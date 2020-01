De nouveaux logements abordables destinés aux familles ouvrent leurs portes à Kimberley

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et l'honorable Katrine Conroy, députée provinciale de Kootenay West et ministre responsable de la Columbia Basin Trust, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Les fonds pour cet ensemble ont été fournis par les partenaires suivants :

Le gouvernement du Canada , par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, et le gouvernement de la Colombie-Britannique ont versé conjointement 1,6 million de dollars par l'entremise du Fonds consacré à l'infrastructure sociale.

, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, et le gouvernement de la Colombie-Britannique ont versé conjointement 1,6 million de dollars par l'entremise du Fonds consacré à l'infrastructure sociale. Le gouvernement de la Colombie-Britannique et la Columbia Basin Trust ont versé 657 000 $ dans le cadre du programme Columbia Basin Investment in Affordable Housing.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a également accordé une subvention de 100 000 $ dans le cadre du Housing Endowment Fund ainsi que des fonds pour la construction.

La Columbia Basin Trust a également versé 250 000 $ de plus pour l'ensemble.

La Kimberley Seniors Project Society a fourni le terrain.

Les familles ont commencé à emménager dans leur nouveau logement en décembre 2019, et l'ensemble est maintenant entièrement occupé. Les loyers mensuels sont de 750 $ pour un logement de deux chambres et de 850 $ pour un logement de trois chambres.

Grâce à ces nouveaux logements, cet ensemble démontre, par l'entremise de tous les ordres de gouvernement, notre engagement envers l'objectif de la Stratégie nationale sur le logement, qui consiste à offrir à toutes les familles un chez-soi sûr et abordable.

L'ensemble fait partie des plus de 22 000 logements achevés ou en construction en Colombie-Britannique grâce aux investissements provinciaux.

Citations :

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi nous sommes heureux d'annoncer l'inauguration de l'ensemble New Pioneer Lodge, qui ajoute 12 nouveaux logements locatifs abordables qui offriront une base solide à des familles d'ici pour leur permettre de croître et de s'épanouir au sein de la collectivité. Félicitations à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. » -- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Personne en Colombie-Britannique ne devrait avoir à quitter sa collectivité parce qu'il n'arrive pas à trouver un chez-soi abordable. Ces nouveaux logements offriront de nouvelles possibilités, une sécurité et une tranquillité d'esprit aux familles à faible revenu de Kimberley. Nous sommes fiers de travailler en partenariat pour construire des milliers de logements comme ceux-ci pour les gens de toute la province. » - L'honorable Katrine Conroy, députée provinciale de Kootenay West, ministre du Développement des enfants et de la famille et ministre responsable de la Columbia Basin Trust

« C'est formidable de voir que 12 familles ont accès à ces nouveaux logements, qui constituent un ajout essentiel à l'éventail d'options de logement à Kimberley. Félicitations à tous ceux qui ont collaboré à ce projet, y compris les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique et la Kimberley Seniors Project Society. Ensemble, nous améliorons la qualité de vie dans le bassin Columbia. » - Johnny Strilaeff, président et premier dirigeant de la Columbia Basin Trust

« La Kimberley Seniors Project Society s'est engagée à long terme! Il y a depuis longtemps un besoin à Kimberley pour des logements abordables destinés à des familles à faible revenu. L'achèvement de cet ensemble est un bon début en ce sens. » -- Rich Rausch, président, Kimberley Seniors Project Society

Faits en bref :

La création de logements abordables est une priorité que se partagent le gouvernement provincial et le caucus du Parti vert de la Colombie-Britannique et qui figure à l'accord de confiance et de soutien conclu entre eux.

Plus de 520 logements ont été achevés ou sont en construction dans la région de Kootenay grâce aux investissements provinciaux :

Investissement dans le logement abordable de la Columbia Basin Trust : 130 logements



Building BC: Community Housing Fund : 122 logements



Building BC: Indigenous Housing Fund : 52 logements



Building BC: Women's Transition Housing Fund : 15 logements



Building BC: Supportive Housing Fund : 34 logements



Programme de logements locatifs abordables de la province : 20 logements



Fonds de soutien à l'abordabilité (Deepening Affordability Fund) : 56 logements



Logements pour étudiants ( Cranbrook - College of the Rockies) : 96 logements

- College of the Rockies) : 96 logements Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements de la Colombie-Britannique annoncés et financés par la Province est disponible en ligne (en anglais seulement) à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC.

Pour en savoir plus sur les mesures prises par la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables aux Britanno-Colombiens, allez au site suivant (en anglais seulement) : https://workingforyou.gov.bc.ca/.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Valérie Glazer, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ottawa, 819-654-5546, [email protected]; Leonard Catling, Société canadienne d'hypothèques et de logement, Calgary, 604-787-1787, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère des Affaires municipales et du Logement, 778-584-1255; Laura Mathews, BC Housing, 604-439-8571

Liens connexes

www.cmhc-schl.gc.ca