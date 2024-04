La grenouille maculée de l'Oregon et le crapaud de Fowler figurent sur la liste des espèces menacées du Canada.

PORT ROWAN, ON, le 15 avril 2024 /CNW/ - Postes Canada a émis de nouveaux timbres qui attirent l'attention sur deux espèces de grenouilles en danger au pays.

Un timbre présente la grenouille maculée de l'Oregon et l'autre, le crapaud de Fowler. Ces deux amphibiens figurent sur la liste des espèces en voie de disparition du pays en raison de la perte de leur habitat, attribuable à l'activité humaine, aux organismes envahissants et aux polluants.

Timbres des grenouilles en voie de disparition (Groupe CNW/Postes Canada)

Crapaud de Fowler (Anaxyrus fowleri)

Au Canada, le crapaud de Fowler habite exclusivement sur la rive nord du lac Érié, en Ontario, se trouvant souvent sur les plages sablonneuses et les dunes. Principalement nocturne, on le trouve également dans une grande partie de l'est des États-Unis.

Les adultes, dont la taille varie de 5 cm à plus de 8 cm de longueur, se reproduisent dans des étangs, des bassins et des marais peu profonds. Leur couleur varie du gris au chamois, avec de petites taches foncées et des verrues sur le dos, et un ventre blanc ou crème.

Grenouille maculée de l' Oregon (Rana pretiosa)

Au Canada, la grenouille maculée de l'Oregon se trouve uniquement dans la vallée du Fraser, en Colombie-Britannique. Aux États-Unis, sa population californienne a disparu, mais on la trouve encore en Oregon et dans certaines régions de l'État de Washington.

Les pieds de ses pattes postérieures présentent une palmure complète et font d'elle une excellente nageuse. Contrairement à la plupart des autres grenouilles, ses yeux sont orientés vers le haut; elle peut ainsi voir au-dessus de l'eau en demeurant presque entièrement submergée. À l'âge adulte, la grenouille maculée de l'Oregon est brune ou rougeâtre, et a des taches noires au centre pâle sur la tête, le dos, les flancs et les pattes.

À propos des timbres

Conçue par Jocelyne Saulnier, de l'entreprise Joce Creative, illustrée par Emily S. Damstra et imprimée par Lowe-Martin, l'émission compte 250 000 carnets de 10 timbres Permanents🅪 au tarif du régime intérieur, 6 000 plis Premier Jour officiels et 40 000 blocs‑feuillets.

Le lieu d'oblitération est Port Rowan, en Ontario, une ville sur la rive nord du lac Érié qui est à proximité de l'habitat du crapaud de Fowler. L'arrière-plan du bloc-feuillet montre une grenouille maculée de l'Oregon qui regarde au-dessus de l'eau.

Les timbres et les articles de collection sont en vente sur postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays.

