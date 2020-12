De nouveaux valideurs testés dans le secteur Laurentides

MONTRÉAL, le 4 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Exo testera, à compter du lundi 7 décembre, de nouveaux valideurs à bord des véhicules sur deux lignes d'autobus dans le secteur Laurentides. D'une durée de 5 jours, ce test permettra de recueillir les commentaires des chauffeurs et de la clientèle. À la suite de cette période d'essai, exo procédera au déploiement de ces nouveaux équipements sur l'ensemble du secteur Laurentides. Ce déploiement devrait être terminé en février 2021.

Les valideurs actuels sont appelés à disparaître progressivement. Exo travaille depuis plusieurs mois déjà à l'implantation de nouveaux modèles pour être en mesure d'offrir le paiement intelligent à bord de ses autobus. Le secteur Laurentides sera le premier à bénéficier du nouveau matériel. Une fois l'ensemble des tests et vérifications effectués, exo déploiera les nouveaux valideurs sur l'ensemble de son réseau. Ils seront installés progressivement au cours des prochaines années.

« Chez exo, nous travaillons sans relâche à bâtir notre réseau de demain. La modernisation du transport collectif passe nécessairement par des améliorations aussi simples que l'installation de nouveaux valideurs, qui représentent bien souvent le premier contact du client avec le service emprunté. Grâce à ce matériel de nouvelle génération, nous serons en mesure d'offrir plus d'options de paiement à notre clientèle et d'inscrire chaque jour un peu plus notre réseau dans la modernité », a déclaré Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

