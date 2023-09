De nouveaux commerces de Rosemont-La Petite-Patrie invités à relever le défi de réduire leurs déchets

MONTRÉAL, le 6 sept. 2023 /CNW/ - L'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie donne le coup d'envoi du 4e Défi Zéro déchet - Commerces, en collaboration avec l'organisme Jour de la Terre Canada. Au cours de la prochaine année, une centaine de commerces alimentaires du quartier nouvellement desservis par la collecte des résidus alimentaires seront sensibilisés à la réduction des déchets à la source.

Les commerces volontaires pourront aussi bénéficier d'un accompagnement personnalisé d'une experte du Jour de la Terre Canada, qui les soutiendra dans l'identification et la mise en œuvre d'actions écoresponsables adaptées à leur réalité visant à réduire et à valoriser leurs matières résiduelles, tout en encourageant la réutilisation. Au terme du défi, les commerces qui auront réalisé au moins trois actions verront leurs efforts récompensés par l'attestation Action Réduction.

Pour cette 4e édition, le Défi s'adresse plus particulièrement aux commerces alimentaires rosepatriens (restaurants, cafés, boulangeries, petites épiceries, bars et microbrasseries) situés entre l'avenue Papineau et la rue D'Iberville, et au nord du boulevard Rosemont, entre la rue D'Iberville et la limite est de l'arrondissement.

Faits saillants du 3e Défi Zéro déchet - Commerces

197 commerces alimentaires sensibilisés de juillet 2022 à juin 2023

62 accompagnements personnalisés

34 commerces attestés Action Réduction

132 actions écoresponsables mises en place

35 % moins de déchets envoyés à l'enfouissement, en moyenne par établissement attesté

Consultez la liste de tous les commerces attestés Action Réduction du quartier

« Parmi les 440 commerces locaux sensibilisés depuis le début du Défi Zéro déchet - Commerces en 2020, une centaine ont revu leurs pratiques d'affaires en vue de réduire leurs déchets. J'en suis très fier et leur lève mon chapeau! Optimisation du tri des matières résiduelles, réduction du gaspillage alimentaire, utilisation de contenants consignés : la somme de ces petits gestes simples contribue concrètement à la transition écologique de notre quartier », a salué François Limoges, maire de Rosemont-La Petite-Patrie.

« Le Jour de la Terre Canada est très fier d'offrir son expertise en accompagnant et sensibilisant les commerces à la réduction des déchets pour la quatrième édition du Défi Zéro déchet - Commerces. Je salue de nouveau ce projet d'utilité publique, lancé par l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie ainsi que la participation des commerces et les actions écoresponsables mises en place depuis le début de cette initiative », a souligné Thomas Mulcair, président du conseil d'administration du Jour de la Terre Canada.

« Grâce à l'accompagnement offert dans le cadre du Défi Zéro déchet - Commerces, nous avons pu trouver de bien meilleures pratiques sans pour autant affecter nos opérations. Nous avons réussi à éliminer un gros bac de déchets sur trois. Les employés sont fiers d'avoir fait partie du processus, et encore plus de faire partie de l'entreprise! », a mentionné Michel Nguyen, copropriétaire de La Belle Tonki, commerce participant du 3e Défi Zéro déchet - Commerces.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie

Renseignements: Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, Anne-Laure Rique, chargée de communication, [email protected], 438 862-2310, montreal.ca/rpp