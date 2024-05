OTTAWA, ON, le 31 mai 2024 /CNW/ - Le tabagisme reste la principale cause évitable de maladie et de décès prématuré au Canada. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit pour aider les gens à cesser de fumer et à atteindre l'objectif de moins de 5 % de tabagisme d'ici 2035.

Aujourd'hui, en cette Journée mondiale sans tabac, l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé un investissement de 9 548 880 dollars par l'intermédiaire du Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés (FSCC), dans le cadre d'une approche globale de la Stratégie canadienne sur le tabac. Ce financement appuiera trois organisations afin de créer des environnements sociaux favorables à la prévention du tabagisme et à l'abandon du tabac.

La Société canadienne du cancer, l'Université de Toronto et l'Université McMaster recevront un financement pour quatre projets qui visent à réduire le tabagisme et soutiendront un mode de vie sain dans les populations à risque, notamment les Premières Nations, les Inuits, les Métis et les populations autochtones urbaines, les nouveaux arrivants au Canada, les communautés racialisées, les personnes bispirituelles et les jeunes adultes homosexuels et transsexuels.

L'arrêt du tabac présente des avantages immédiats et à long terme. En aidant les Canadiennes et les Canadiens à réduire leur consommation de tabac, ces projets contribueront à réduire le risque de maladies chroniques, notamment le diabète de type 2, le cancer et les maladies cardiovasculaires.

En aidant les personnes au Canada à arrêter de fumer, nous pouvons améliorer les résultats en matière de santé pour tout le monde.

« Cesser de fumer La Journée mondiale sans tabac nous rappelle que cesser de fumer est loin d'être facile, mais qu'il s'agit d'une des meilleures choses que nous puissions faire pour notre santé. Nous investissons dans des organisations pour promouvoir un mode de vie sain au Canada et aider les gens à se doter des outils dont ils ont besoin pour vivre sans fumer. Quel que soit notre âge ou notre situation, des ressources et du soutien sont disponibles sur le site Canada.ca/arreter-fumer. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Le tabagisme est l'une des habitudes les plus difficiles à abandonner, mais notre gouvernement s'est engagé à fournir aux gens les outils dont ils ont besoin pour arrêter de fumer. L'investissement que nous annonçons aujourd'hui soutiendra trois organisations communautaires qui développeront des approches de sevrage du tabac adaptées aux besoins uniques de leurs populations. En travaillant ensemble, nous améliorerons l'état de santé de la population canadienne. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

Faits en bref

Nous reconnaissons que le tabac traditionnel est depuis longtemps sacré et important pour de nombreux membres des Premières Nations ainsi que de nombreux Inuits et Métis, car il a une valeur spirituelle, culturelle et médicinale. La consommation de tabac traditionnel diffère de la consommation abusive de tabac commercial.

Le tabagisme reste la première cause évitable de maladie et de décès prématuré au Canada , tuant environ 46 000 Canadiennes et Canadiens par an. Il joue un rôle dans l'apparition de maladies et d'autres problèmes de santé graves, notamment le cancer, les affections respiratoires et les maladies cardiaques, non seulement pour la personne qui fume, mais aussi pour toute personne exposée au tabagisme passif.

, tuant environ 46 000 Canadiennes et Canadiens par an. Il joue un rôle dans l'apparition de maladies et d'autres problèmes de santé graves, notamment le cancer, les affections respiratoires et les maladies cardiaques, non seulement pour la personne qui fume, mais aussi pour toute personne exposée au tabagisme passif. La Stratégie canadienne sur le tabac est une approche globale de la lutte contre le tabagisme au Canada . Elle vise à aider les Canadiennes et les Canadiens qui fument à arrêter ou à réduire les risques de la dépendance à la nicotine, à protéger la santé des jeunes et des personnes qui ne consomment pas de tabac contre la dépendance à la nicotine, à améliorer nos efforts de recherche et de surveillance pour répondre à l'évolution du marché, à accroître le soutien aux groupes à risque élevé et à collaborer avec les groupes autochtones pour créer des plans propres aux peuples Autochtones.

. Elle vise à aider les Canadiennes et les Canadiens qui fument à arrêter ou à réduire les risques de la dépendance à la nicotine, à protéger la santé des jeunes et des personnes qui ne consomment pas de tabac contre la dépendance à la nicotine, à améliorer nos efforts de recherche et de surveillance pour répondre à l'évolution du marché, à accroître le soutien aux groupes à risque élevé et à collaborer avec les groupes autochtones pour créer des plans propres aux peuples Autochtones. Les projets financés par le FSCC se concentrent sur les populations prioritaires qui sont confrontées à des inégalités en matière de santé et qui risquent davantage de développer des maladies chroniques, comme les peuples autochtones, les nouveaux arrivants au Canada , les personnes handicapées, les communautés 2ELGBTQIA+, les personnes à faible revenu et les communautés racialisées. Les projets menés dans le cadre du FSCC encouragent également la participation multisectorielle à la prévention des maladies chroniques et permettent de découvrir de nouvelles façons de s'attaquer aux facteurs de risque des maladies chroniques.

