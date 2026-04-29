NINGDE, Chine, le 29 avril 2026 /CNW/ - Le 27 avril, CATL et HyperStrong ont signé un accord de coopération stratégique pour le stockage d'énergie sur batteries sodium-ion à Ningde, dans le Fujian. Les deux parties ont annoncé un partenariat de trois ans couvrant 60 GWh de batteries sodium-ion, marquant une étape importante dans l'industrialisation de la technologie des batteries sodium-ion.

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En tant que premier partenaire stratégique de CATL pour le stockage sodium-ion, HyperStrong travaillera en étroite collaboration avec CATL dans des domaines tels que la R&D, les applications de produits et la mise en œuvre de projets.

Ce partenariat marque l'avancée réussie de CATL dans l'ensemble de la chaîne de valeur pour la production de masse de batteries sodium-ion, ce qui procure à l'entreprise une capacité de livraison à grande échelle. Il s'agit également du plus important accord d'approvisionnement en batteries sodium-ion au monde à ce jour, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle phase d'expansion à grande échelle pour l'industrie mondiale des batteries sodium-ion.

Grâce au contrôle de la morphologie et à la modification de surface, CATL a considérablement amélioré la densité énergétique des batteries sodium-ion. Côté fabrication, l'entreprise s'est attaquée systématiquement aux principaux défis liés aux procédés de production de masse, comme la formation de mousse dans les lignes de production de carbone dur et le contrôle de l'humidité, en tirant parti des technologies de base comme la régulation de la taille des pores à l'échelle de l'angström, le blocage moléculaire de l'eau en surface et la formation dynamique adaptative, assurant ainsi l'uniformité de la production à grand volume.

Les batteries sodium-ion offrent une excellente capacité d'adaptation sur une vaste plage de températures, assurent une durée de vie exceptionnelle à haute température, génèrent moins de chaleur pendant le fonctionnement et subissent moins de stress d'expansion des cellules, ce qui se traduit par une sécurité et une stabilité supérieures. Dans les applications de stockage d'énergie longue durée, l'intégration de systèmes peut être efficacement simplifiée, ce qui réduit les pertes d'énergie auxiliaire et améliore globalement l'efficacité et le rendement économique de l'usine.

De plus, les batteries de stockage sodium-ion de CATL présentent une conception basée sur une plateforme avec le même facteur de forme que les batteries lithium-ion, assurant une grande compatibilité avec la chaîne industrielle existante. Cette approche réduit efficacement les coûts d'adaptation et raccourcit considérablement le délai entre la préparation du produit et le déploiement de la centrale électrique.

La coopération de 60 GWh sur batteries sodium-ion marque une étape importante pour les deux parties. Alors que la technologie sodium-ion entre dans une phase de développement à grande échelle, les deux parties continueront d'approfondir la collaboration, de promouvoir une croissance de qualité de l'industrie du stockage de l'énergie et de fournir un soutien technologique plus résilient et diversifié pour la transition énergétique mondiale.

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SOURCE CATL

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