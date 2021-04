Le Fonds mondial équilibré Mackenzie Greenchip et le Fonds mondial d'obligations durables Mackenzie offrent un potentiel de rendements solides et stables

TORONTO, le 9 avril 2021 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a élargi aujourd'hui son offre de solutions durables avec le lancement de deux nouveaux fonds communs de placement, le Fonds mondial équilibré Mackenzie Greenchip et le Fonds mondial d'obligations durables Mackenzie (les « Fonds »).

« De plus en plus de Canadiens recherchent des solutions de placement qui visent à offrir un rendement ainsi que des avantages pour la société et l'environnement. Nous nous sommes engagés à satisfaire cette demande croissante, » a indiqué Fate Saghir, vice-présidente principale et chef de l'investissement durable, Placements Mackenzie. « Les Fonds que nous lançons aujourd'hui sont conçus pour répondre aux besoins en matière d'investissement durable des investisseurs et des conseillers canadiens, tout en offrant des rendements corrigés du risque à long terme. »

Fonds mondial équilibré Mackenzie Greenchip

Le Fonds mondial équilibré Mackenzie Greenchip est le premier fonds équilibré vert du Canada destiné aux investisseurs de détail. Il se concentre principalement sur l'investissement dans l'économie environnementale et est géré par une combinaison unique de deux équipes de placement. Le volet actions est géré par la boutique Mackenzie Greenchip, une équipe de gestion de placements canadienne de premier plan qui se consacre exclusivement aux placements centrés sur des thèmes environnementaux. Ce volet du Fonds investira généralement dans des sociétés à moyenne et à grande capitalisation boursière axées sur le développement de produits et services qui soutiennent directement divers secteurs environnementaux.

Le volet des titres à revenu fixe est géré par l'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie, un pionnier de l'investissement durable avec un processus exclusif éprouvé. La partie en obligations du Fonds investira principalement dans les obligations et autres titres de créance dits verts servant à financer des solutions environnementales et durables.

Fonds mondial d'obligations durables Mackenzie

Le lancement du Fonds mondial d'obligations durables Mackenzie permet de satisfaire la demande des investisseurs pour des solutions de titres à revenu fixe durables. Le Fonds vise à offrir une croissance du capital modérée en investissant principalement dans des titres à revenu fixe d'émetteurs de toutes les régions géographiques. Il s'agit de l'un des rares produits à revenu fixe durable actuellement offerts au Canada.

Le Fonds est géré par l'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie et adopte une approche qui tire parti des obligations respectueuses des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ainsi que des émetteurs ESG de premier plan afin de maximiser l'impact et d'offrir des rendements corrigés du risque à long terme.

Avec l'ajout de ces Fonds, Mackenzie offre maintenant six solutions durables. L'approche de Mackenzie en matière d'investissement durable offre aux Canadiens la possibilité d'investir avec impact par le biais de fonds conçus pour générer des rendements à long terme concurrentiels tout en soutenant des résultats ESG positifs. La société vise à intégrer la durabilité à sa culture, ses pratiques organisationnelles et toutes ses décisions d'investissement. Elle a signalé l'importance de la durabilité en l'identifiant comme une priorité stratégique clé pour l'ensemble de l'entreprise.

Le Fonds mondial équilibré Mackenzie Greenchip et le Fonds mondial d'obligations durables Mackenzie sont maintenant disponibles à la vente.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif d'environ 191.6 milliards de dollars au 31 mars 2021. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un leader mondial de la gestion d'actif avec des bureaux au Canada, à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX:IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada.

SOURCE Placements Mackenzie

Renseignements: Becky Caissie, Placements Mackenzie, 647-969-3431, [email protected]