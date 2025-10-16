FREDERICTON, NB, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin d'augmenter l'inventaire de logements et de réduire les coûts. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en investissant des sommes sans précédent pour accroître la construction de logements au Canada. Dans cette optique, le gouvernement fédéral a lancé Maisons Canada un nouvel organisme fédéral chargé de bâtir des logements abordables à grande échelle, notamment des logements supervisés et de transition, des logements communautaires et très abordables ainsi que des logements abordables pour la classe moyenne du pays.

Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, la collaboration ciblée sera essentielle. Il faudra travailler avec les secteurs privés et sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalée depuis des générations. Ces investissements permettent aussi d'offrir à la population canadienne un accès accru à des logements abordables et durables.

Aujourd'hui, le gouvernement a annoncé aujourd'hui un investissement combiné de plus de 2,7 millions de dollars pour la construction de 9 logements dans la ville de Fredericton, dans le cadre de la troisième phase de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL).

L'annonce a été faite aujourd'hui par David Myles, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et de la secrétaire d'État (Nature) et député fédéral de Fredericton--Oromocto, en compagnie de l'honorable David Hickey, ministre responsable de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick, Kate Rogers, mairesse de Fredericton et John Barrow, directeur général de la Société John Howard de Fredericton.

La propriété est un immeuble de neuf appartements appartenant à la Société John Howard de Fredericton. Elle offre des logements sûrs et abordables aux femmes et aux enfants fuyant la violence, ainsi qu'aux personnes de groupes racisés et aux personnes noires au Canada. Tous les appartements sont abordables, et l'immeuble fait partie du programme de logement avec services de soutien. Il s'agit d'une initiative de collaboration entre la Division du développement social et la Société John Howard de Fredericton. Ce programme offre des appartements subventionnés avec services de soutien à des personnes adultes autres que les personnes âgées, qui aident les résidents à atteindre l'autonomie. Une fois cet objectif atteint, les personnes peuvent faire la transition vers un logement subventionné sans services de soutien. L'initiative vise à offrir de la stabilité et à favoriser l'autonomie à long terme des résidents. Elle est guidée par les cinq principes fondamentaux du programme Logement d'abord : accès immédiat à un logement permanent sans conditions de préparation au logement, choix du consommateur et autodétermination, orientation vers le rétablissement, accompagnements individualisés et axés sur le client, ainsi qu'intégration sociale et communautaire.

Le Budget 2025, qui sera déposé le mois prochain, s'appuiera sur cet élan grâce à de nouvelles mesures visant à réduire les coûts pour les promoteurs, à mobiliser les capitaux privés et à doubler le rythme de construction de logements partout au Canada. Le Budget 2025 prévoit également une réduction des dépenses liées aux activités gouvernementales et une meilleure utilisation des fonds publics, afin d'investir davantage dans la croissance économique, la construction de logements et l'amélioration de l'abordabilité pour la population.

Citations :

« Nous devons construire davantage, construire mieux et construire avec audace. Grâce aux investissements dans le logement abordable, notre gouvernement soutient les personnes qui en ont le plus besoin, ici au Nouveau-Brunswick et partout au pays. Nous sommes déterminés à renforcer nos communautés par des initiatives comme celle-ci. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Nous sommes déterminés à travailler avec tous les ordres de gouvernement et avec des partenaires de tous les secteurs afin d'offrir du soutien en matière de logement à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Ce projet permettra de créer rapidement des logements pour certaines des personnes les plus vulnérables de Fredericton. Notre gouvernement est fier de faire partie des partenaires qui rendent ce projet possible. » - David Myles, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et de la secrétaire d'État (Nature) et député fédéral de Fredericton--Oromocto

« Notre gouvernement a clairement indiqué que le statu quo en matière de logement est inacceptable. Chaque personne qui vit au Nouveau-Brunswick mérite d'avoir accès à un logement sûr et abordable, et c'est pourquoi nous travaillons à aider les locataires à trouver une stabilité pour l'avenir grâce à des projets d'ensemble de logements comme celui-ci. » - L'honorable David Hickey, ministre responsable de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick

« La Ville de Fredericton est fière de s'associer à la John Howard Society of Fredericton, au gouvernement du Canada et au gouvernement du Nouveau-Brunswick pour offrir des logements essentiels à notre communauté. Ce projet fournit des logements sûrs et abordables, et offre la stabilité nécessaire pour bâtir des vies épanouies au sein d'un quartier en pleine croissance et bien connecté. » - Kate Rogers, mairesse de Fredericton

« Un logement abordable pour les familles, c'est bien plus qu'un toit -- c'est le fondement de communautés fortes et en santé. Lorsqu'une famille dispose d'un endroit stable qu'elle peut appeler son chez-soi, les enfants s'épanouissent, les parents réussissent et les quartiers se renforcent. Ce projet d'ensemble d'habitation marque une étape importante pour la Société John Howard, puisqu'il s'agit de notre première construction axée sur les familles, portant à 100 le nombre de personnes uniques logées de façon abordable et soutenues par nos programmes. » - John Barrow, directeur général de la Société John Howard de Fredericton

Faits en bref :

L' Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). Elle fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Dans le cadre de sa troisième phase, lancée en 2022, l'ICRL a encore une fois dépassé les cibles. Grâce à cette phase, on s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. Selon les prévisions, le nombre total de logements créés grâce au soutien de l'ICRL dépassera 16 000. Le programme a maintenant pris fin. L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables, notamment les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2ELGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). Elle fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Dans le cadre de sa troisième phase, lancée en 2022, l'ICRL a encore une fois dépassé les cibles. Grâce à cette phase, on s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. Selon les prévisions, le nombre total de logements créés grâce au soutien de l'ICRL dépassera 16 000. Le programme a maintenant pris fin. Le gouvernement fédéral a également récemment publié 50 trousses techniques téléchargeables dans le cadre du Catalogue de conceptions de logements. Ces trousses présentent des modèles standardisés pour des maisons en rangée, des quadruplex, des sixplex et des logements accessoires partout au pays. Ces conceptions favorisant une densification douce permettent aux constructeurs et aux collectivités de réduire le temps et les coûts liés à l'élaboration des plans de construction, ce qui contribue à accélérer les approbations et le démarrage des chantiers. Cette initiative facilitera l'ajout de nouvelles options de logement dans les quartiers établis et met de l'avant des constructions à ossature de bois, soutenant ainsi les emplois locaux et la croissance économique.

Le financement fourni pour l'ensemble d'habitation par la Société John Howard de Fredericton est le suivant : 2 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire de la troisième phase de l'ICRL dans le cadre de la SNL; 785 000 $ sous la forme d'un prêt-subvention de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick droits de permis de construire payés par la Ville de Fredericton; 700 000 $ de la Société John Howard de Fredericton.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à accroître l'abordabilité du logement. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]