notre députée, l'honorable Carla Qualtrough, et la remercie pour sa contribution aux objectifs climatiques de Delta. Je suis également ravi d'offrir des possibilités de transport plus écologiques aux résidents dans la perspective d'atteindre la carboneutralité. »

George V. Harvie

Maire, Ville de Delta

« En tant qu'entreprise, QuadReal s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et à aider ses résidents, locataires et clients à faire de même. Nous disposons de dizaines de stations de recharge de niveau 2 dans le district régional du Grand Vancouver, et nous recevons actuellement des échos positifs de la part de nos clients au sujet de l'installation de deux stations de recharge rapide de niveau 3. L'initiative a été rendue possible grâce au soutien du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émissions zéro de Ressources naturelles Canada. »

Matthew MacWilliam

Gestionnaire de projet, QuadReal Property Group

« Le conseil de copropriété de la Maison du Canada tient à remercier Ressources naturelles Canada pour sa généreuse contribution au projet d'infrastructure pour VE de la Maison du Canada. Elle a permis à tous nos résidents d'avoir accès à des bornes de recharge de niveau 2, ce qui incite déjà plus de résidents à acheter et à utiliser des VE. »

L'équipe du projet d'infrastructure pour VE de la Maison du Canada

Les propriétaires du plan de copropriété BCS3862

Quelques faits

Les transports sont à l'origine du quart des émissions de gaz à effet de serre au Canada .

. Il y a plus de 6 000 stations de recharge accessibles au public au Canada , contre environ 12 000 stations d'essence.

, contre environ 12 000 stations d'essence. Grâce aux fonds investis jusqu'à maintenant dans des infrastructures de recharge, plus de 17 000 nouvelles stations de recharge seront accessibles au public au Canada .

. Les Canadiens qui souhaitent opter pour des solutions de mobilité plus écologiques peuvent choisir parmi plus de 50 modèles de véhicules zéro émission.

