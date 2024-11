HAY RIVER, NT, le 29 nov. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Michael McLeod, député fédéral des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que R.J. Simpson, premier ministre des Territoires du Nord-Ouest, et Ron Schaub, directeur général du Rowe's Group of Companies, ont annoncé un financement de plus de 13 millions de dollars pour 44 nouveaux logements à Hay River. Cette annonce porte le financement total annoncé pour les Territoires du Nord-Ouest dans le cadre des programmes de la Stratégie nationale sur le logement à 203 millions de dollars pour la création et la réparation de 580 logements

Riverside Suites, dont on célèbre l'inauguration officielle aujourd'hui, est un ensemble résidentiel situé au 66 Capital Drive. Il comprend des appartements d'une et de deux chambres. L'immeuble, qui compte quelques logements accessibles, répond aussi au besoin en matière de logements accessibles dans la collectivité. Tous les logements donnent accès à un balcon, à une buanderie privée et à un stationnement souterrain.

La construction est terminée, et les locataires ont déjà commencé à emménager dans leurs nouveaux logements.

Le financement de cet ensemble résidentiel comprend :

13,2 millions de dollars en prêts du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable;

200 000 $ d'Habitation Territoires du Nord-Ouest;

investissement et mise de fonds en terrain du parc de maisons mobiles de Hay River .

« Le gouvernement fédéral est heureux d'avoir soutenu la réalisation de cet ensemble résidentiel à Hay River. Nous sommes déterminés à dynamiser les collectivités grâce à des projets comme celui-ci, ici dans les Territoires du Nord-Ouest et partout au Canada. Ces investissements contribuent à créer des emplois et à stimuler notre économie locale. En plus, ils aident les membres de la collectivité à accéder à des logements sûrs et abordables. Ce travail collaboratif permettra à un plus grand nombre de personnes d'avoir un chez-soi. »

- Michael McLeod, député fédéral des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le logement, ce n'est pas qu'un simple toit : il jette les bases de collectivités fortes et de la dignité des personnes. Dans les Territoires du Nord-Ouest, assurer l'accès à des logements sûrs et abordables est une priorité clé de notre gouvernement. Lorsque les personnes et les familles ont un chez-soi, elles ressentent un sentiment de fierté, de stabilité et de sécurité, ce qui est essentiel à leur bien-être physique et mental. La collaboration avec nos partenaires pour achever des projets de construction comme celui de Riverside Suites contribue à créer plus de logements pour les résidents du Nord. En plus, elle est essentielle pour rendre les Territoires du Nord-Ouest plus dynamiques et plus résilients pour tout le monde. »

- R.J. Simpson, premier ministre des Territoires du Nord-Ouest

« Au Rowes Group of Companies, nous sommes fiers d'investir dans les collectivités qui sont notre lieu de travail, de vie et de loisir. Cette vision de l'investissement dans la collectivité nous a permis de traverser des périodes assez difficiles pendant la construction de cet immeuble. Notre projet de construire un immeuble d'appartements a suscité l'intérêt des gouvernements fédéral et territorial, qui nous ont aidés et grâce à qui nous avons pu franchir la ligne d'arrivée. »

- Ron Schaub, directeur général, Rowe's Group of Companies

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca . La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En septembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 57,57 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 297 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site . La montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En septembre 2024, le gouvernement du Canada avait engagé 10,34 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 40 000 logements et la réparation de plus de 166 000 logements par l'intermédiaire du FLA. Les améliorations apportées au FLA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2025-2026 à 2028-2029. Le volet Construction existant est maintenant divisé en deux sous-volets : un sous-volet pour la création rapide de logements, qui servira à créer des maisons d'hébergement, des logements de transition et des logements avec services de soutien pour les personnes qui ont les plus grands besoins; et un sous-volet pour le logement communautaire, qui soutiendra le logement abordable et les ensembles résidentiels mixtes dans lesquels il y aura des logements abordables et des logements au loyer du marché. Dans le volet Réparation et renouvellement, on a remplacé les exigences minimales par une approche qui accorde la priorité aux ensembles résidentiels favorisant l'accessibilité et l'efficacité énergétique. Les demandes au titre de la version améliorée du programme sont acceptées depuis le 22 novembre. En 2021, le gouvernement fédéral a annoncé un montant réservé pour le Nord de 60 millions de dollars pour les Territoires du Nord-Ouest dans le cadre du FLA.

offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

