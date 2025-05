DE NOUVEAUX MEMBRES SE JOIGNENT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC

LÉVIS, QC, le 8 mai 2025 /CNW/ - Le conseil d'administration (CA) de la Fédération des caisses Desjardins du Québec (FCDQ) est heureux d'annoncer l'arrivée de de deux nouveaux membres à son conseil. Aussi, il vous informe de la réélection de deux membres élus ainsi que le renouvellement de mandat de deux membres cooptés.

Afin de soutenir la prise de décisions et de s'aligner sur les meilleures pratiques de gouvernance, le CA de la FCDQ est composé de 19membres aux compétences complémentaires et aux parcours diversifiés. Douze sont élus parmi les membres des conseils d'administration du réseau des caisses, six autres sont cooptés par le CA en plus du président et chef de la direction.

Le Mouvement Desjardins est fier de l'engagement de ces administratrices et administrateurs qui ont à cœur de poursuivre la concrétisation de sa mission et de ses valeurs.

Pour plus d'information, consultez l'ensemble des profils des membres du conseil d'administration et du conseil d'éthique et de déontologie.

Voici un aperçu du profil des nouveaux membres du conseil d'administration et de ceux qui ont été réélus ou dont le mandat a été renouvelé :

Administrateur nouvellement élu au CA

Élection de M. René Saint-Pierre (administrateur de caisse)

M. Saint-Pierre est titulaire d'une maîtrise en gestion de construction de l'Université Stanford, ainsi que d'un baccalauréat et d'une maîtrise en génie civil de Polytechnique Montréal. Co-fondateur d'une entreprise spécialisée dans le développement des technologies de l'intelligence artificielle, il apporte une contribution spécifique dans les domaines de l'analytique avancée, de l'intelligence artificielle et des technologies de l'information ainsi que dans le modèle d'affaires coopératif, le développement durable et la finance responsable.

Administrateur nouvellement coopté au CA

Cooptation de M. Philippe Jetté (membre coopté, non issu du réseau des caisses)

M. Jetté est diplômé en génie électrique de Polytechnique Montréal. Ancien président et chef de la direction de Cogeco Inc. et de Cogeco Communications Inc., il combine des connaissances pratiques en technologie, une maîtrise de l'ingénierie des réseaux complexes avec des compétences éprouvées en développement de marché, en marketing et en ventes. Il dispose également d'une grande expérience dans la gestion de sociétés d'envergure cotées en bourse et privées.

Administratrice et administrateur réélus au CA

Réélection de M. Jordan Baril-Furino (administrateur de caisse)

M. Baril-Furino apporte une contribution spécifique au conseil grâce à son expérience en ingénierie, en gestion des risques et en conformité. Sa présence au conseil enrichit les échanges du point de vue de la relève et de la diversité culturelle.

Réélection de Me Maryse Lapierre (administratrice de caisse)

Me Lapierre met au service du conseil son expertise dans les domaines du droit des affaires et du notariat. Administratrice de sociétés certifiée (ASC), elle est aussi impliquée dans les secteurs du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement.

Administrateurs cooptés dont le mandat est renouvelé au CA

Mandat renouvelé pour M. Denis Latulippe (membre coopté, non issu du réseau des caisses)

Actuaire de formation, M. Latulippe apporte une contribution spécifique au conseil dans les domaines de l'actuariat, de l'assurance et des régimes de retraite. Il est également Administrateur de sociétés certifié (ASC) et a rejoint l'Organisation des Nations Unies comme actuaire principal et conseiller en 1992.

Mandat renouvelé pour M. Michel Magnan (membre coopté, non issu du réseau des caisses)

M. Magnan apporte au conseil ses compétences dans les domaines de la finance, de la comptabilité et de la responsabilité sociale. Professeur-chercheur distingué de l'Université Concordia et titulaire de la Chaire Stephen A. Jarislowsky en gouvernance d'entreprise de l'École de gestion John-Molson, il est aussi Administrateur de sociétés certifié (ASC, C. Dir.).

Membre réélue au conseil d'éthique et de déontologie

Me Annie Vaillancourt (administratrice de caisse)

Me Annie Vaillancourt a été réélue au conseil d'éthique et de déontologie de la Fédération, une instance vouée à la surveillance de l'éthique et de la déontologie du Mouvement Desjardins.

Titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval et membre du Barreau du Québec, Me Vaillancourt exerce en pratique privée dans le domaine du litige civil et commercial et enseigne le droit des obligations à l'École du Barreau du Québec.

