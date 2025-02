DARTMOUTH, NS, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Pour le gouvernement du Canada, il est important de veiller à ce que les agents des pêches disposent de l'équipement et des outils dont ils ont besoin pour protéger la biodiversité marine et faire respecter la Loi sur les pêches. Investir dans le Programme d'acquisition de petites embarcations pour remplacer et mettre à jour les navires de conservation et de protection (C et P) représente l'une des nombreuses façons dont nous soutenons nos agents des pêches.

Photo d’un nouveau navire (Groupe CNW/Pêches et Oceans Canada)

Aujourd'hui, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé l'arrivée de deux navires de 44 pieds pour remplacer la flotte vieillissante de petits navires et appuyer le programme de C et P; un des navires aura son port d'attache à Yarmouth, en Nouvelle-Écosse, et l'autre aura un port d'attache partagé à Pictou et à Cheticamp, en Nouvelle-Écosse. Ces navires sont les derniers des quatre patrouilleurs construits pour remplacer quatre navires vieillissants qui ne sont plus en service dans la flotte de C et P.

Les navires augmentent la capacité des agents des pêches à surveiller la conformité à la Loi sur les pêches, à récupérer plus d'engins de pêche abandonnés, perdus ou jetés et à surveiller les baleines en voie de disparition et les autres espèces préoccupantes au Canada atlantique. Ils assureront également la sécurité des agents, puisque ces navires peuvent fonctionner dans des conditions météorologiques défavorables.

Les navires ont été construits par Samson Enterprises Ltd. à Pondville, en Nouvelle-Écosse, qui a reçu le contrat de 5,4 millions de dollars dans le cadre d'un processus ouvert, transparent et juste.

Le programme de C et P dans les régions du Golfe et des Maritimes a reçu un nouveau navire dans le cadre de ce programme.

Citations

« Nous sommes heureux d'accueillir ces nouveaux navires de patrouille en Nouvelle-Écosse. Ces nouveaux navires permettront aux agents des pêches de disposer d'une technologie de pointe pour protéger le milieu marin et assurer la sécurité dans des conditions météorologiques défavorables. Nous nous engageons à leur fournir le meilleur équipement, comme ces nouveaux petits navires, afin qu'ils puissent faire leur travail efficacement et en toute sécurité. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Le financement pour les navires de 44 pieds provient du Programme d'acquisition de petites embarcations. Ce programme a pour mandat de remplacer la flotte vieillissante de petits navires de Pêches et Océans Canada et de la Garde côtière canadienne au cours des 25 prochaines années.





et de la Garde côtière canadienne au cours des 25 prochaines années. Les agents des pêches ont fourni des commentaires sur la conception et les spécifications de ces navires pour répondre aux besoins particuliers du Ministère.





La longueur et la taille du navire de patrouille de 44 pieds ont été choisies pour la stabilité et la capacité de transporter des engins. La longueur supplémentaire offre trois mètres d'espace d'entreposage de plus que nos navires de détachement moyen, ce qui permet d'avoir des engins saisis et récupérés, en plus d'être très stable pour transporter l'équipement par mauvais temps.





Les responsables du programme de C et P dans les Régions du Golfe et des Maritimes du MPO ont déjà reçu un nouveau navire dans le cadre de cette initiative.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur X, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn (en anglais).

sur X, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn (en anglais). Suivez la Garde côtière canadienne sur X, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn (en anglais).

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Pour de plus amples renseignements: Andrew Richardson, Directeur p. i. des Communications, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, région des Maritimes, 902-407-8439, [email protected]