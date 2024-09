KITCHENER, ON, le 19 sept. 2024 /CNW/ - Grâce à un investissement du gouvernement fédéral et aux dons de la collectivité, le Working Centre construira un nouvel espace communautaire dynamique, beau et accueillant. La députée Bardish Chagger, ainsi que Joe et Stephanie Mancini, directeurs du Working Centre, ont annoncé que le projet consisterait à construire un centre communautaire et un nouveau foyer pour la St. John's Kitchen.

Exploité par le Working Centre, le centre communautaire du campus Victoria sera un lieu inclusif, durable et accueillant pour les visites sans rendez-vous, les rassemblements, le partage de repas et les activités, ainsi que pour l'accès à des ressources essentielles pour ceux qui en ont besoin. Construit avec une structure en bois massif pour minimiser l'empreinte carbone du bâtiment, le centre sera également doté de panneaux solaires installés sur le toit, ce qui permettra de réduire à zéro les émissions de carbone. Une cuisine communautaire à concept ouvert, une cour et des salles de bain publiques favoriseront une atmosphère dynamique, créative et accueillante, et contribueront à fournir des services et un soutien essentiels.

Le Working Centre a été établi à Kitchener en 1982 dans le but de lutter contre la pauvreté et le chômage dans la collectivité. L'objectif de l'organisme est de fournir aux personnes les plus vulnérables des outils leur permettant de bénéficier de meilleures possibilités au sein de la collectivité. Le centre communautaire du campus Victoria constituera un lieu important pour les quelque 2 000 personnes en situation d'itinérance ou vivant dans des conditions de logement précaires dans la région de Waterloo.

Citations

« Le centre communautaire du campus Victoria sera un lieu accueillant où l'on offrira à certains des résidents les plus vulnérables de Kitchener un accès à des services essentiels, à des ressources et à des activités communautaires tout en utilisant des solutions novatrices et propres qui contribueront à rendre la collectivité plus verte. Le gouvernement fédéral continue d'investir dans les collectivités mal desservies tout en bâtissant un avenir plus vert et plus inclusif pour les générations futures. »

L'honorable Bardish Chagger, députée de Waterloo, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs nous aide à reconstruire la St. John's Kitchen, qui, depuis 38 ans, fait participer la communauté dans le but d'offrir un repas quotidien gratuit. Grâce à cette contribution, ainsi qu'à l'utilisation de thermopompes, d'appareils électriques, de matériaux d'isolation, de panneaux solaires et d'autres mesures d'efficacité énergétique, le nouveau bâtiment permettra de réduire considérablement les émissions de carbone. Ce bel espace d'accueil permettra d'élargir le travail qu'effectue la St. John's Kitchen en fournissant aux personnes les plus vulnérables des repas, des services de lavage, des toilettes, un service d'accueil, ainsi qu'un accès à des ressources et du soutien en matière de soins de santé. Ce nouveau centre communautaire sera entièrement accessible et constituera un lieu dynamique qui réduira l'isolement, améliorera l'accès aux services et servira de lieu de rassemblement dans le quartier. »

Joe Mancini, directeur, The Working Centre

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 2 244 000 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) et le Working Centre fournit 6 101 481 $, obtenus grâce à des collectes de fonds.

investit 2 244 000 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) et le Working Centre fournit 6 101 481 $, obtenus grâce à des collectes de fonds. Le programme BCVI a été créé à l'appui du Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques.

Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de rénovation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Dans le budget de 2024, on a annoncé un financement additionnel de 500 millions de dollars afin de soutenir un plus grand nombre de projets dans le cadre du programme BCVI jusqu'en 2029.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Dans le cadre du programme BCVI, on a lancé un troisième appel de demandes de financement le 1 er août 2024, pour des projets de rénovation de petite et de moyenne envergure (dont les coûts admissibles se situent entre 100 000 $ et 2 999 999 $), et le 4 septembre 2024, pour de grands projets de rénovation (dont les coûts admissibles se situent entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars) visant à améliorer des bâtiments communautaires ou à construire de nouveaux bâtiments écoénergétiques.

août 2024, pour des projets de rénovation de petite et de moyenne envergure (dont les coûts admissibles se situent entre 100 2 999 999 $), et le 4 septembre 2024, pour de grands projets de rénovation (dont les coûts admissibles se situent entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars) visant à améliorer des bâtiments communautaires ou à construire de nouveaux bâtiments écoénergétiques. Les appels de demandes de financement pour les deux volets prendront fin le 16 octobre 2024 à 15 h, heure de l'Est.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada à : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada - programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

