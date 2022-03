CanNor investit plus de 2,2 millions de dollars dans sept projets d'infrastructure communautaire au Nunavut

IQALUIT, NU, le 11 mars 2022 /CNW/ - Les espaces publics au Nunavut sont essentiels pour les communautés, car ils contribuent au bien-être des résidents, attirent les visiteurs et encouragent le tourisme, appuyant de ce fait les entreprises locales. Le gouvernement du Canada fait donc des investissements ciblés pour améliorer les infrastructures locales, afin que les communautés du Nunavut soient en bonne position pour la relance et la future croissance après la pandémie de COVID-19.

Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, a annoncé des investissements de plus de 2,2 millions de dollars, par l'entremise de CanNor, pour appuyer sept projets dans des collectivités du Nunavut.

En collaboration avec le gouvernement du Nunavut et des partenaires inuits, CanNor et le gouvernement du Canada ont épaulé les entreprises et les organisations du Nunavut en leur fournissant un appui financier lorsque la pandémie a commencé. Aujourd'hui, le Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC) et le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) offrent un soutien aux organismes sans but lucratif, aux municipalités, aux communautés autochtones et aux autres groupes communautaires qui se remettent de la pandémie.

Les investissements de CanNor soutiennent des projets communautaires au Nunavut

Ces investissements permettront de construire de nouvelles infrastructures, de revitaliser ou d'améliorer des installations existantes et de créer des possibilités d'emploi, notamment huit emplois pendant la construction, cinq nouveaux emplois à temps plein et deux nouveaux emplois à temps partiel. De plus, quatre emplois à temps plein pourront être maintenus. Le financement de ces projets contribue au bien-être global des communautés du Nunavut, en offrant aux résidents des lieux où ils peuvent avoir des interactions sociales, faire de l'activité physique et profiter de programmes et d'installations de loisirs.

« Tout au long de la pandémie, notre gouvernement a été présent pour les habitants du Nord et de l'Arctique ainsi que pour les entreprises, partenaires autochtones et organisations communautaires. En collaborant avec les Nunavummiut, nous repérons et nous soutenons des projets qui renforcent les communautés grâce aux espaces communs, et ce, en fonction de leurs priorités. En aidant à créer des endroits accessibles et à revitaliser des lieux servant aux rassemblements, aux sports et aux loisirs, nous contribuons à bâtir des communautés saines et dynamiques au Nunavut. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Tandis que nous continuons à composer avec les impacts de la pandémie de la COVID-19, il est essentiel de non seulement investir pour aider nos communautés à se relever, mais aussi de continuer à favoriser la santé et le bien-être communautaires. Grâce à son investissement de plus de 425 000 $, le gouvernement du Nunavut est heureux d'appuyer le développement d'espaces accessibles et sécuritaires pour l'activité physique, les activités culturelles et les rassemblements communautaires. Les infrastructures touchées par ces projets joueront un rôle important pour favoriser les économies locales et soutenir la santé mentale et physique; tout particulièrement celle de nos jeunes et de nos aînés. »

- L'honorable David Joanasie, ministre des Services communautaires et gouvernementaux, Gouvernement du Nunavut

« Les investissements de ce genre sont essentiels pour les communautés du Nunavut. Ces communautés bénéficieront non seulement de nouveaux emplois, mais aussi d'investissements dans des projets qui serviront à améliorer la vie quotidienne, en assurant des activités et des services importants aux Nunavummiut. Nous avons hâte de voir l'impact positif que ces investissements auront sur la vie des Nunavummiut. »

- Kenny Bell, maire d'Iqaluit et président de l'Association des municipalités du Nunavut

Le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) aide les communautés du pays à construire ou améliorer des projets d'infrastructure communautaire afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19. Avec un investissement d'envergure nationale de 500 millions de dollars sur deux ans, le Fonds soutient des organismes à but non lucratif, des municipalités et d'autres groupes communautaires, ainsi que des communautés autochtones.

Le Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC) est un programme fédéral d'une valeur de 700 millions de dollars qui soutient la création d'emplois régionaux et positionne les économies locales pour une croissance à long terme. Jusqu'à 70 millions de dollars de ce fonds sont destinés aux entreprises créées après janvier 2020 et répondant aux critères d'admissibilité.

répondant aux critères d'admissibilité. Les communautés qui reçoivent des fonds sont Iqaluit , Kugaaruk , Taloyoak , Naujaat et Whale Cove .

