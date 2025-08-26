MOOSE JAW, SK, le 26 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit plus de 470 000 dollars sur deux ans pour soutenir l'ouverture du Little Oak Child and Youth Justice Centre de Moose Jaw et pour élargir le programme d'intervention auprès des victimes. Ces investissements, réalisés en partenariat avec le gouvernement provincial, aideront à créer des espaces sûrs et adaptés aux enfants, ainsi que des services tenant compte des traumatismes subis par les enfants et les jeunes victimes de mauvais traitements, afin que ces personnes et leur famille bénéficient d'un soutien tout au long de leur processus de guérison.

L'annonce a été faite aujourd'hui par l'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État (Développement rural), au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, au côté de l'honorable Tim McLeod, c.r., ministre de la Justice et procureur général et ministre des Services correctionnels, des Services de police et de la Sécurité publique de la Saskatchewan. Le secrétaire d'État a également visité le nouveau centre d'appui aux enfants et aux adolescents (CAEA) de Moose Jaw en compagnie du ministre McLeod et de membres du service de police de Moose Jaw.

Le nouveau CAEA, qui reçoit un financement du Fonds d'aide aux victimes du ministère de la Justice Canada, offre un environnement confortable, sécuritaire et adapté aux enfants et aux jeunes victimes de mauvais traitements. Il aide ces jeunes personnes et leur famille à s'y retrouver dans les différents systèmes auxquels elles sont confrontées, avec le soutien d'une équipe multidisciplinaire collaborative et coordonnée.

Le gouvernement du Canada continue de promouvoir l'accès à la justice, d'améliorer la capacité des prestataires de services et de mieux faire connaître les services offerts aux victimes et aux personnes survivantes d'actes criminels ainsi qu'à leur famille.

Citations

« Lorsqu'un enfant a vécu un traumatisme, il ne devrait pas avoir à affronter seul le système de justice. Grâce au soutien de notre gouvernement, des centres comme Little Oak créent des espaces sécuritaires où les enfants et leur famille se sentent soutenus à chaque étape du processus. Voilà ce que devrait signifier l'accès à la justice. »

L'honorable Sean Fraser, C.P., c.r., député de Nova-Centre

Ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Chaque enfant mérite de se sentir en sécurité, soutenu et écouté. Notre nouveau gouvernement investit dans le Little Oak Child and Youth Justice Centre de Moose Jaw et dans l'élargissement du programme d'intervention auprès des victimes afin de garantir que les jeunes de la Saskatchewan qui ont subi un traumatisme reçoivent un accueil compatissant et bénéficient des ressources nécessaires à leur guérison. »

L'honorable Buckley Belanger, député de Desnethé--Missinippi--Rivière Churchill

Secrétaire d'État (Développement rural)

« Le gouvernement de la Saskatchewan s'engage à aider les victimes et les personnes survivantes d'actes criminels à surmonter des situations tragiques, en veillant à ce qu'elles ne soient pas seules dans leurs démarches au sein du système de justice pénale. L'ouverture du Little Oak Child and Youth Justice Centre nous permet d'offrir un soutien et une assistance qui sont indispensables pour créer et maintenir des collectivités sûres et saines dans toute notre province. »

Tim McLeod, c.r.

Ministre de la Justice et procureur général de la Saskatchewan

Faits en bref

Il s'agit du troisième centre soutenu par les gouvernements fédéral et provincial en Saskatchewan ; les autres CAEA se trouvent à Regina et à Saskatoon . Un quatrième CAEA est en activité à Lloydminster ( Saskatchewan ), mais il n'est pas financé dans le cadre de l'Initiative des CAE/CAEA du ministère de la Justice Canada .

; les autres CAEA se trouvent à et à . Un quatrième CAEA est en activité à ( ), mais il n'est pas financé dans le cadre de l'Initiative des CAE/CAEA du ministère de la . Il existe des CAE et des CAEA dans nombre de provinces et de territoires. Chaque année, ces centres viennent en aide à environ 20 000 enfants et jeunes, ainsi qu'à leur famille. Au cours de la dernière décennie, le ministère de la Justice Canada a versé plus de 50 millions de dollars pour soutenir 45 CAEA à différents stades de développement à travers le pays.

a versé plus de 50 millions de dollars pour soutenir 45 CAEA à différents stades de développement à travers le pays. Les prestataires des services d'aide aux victimes fournissent des renseignements, du soutien et des services d'aiguillage dès le premier entretien au CAEA et tout au long du processus de justice pénale et de protection de l'enfance, jusqu'à la fin de l'affaire.

Ce financement est accordé dans le cadre du Fonds d'aide aux victimes du ministère de la Justice Canada , qui soutient des projets et des activités destinés à encourager l'élaboration de nouvelles approches, à promouvoir l'accès à la justice, à améliorer la capacité des prestataires de services, à favoriser la création de réseaux d'aiguillage et à mieux faire connaître les services offerts aux victimes d'actes criminels et à leur famille.

