De la vision à l'action : le GECC donne le coup d'envoi à la coalition mondiale de l'économie circulaire énergétique et aux lignes directrices sur la conception des batteries circulaires

LONDRES, 30 juin 2026 /CNW/ -- Le 22 juin, CATL et la Fondation Ellen MacArthur ont annoncé deux nouvelles initiatives en collaboration avec BMW, Renault, Volvo, Google, Xiaomi et d'autres chefs de file et acteurs sectoriels lors du Forum sur l'innovation climatique, l'événement phare de la Semaine d'action climatique de Londres 2026, dans le cadre de l'Engagement mondial en matière de circularité énergétique (GECC) de CATL, élaboré en partenariat stratégique avec la Fondation Ellen MacArthur. Les initiatives comprennent des lignes directrices sur la conception des batteries circulaires pour intégrer la circularité dans l'ensemble du cycle de vie des batteries, et une coalition d'entreprises pour accélérer les politiques, les investissements et les conditions commerciales nécessaires pour faire des modèles d'affaires circulaires la norme de l'industrie.

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D'ici 2040, le marché mondial du recyclage des batteries devrait à lui seul dépasser 1 200 milliards RMB, créant plus de dix millions d'emplois, tandis que l'Agence internationale de l'énergie prévoit que la demande de minéraux critiques pour les batteries sera multipliée par cinq au cours de la même période. Pour répondre à cette demande de façon durable, il faudra non seulement une plus grande capacité de recyclage, mais aussi des normes de conception et des modèles d'affaires communs qui permettent de maintenir plus longtemps les matériaux en utilisation productive.

CATL est devenue le premier fabricant de batteries à atteindre la neutralité carbone dans l'ensemble de ses activités principales en 2025, certifié selon la norme ISO 14068-1, et vise la carboneutralité pour sa chaîne de valeur d'ici 2035. Une grande partie des défis restants réside dans l'extraction minière et le traitement des matières premières plutôt que dans la fabrication. La circularité jouera un rôle central pour répondre à la demande future sans augmentation proportionnelle de l'extraction de matières vierges. Les initiatives annoncées visent à aider à établir les cadres communs nécessaires pour accélérer cette transition.

Plus tôt le même jour, lors du Sommet sur les technologies énergétiques d'Octopus Energy, CATL et Octopus Energy ont annoncé la première coentreprise européenne d'échange de batteries, ciblant 300 000 camions électriques et 30 pôles à travers l'Europe d'ici 2035, les premiers hubs britanniques devant ouvrir leurs portes en 2027. Le partenariat démontre le type de modèle d'affaires circulaire commercialement viable que la coalition vise à promouvoir.

Miranda Schnitger, responsable du climat à la Fondation Ellen MacArthur : « Les approches de l'économie circulaire ont été essentielles pour s'attaquer aux 45 % des émissions produites et consommées ».

Jiang Li, vice-présidente et secrétaire du conseil d'administration, CATL : « L'an dernier, nous avons fixé le cap : dissocier la croissance de la batterie de l'extraction de matériaux vierges. Aujourd'hui, l'industrie commence à établir des règles communes qui contribueront à sa mise en œuvre. Ce n'est pas seulement une opportunité climatique, c'est aussi une opportunité industrielle ».

Greg Jackson, fondateur et chef de la direction d'Octopus Energy Group : « En concevant des batteries à échanger, à optimiser, à partager et à réutiliser des milliers de fois, nous pouvons extraire chaque goutte de valeur des matériaux que nous avons déjà, plutôt que d'en extraire davantage. C'est pourquoi notre coentreprise d'échange de batteries avec CATL est importante : nous prenons le meilleur matériel au monde, nous le combinons à une technologie énergétique intelligente pour le rendre moins cher et plus flexible, et nous construisons un réseau de transport entièrement autonome ».

Initiative I : directives de conception des batteries circulaires

Les lignes directrices sur la conception des batteries circulaires établissent une méthodologie commune pour la conception des batteries circulaires dans une gamme d'applications de mobilité. En tant que partenaire fondateur, CATL met à profit son expérience pratique de la fabrication de batteries, du recyclage et des opérations de service pour soutenir son développement. La méthodologie vise à éclairer les normes d'approvisionnement, les cadres d'investisseurs et les discussions réglementaires futures, y compris l'évolution de la politique européenne sur les batteries.

Élaborées pour remédier à la fragmentation entre les approches de réparation, de deuxième vie et de recyclage, les lignes directrices fournissent une base commune pour comparer le rendement circulaire à l'échelle du marché. Elles visent à aider les acheteurs à évaluer les produits, les investisseurs à évaluer la valeur à long terme et les décideurs politiques à se référer à un cadre cohérent.

La Fondation Ellen MacArthur offre une plateforme neutre grâce à laquelle les entreprises de la chaîne de valeur des batteries peuvent développer des principes communs qu'aucune organisation ne pourrait établir seule. Le groupe de travail est en cours et la publication est prévue pour 2027.

Initiative II : coalition d'entreprises pour les modèles d'affaires circulaires

La coalition pour les modèles d'affaires circulaires est une plateforme politique et sectorielle établie pour accélérer l'adoption de modèles d'affaires circulaires dans les domaines de la mobilité et de l'énergie. L'échange de batteries étant déjà en service dans plus de 1 650 stations dans 127 villes chinoises, l'accent est désormais mis sur la démonstration de faisabilité technique pour créer les conditions commerciales, réglementaires et de financement nécessaires à l'échelle internationale.

CATL apporte une expérience pratique grâce à ses activités de batterie-service et d'échange de batteries, y compris les réseaux Choco-Swap et QIJI en plein essor, fournissant des renseignements opérationnels pouvant soutenir un déploiement plus large à l'échelle mondiale.

La coalition cherche également à établir des approches communes pour évaluer les actifs de batteries circulaires, y compris l'historique de service, les données sur la dégradation et la valeur de seconde vie, offrant aux investisseurs, aux exploitants de parcs de véhicules et aux décideurs politiques une plus grande confiance et réduisant l'incertitude du marché.

CATL soutient les systèmes de batteries circulaires

CATL continue de déployer la circularité dans l'ensemble de ses activités. En 2025, Brunp Recycling a traité 210 000 tonnes de batteries en fin de vie, récupérant 99,6 % du nickel, du cobalt et du manganèse, et 80 % des matériaux récupérés sont retournés directement dans la production de batteries de CATL.

Plutôt que de considérer le recyclage comme la fin de vie d'un produit, CATL intègre la circularité dans la conception, la fabrication, l'utilisation et la récupération de la batterie comme un système connecté.

De plus, CATL accélère la commercialisation des batteries au sodium-ion et prévoit livrer ses premiers systèmes de stockage d'énergie aux clients à compter de septembre prochain. Cette initiative élargit la feuille de route des technologies de stockage de l'énergie au-delà du lithium, du cobalt et du nickel, ce qui améliore la résilience de l'approvisionnement en matériaux et la stabilité des coûts.

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SOURCE CATL

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