KITCHENER, ON, le 9 août 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada facilite l'utilisation de véhicules électriques et transforme les modes de déplacement des Canadiens.

La ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, l'honorable Bardish Chagger, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., l'octroi de 250 000 $ aux municipalités de la région de Waterloo pour l'installation de 50 bornes de recharge pour véhicules électriques (VE), ce qui aidera les Canadiens à s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre.

Cet investissement fédéral est complété par des contributions de la région de Waterloo, des cantons de Wellesley, Wilmot et Woolwich et des villes de Waterloo, Cambridge et Kitchener, portant l'enveloppe totale à 873 000 $.

Financées par le biais du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada, toutes les bornes de recharge pourront être utilisées par le public dès le 31 janvier 2022.

Depuis 2015, le Canada a effectué un investissement historique de plus d'un milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles localement. Ces fonds servent à établir un réseau pancanadien de recharge rapide et à installer des bornes de recharge locales, situées près des lieux de vie, de travail et de loisirs des Canadiens. De plus, l'achat d'un VE est entièrement déductible d'impôt pour les entreprises et permet aux consommateurs canadiens d'obtenir jusqu'à 5 000 $ en remise du gouvernement.

Ces investissements aideront le Canada à atteindre son nouvel objectif obligatoire : faire en sorte qu'à partir de 2035 tous les véhicules légers vendus soient des véhicules zéro émission. Pour que le gouvernement s'acquitte de ses engagements ambitieux en matière de changements climatiques, nous devrons réduire les émissions du secteur des transports, ce qui nécessitera aussi bien des investissements que des dispositions réglementaires pour soutenir la population canadienne et l'industrie dans cette transition.

Le gouvernement soutient des projets d'infrastructures vertes qui sont porteurs de bons emplois dans la classe moyenne et qui nous permettront d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Citations

« Nous donnons aux Canadiens les options plus écologiques qu'ils veulent pour se déplacer. Nous créons un réseau pancanadien de stations de recharge pour véhicules électriques de St. John's à Victoria, et nous aménageons maintenant d'autres bornes ici, dans la région de Waterloo. Voilà comment nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Encourager l'utilisation de véhicules électriques est un volet important de notre plan gouvernemental de réduction de la pollution. Cet investissement dans des stations de recharge à Waterloo soutiendra l'économie locale et nous aidera à rebâtir en mieux, d'une façon plus écologique et délibérément plus inclusive pour les générations à venir. »

L'honorable Bardish Chagger

Ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse

« Puisque les véhicules zéro émission comme les VE jouent un rôle essentiel dans la réalisation de nos objectifs climatiques locaux, notre plan provisoire prévoit l'électrification de la moitié du parc local de véhicules au cours des dix prochaines années. Grâce à cette augmentation considérable du nombre de bornes de recharge publiques, il sera encore plus facile pour les gens de notre région de choisir un VE lors de l'achat de leur prochain véhicule et d'aider ainsi à résoudre le problème des changements climatiques. »

Karen Redman

Présidente, région de Waterloo

Quelques faits

Les transports sont à l'origine du quart des émissions de gaz à effet de serre au Canada .

. Il y a plus de 6 000 stations de recharge accessibles au public au Canada , contre environ 12 000 stations d'essence.

, contre environ 12 000 stations d'essence. Grâce aux fonds investis jusqu'à maintenant dans des infrastructures de recharge, plus de 17 000 nouvelles stations de recharge seront accessibles au public au Canada .

. Les Canadiens qui souhaitent opter pour des solutions de mobilité plus écologiques peuvent choisir parmi plus de 50 modèles de véhicules zéro émission.

Liens pertinents

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan ( http://twitter.com/rncan )

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected] ; Ian Cameron, Directeur des communications par intérim, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-447-3488, [email protected]

Liens connexes

www.nrcan.gc.ca