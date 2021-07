Blueprint Gaming ajoute des jeux de machines à sous emballants alors que

le nombre d'inscriptions à la plate-forme de jeu numérique d'OLG dépasse un million

TORONTO, le 8 juill. 2021 /CNW/ - La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) est heureuse d'accueillir notre nouveau fournisseur de contenu Blueprint Gaming sur OLG.ca, juste après que le nombre de joueurs inscrits sur la plate-forme ait atteint un million. Ce nouveau partenariat fera en sorte que Blueprint, connue pour des jeux créatifs et engageants comme The Goonies™, ajoutera de nouveaux jeux de type machine à sous à OLG.ca chaque semaine au cours des prochains mois, afin que les joueurs puissent profiter de nouveaux titres tout l'été.

« Nous sommes ravis d'intégrer Blueprint à notre groupe alors que nous marquons un jalon incroyable pour OLG.ca, ayant récemment dépassé un million de joueurs inscrits, a déclaré Dave Pridmore, dirigeant principal, Numérique et Stratégie d'OLG. Nous tenons à offrir des expériences de divertissement de calibre mondial pour chacun de nos joueurs, dont le nombre dépasse un million. En accueillant de nouveaux fournisseurs comme Blueprint chez OLG.ca, nous pourrons accomplir cette mission en lançant plus de jeux, plus fréquemment. »

Blueprint, dont le siège est au Royaume-Uni, est connue pour sa vaste gamme de jeux Megaways offrant des dizaines de milliers de façons de gagner à chaque lancer. Ces options de paiement innovatrices créent une expérience de machine à sous amusante et palpitante.

Buffalo Rising Megaways est le premier titre de Blueprint disponible maintenant sur OLG.ca, la plate-forme numérique de choix en Ontario. Revenez chaque semaine pour voir les nouveaux ajouts à notre éventail de jeux de casino. Les nouveaux joueurs peuvent s'inscrire maintenant sur OLG.ca et recevoir jusqu'à 300 $ en fonds bonis de casino.

OLG a lancé sa nouvelle plate-forme numérique avec Bede Gaming en octobre 2020. Depuis ce lancement, près de 400 000 Ontariennes et Ontariens ont créé de nouveaux comptes, portant le nombre de joueurs inscrits au delà d'un million. OLG lancera dans un avenir proche de nouvelles applis mobiles pratiques pour iOS et Android, qui constitueront des guichets uniques faciles à utiliser pour acheter des billets de loterie, jouer à des jeux de casino, vérifier les billets achetés en magasin et trouver des renseignements sur les gros lots.

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé environ 55 milliards $ à la Province et aux résidents de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement, la prévention et la recherche liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

Tout pour ici -- 100 % des profits d'OLG sont investis en Ontario.

OLG.ca

JouezSense.ca

Misez sur des connaissances.

Suivez-nous sur Twitter @PlaySmartOLG

ConnexOntario -- Soutien au jeu problématique : 1-866-531-2600

Available in English

Cliquez ici si vous ne voulez plus recevoir ces courriels.

SOURCE OLG

Renseignements: RELATIONS AVEC LES MÉDIAS, OLG, 1-888-946-6716