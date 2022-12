VANCOUVER, TERRITOIRE DES SALISH DU LITTORAL, BC, le 12 déc. 2022 /CNW/ - Dans le cadre des engagements du Canada à l'égard de la réconciliation et du Plan climatique renforcé, le gouvernement collabore avec les Premières Nations, les provinces et les partenaires de l'industrie pour appuyer l'Initiative autochtone pour l'énergie propre de la Colombie-Britannique (IAEPCB).

Aujourd'hui, de nouveaux investissements de 10 millions de dollars ont été annoncés pour l'IAEPCB par Patty Hajdu, ministre fédérale des Services aux Autochtones, Harjit S. Sajjan, ministre fédéral du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique du Canada, et Walter Schneider, PDG du New Relationship Trust.

L'IAEPCB soutient le développement de projets d'énergie propre dans les communautés des Premières Nations de toute la Colombie-Britannique, tout en veillant à ce que la propriété, le partage des revenus, l'emploi local et les avantages du développement des affaires soient intégrés au processus. L'IAEPCB aide à créer des occasions pour les communautés d'accroître leur autosuffisance tout en soutenant les communautés éloignées, hors réseau et en fin de compte qui cherchent à réduire leur dépendance à la production d'énergie diesel conventionnelle.

Depuis sa création en 2016, l'IAEPCB a connu du succès en soutenant des projets qui ont réduit plus de 400 000 tonnes d'émissions de CO2, ce qui équivaut à retirer plus de 128 000 voitures de la circulation pendant un an. L'initiative a également financé des projets qui, ensemble, génèrent plus de 100 000 MWh par an, soit suffisamment d'énergie propre pour alimenter plus de 3 600 foyers.

La nouvelle contribution de 10 millions de dollars du gouvernement fédéral annoncée aujourd'hui est versée par l'intermédiaire de Services aux Autochtones Canada et soutiendra des initiatives telles que le projet hydroélectrique Hesquiaht Ahtaapq Creek. Cette centrale hydroélectrique et ce parc solaire, qui appartiennent aux Premières Nations et sont exploités par elles, fourniront de l'énergie propre pour remplacer le diesel et permettront à la communauté d'économiser plus de 600 000 $ par année en frais de diesel et d'entretien.

« Cette annonce nous permet de poursuivre l'élan et le succès de l'Initiative et de renforcer notre partenariat de collaboration avec le Canada et l'industrie afin d'accroître la capacité d'énergie propre dans les communautés des Premières Nations de la Colombie-Britannique. Le New Relationship Trust estime que l'IAEPCB a créé un modèle de pointe pour soutenir les Premières Nations dans leur transition vers l'énergie propre, dans une optique de réconciliation énergétique et économique qui honore chaque communauté et sa vision de son propre avenir énergétique propre, de sa résilience et de sa durabilité. »

- Walter Schneider, PDG du New Relationship Trust

« L'IAEPCB a fourni et continue de fournir un soutien, des occasions et des fonds aux communautés qui expriment un intérêt pour les projets d'énergie propre. Sur le plan organisationnel, l'IAEPCB, doté d'un solide comité consultatif des Premières Nations, fixe la barre en matière d'inclusion et ne se contente pas d'entendre ce que les Premières Nations ont à dire, mais écoute activement et met en œuvre les conseils qui ont été offerts. Le succès de l'IAEPCB dans la création d'occasions pour les communautés autochtones, comme la mienne, afin d'augmenter l'autosuffisance, de générer des revenus et de renforcer les capacités grâce à des projets d'énergie propre est représentatif de la façon dont elle travaille avec les communautés des Premières Nations. »

- Peter Kirby, Dirigeant de la communauté autochtone, Tlingit First Nation

« L'Initiative autochtone d'énergie propre de la Colombie-Britannique est la référence en matière de collaboration entre le gouvernement, les organisations autochtones et l'industrie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et apporter de l'énergie propre aux Premières Nations. Depuis son lancement en 2016, l'IAEPCB a réduit la consommation de diesel de près de 3 millions de litres, créé plus de 1 200 emplois et généré plus de 16 millions de dollars de revenus pour les communautés des Premières Nations de la province. L'administration et le leadership du New Relationship Trust ont été inestimables et ont assuré le succès de l'initiative. L'annonce d'aujourd'hui d'un nouvel investissement fédéral de 10 millions de dollars créera davantage d'emplois et de revenus pour les communautés et nous aidera à atteindre les objectifs en matière d'émissions de carbone - une véritable victoire pour tous. »

- L'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à développer des énergies propres et à se réconcilier avec les peuples autochtones. Grâce à ce financement renouvelé du IAEPCB, PacifiCan continue de soutenir la création d'emplois dans les communautés autochtones tout en réduisant leur dépendance aux combustibles non renouvelables. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, Ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

L'IAEPCB a commencé à fonctionner en 2016. Le processus de candidature pour 2022-2023 sera ouvert en décembre 2022.

En 2021-2022, le Canada a fourni un complément de 6,4 millions de dollars à l'Initiative. En 2022-2023, le Canada a renouvelé l' IAEPCB pour 2022- 2023 et 2023-2024 avec un financement supplémentaire de 3,6 millions de dollars.

2023-2024 avec un financement supplémentaire de 3,6 millions de dollars. À ce jour, plus de 21 millions de dollars ont été investis dans l'IAEPCB. Ce financement a permis de soutenir 93 projets d'énergie propre, de créer 1 273 emplois, de générer 16,4 millions de dollars de revenus pour les Premières Nations de la Colombie-Britannique et de créer 20 millions de dollars d'équité pour les Premières Nations.

Au cours des trois dernières années, la province de la Colombie-Britannique a fourni un financement de 5 millions de dollars dans le cadre de sa stratégie CleanBC pour soutenir l'IAEPCB.

Le New Relationship Trust est un organisme indépendant à but non lucratif qui se consacre au renforcement des Premières Nations de la Colombie-Britannique par le biais du développement des capacités. Le New Relationship Trust investit dans les Premières Nations de la Colombie-Britannique en les soutenant dans cinq domaines clés de développement des capacités : la capacité de gouvernance, l'éducation, la langue, les jeunes et les Aînés, et le développement économique.

Le Budget 2021 prévoyait 36 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-22, par l'entremise de l'Initiative de partenariats stratégiques (IPS), qui est administrée par Services aux Autochtones Canada (SAC), pour renforcer la capacité des projets d'énergie propre locaux et économiquement durables dans les communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis et pour soutenir les possibilités de développement économique.

L'IAEPCB est soutenu par un comité consultatif composé de représentants de l'industrie, de dirigeants des Premières Nations dans le secteur de l'énergie propre, de BC Hydro et des gouvernements fédéral et provincial. L'un des rôles clés du comité consultatif est d'examiner les recommandations d'investissement dans l'énergie propre formulées par le New Relationship Trust pour s'assurer que les priorités et les activités correspondent aux besoins en électricité de la province et créent des possibilités viables d'énergie propre pour les communautés autochtones de la Colombie-Britannique.

Les autres partenaires sont Ressources naturelles Canada, Clean Energy BC et des Premières Nations.

