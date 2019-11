De nouveaux objets de mémoire à la Boutique de BAnQ : des idées-cadeaux originales qui mettent en valeur le patrimoine documentaire québécois

Le prix des objets varie généralement entre 5 $ et 50 $.

Boutique de BAnQ

La Boutique est ouverte du mardi au dimanche, de 10 h à 18 h.

Elle est située dans le hall d'entrée de la Grande Bibliothèque.

475, boulevard De Maisonneuve Est

Montréal (Québec) H2L 5C4

Les commandes par courriel sont possibles. Il suffit d'écrire à boutique.banq@banq.qc.ca.

Au sujet de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) rassemble trois institutions vouées à l'enrichissement du savoir et de la culture de tous les Québécois.

La Bibliothèque nationale acquiert, traite et conserve l'ensemble de l'édition québécoise, tout en assurant la mise en valeur des collections patrimoniales qu'elle a constituées auprès du plus grand nombre.

Les Archives nationales assurent la conservation d'archives publiques et privées et en facilitent l'accès à travers 10 centres répartis sur tout le territoire québécois, en plus d'encadrer les organismes publics dans la gestion de leurs documents.

La Grande Bibliothèque, située au cœur de la métropole, est un lieu de rendez-vous culturel permettant un accès libre et gratuit à la plus grande collection de livres et de documents en français en Amérique. En tant que bibliothèque publique de tous les Québécois, elle propose également de nombreuses ressources numériques.

BAnQ participe activement au rayonnement de la culture québécoise dans l'univers numérique. En 2018-2019, son portail a attiré un total de 7 millions de visites et a généré plus de 1,5 million de prêts numériques ainsi que 18,4 millions de consultations de documents numériques.

banq.qc.ca

