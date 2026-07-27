De nouveaux logements de transition pour les femmes verront le jour à Saint John

SAINT JOHN, NB, le 27 juill. 2026 /CNW/ -- Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays. Nous mettons l'accent sur l'aménagement de quartiers extraordinaires où les gens veulent vivre et où ils ont les moyens d'habiter.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada, la Province du Nouveau-Brunswick et la Ville de Saint John ont annoncé un financement combiné de plus de 3,7 millions de dollars pour soutenir la construction de 12 logements avec services de soutien destinés aux femmes en situation d'itinérance chronique, aux prises avec des troubles de toxicomanie, et d'autres problèmes de santé à Saint John. Le financement fédéral est fourni dans le cadre du Fonds pour le logement abordable. L'ensemble résidentiel appelé House of Merritt offrira 12 logements avec services de soutien destinés aux femmes qui connaissent une situation d'itinérance chronique, des troubles de toxicomanie et d'autres problèmes de santé. Chaque studio autonome sera doté d'une cuisinette, d'un salon et d'une salle de bains privée. Les locataires auront aussi accès à des commodités partagées, comme une cuisine commune, une salle à manger, un salon et des installations de baignade accessibles. L'immeuble comprendra aussi un espace réservé aux services communautaires, à la formation, aux réunions et aux activités. L'organisme Fresh Start Services for Women offrira des services de soutien sur place au moyen de l'approche « logement d'abord » et de la réduction des méfaits. Il offrira de l'aide à la transition, du soutien au développement des compétences en matière de location et des aptitudes à la vie quotidienne, du soutien à la littératie financière, la planification des repas, l'accès aux soins de santé, des services de consultation en cas de crise et d'autres services adaptés aux besoins des locataires.

L'annonce a été faite aujourd'hui par l'honorable Wayne Long, secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières) et député fédéral de Saint John--Kennebecasis, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que l'honorable David Hickey, ministre responsable de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick et député provincial de Saint John Harbour et Donna Noade Reardon, mairesse de Saint John.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à fournir aux collectivités le soutien dont elles ont besoin pour accroître leur capacité à trouver des solutions locales à l'itinérance. L'accès à un logement abordable de qualité convenable est le fondement de la réussite socio-économique. Il améliore les résultats en matière d'éducation et de santé, augmente les possibilités d'emploi et favorise l'engagement et la cohésion dans la collectivité, sans parler de la croissance économique et de la sécurité financière. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Notre gouvernement concentre ses efforts sur la création de logements pour les gens de Saint John et de partout au pays. Soutenir House of Merritt est l'une des façons d'y arriver. Je suis fier de notre participation à ce projet, qui changera concrètement la vie des personnes de cette collectivité. » - L'honorable Wayne Long, secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières) et député fédéral de Saint John--Kennebecasis

« Le Village Waterloo a vu la crise du logement se dérouler dans ses rues. Le statu quo est inacceptable, et tous les ordres de gouvernement doivent réagir avec l'urgence que la situation exige. Cette annonce constitue un pas important dans cette direction. » - L'honorable David Hickey, ministre responsable de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick et député provincial de Saint John Harbour

« Tout le monde mérite d'avoir un chez-soi sûr et stable. L'ensemble résidentiel House of Merritt est un investissement important pour notre ville. Nous sommes fiers de nous associer au gouvernement du Canada, à la Province du Nouveau-Brunswick et à Fresh Start Services for Women pour offrir non seulement des logements, mais aussi les mesures de soutien nécessaires pour aider les femmes en situation d'itinérance à mener une vie plus saine et plus autonome. » - Donna Noade Reardon, mairesse de Saint John

« La crise du logement a durement touché Saint John depuis la COVID-19. Les loyers ont doublé au cours de cette période. Le nombre de personnes en situation d'itinérance a quadruplé. Les problèmes de santé mentale et de toxicomanie ne font que s'aggraver. House of Merritt offrira des logements sûrs avec services de soutien à 12 personnes qui vivent actuellement en situation d'itinérance. L'ensemble résidentiel offrira aussi un espace professionnel abordable et de qualité à Fresh Start Services, un organisme sans but lucratif qui sert cette population sans relâche depuis une dizaine d'années. Fresh Start Services fournira le soutien nécessaire aux nouvelles locataires afin qu'elles aient les meilleures chances de réussir à conserver leur logement. House of Merritt a été construite grâce à un effort collectif, avec le soutien financier clé de la SCHL, de la Ville de Saint John et de partenaires communautaires, y compris les Sœurs de la Charité et le Human Development Council. La construction de logements abordables n'est ni facile ni bon marché, et il est encore plus difficile d'élaborer un modèle comme celui-ci. Malgré les défis, il faut beaucoup plus de logements de ce type. Autrement, il pourrait nous en coûter beaucoup plus cher en argent et en vies humaines. Nous sommes donc impatients d'en construire d'autres, avec pour objectif que tout le monde ait un chez-soi. » - Seth Asimakos, directeur général et cofondateur, Kaleidoscope Impact

« Fresh Start est heureux de s'associer à Kaleidoscope Social Impact afin de créer des logements avec soutien grâce au projet House of Merritt. Nommée en l'honneur de notre fondatrice, Lois Merritt, cette initiative nous permet de poursuivre fièrement son héritage, fondé sur la conviction que chacun mérite un chez-soi. En offrant un soutien axé sur l'approche « le logement d'abord » aux 12 résidentes qui y habiteront, cette maison permettra également à notre organisme de poursuivre son important travail auprès des personnes en situation d'itinérance, de renforcer notre programme de prévention des pertes de logement et de faire progresser nos efforts pour mettre fin à l'itinérance chronique. » -Melanie Vautour, directrice générale, Fresh Start

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En mars 2026, le gouvernement du Canada avait engagé 15,83 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 61 700 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. Le financement fourni pour House of Merritt est le suivant : 2,3 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du FLA; 1,3 million de dollars de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick 125 000 $ de la Ville de Saint John; 500 000 $ des Sœurs de la Charité de l'Immaculée Conception (Sisters of Charity of the Immaculate Conception).



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale. Elle est le pilier du système canadien du logement. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et efficace qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]