MONTRÉAL, March 17, 2026 /CNW/ - Postes Canada vous invite à célébrer le lancement de ses plus récents timbres qui rendent hommage aux cabanes à sucre.

Profondément ancré dans l'histoire et l'identité du Québec, le temps des sucres sera mis en vedette dans notre émission de deux timbres illustrés en forme de conserve de sirop d'érable. Il s'agit de la période de l'année où la sève d'érable est récoltée et transformée en sirop, en sucre et en tire.

Les timbres seront dévoilés et exposés à Cabane Panache, le plus grand festival de musique et sirop d'érable au Québec. Vous aurez l'occasion de voir les nouveaux timbres de Postes Canada dans un kiosque photo unique.

VERDUN - Timbres sur les cabanes à sucre

QUAND : Jeudi 19 mars, de 18 h à 20 h

• Dévoilement officiel des timbres sur la scène principale du festival à 18 h 15

Vendredi 20 mars, de 17 h à 20 h

Samedi 21 mars, de 11 h à 16 h



EMPLACEMENT : Cabane Panache

Promenade Wellington

250, rue Galt, Verdun - Métro De l'Église





Le kiosque de Postes Canada sera situé près de l'Espace Forêt (promenade Wellington et rue Galt).

Il s'agit d'un événement extérieur gratuit. Pour en savoir plus sur Cabane Panache, rendez-vous en ligne.

MCMarque de commerce de la Société canadienne des postes.

SOURCE Postes Canada

Renseignements : Relations avec les médias de Postes Canadam, 613 734-8888, [email protected]