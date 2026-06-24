CATL lance le premier BESS sodium-ion au monde validé sur le terrain et permet au stockage au sodium de devenir une réalité commerciale

« CATL s'engage à promouvoir l'indépendance énergétique dans le monde entier tout en offrant une valeur à long terme à ses clients. Pour y parvenir, nous nous sommes donné comme mission de développer une nouvelle chimie des batteries basée sur des ressources abondantes disponibles sur tous les continents, capable de répondre aux besoins énergétiques des huit milliards de personnes, tout en offrant une durée de vie plus longue et une sécurité accrue », déclare William Wu, directeur du Centre de technologie de stockage d'énergie de CATL, lors de l'événement de lancement. « Nous croyons que le sodium et le lithium formeront ensemble les deux piliers du futur système de stockage de l'énergie. »

TENER Sodium : une certitude dans un avenir incertain

Alors que la part des énergies renouvelables continue d'augmenter et que la demande énergétique optimisée par l'IA connaît une forte croissance, le stockage de l'énergie passe d'un rôle de soutien à une infrastructure essentielle pour le système énergétique mondial. Toutefois, le stockage conventionnel de l'énergie repose en grande partie sur des systèmes à base de lithium, dont l'offre concentrée et les prix volatils posent des risques croissants sur la chaîne d'approvisionnement. Le sodium (plus de 1 000 fois plus abondant que le lithium et largement distribué) offre un meilleur rendement aux températures extrêmes, une meilleure sécurité et un meilleur potentiel de coût, ce qui rend inévitable une transition technologique dans le stockage de l'énergie.

« L'industrie du stockage de l'énergie n'est plus dans la course à la mise à l'échelle. Aujourd'hui, le succès est de plus en plus défini par la capacité à créer une valeur pérenne », déclare Amanda Xu, CTO ESS et présidente d'ESS Europe CATL, dans son discours. « Le principe auquel nous croyons le plus fermement est que la préparation crée de la certitude. »

Et c'est précisément la mission de TENER Sodium.

Alimenté par la plus récente technologie sodium-ion de CATL, TENER Sodium offre une puissance nominale de plus de 30 MWh sur une architecture entièrement modulaire. Cette architecture offre trois avantages directs aux clients :

Un déploiement de projet simplifié, chaque module pesant environ 42 tonnes et ne nécessitant que 34 unités pour un site de 1 GWh.

Une flexibilité de configuration accrue, avec blocs d'énergie et de puissance découplés pour soutenir des durées de stockage flexibles de 1, 2, 4, 6 et 8 heures, adaptées aux exigences spécifiques du projet.

Une réduction des coûts d'entretien, car les modules défectueux peuvent être rapidement isolés et remplacés indépendamment, ce qui améliore simultanément la disponibilité des systèmes à l'échelle de la station tout en réduisant les coûts d'exploitation des clients et en maximisant l'utilisation des actifs.

Au-delà de la commodité modulaire, CATL a conçu une plateforme au niveau de la station spécialement conçue pour les systèmes sodium-ion.

1. Régulation de tension : pour répondre à la large gamme de tensions des batteries au sodium-ion, CATL a développé un système de régulation de tension bidirectionnelle (Bi-DC) dédié pour sa solution sodium. Le système permet une augmentation automatique de la tension dans la plage basse tension, ce qui permet au système de contrôle-commande de fournir une sortie optimale sur toute la plage. Cette approche améliore de près de 2 % l'efficacité globale aller-retour du système. Pour une centrale de stockage d'énergie d'un GWh, cela signifie des millions de kilowattheures supplémentaires de production d'énergie chaque année. Le système est compatible avec tous les principaux produits PCS dans le monde entier et offre une meilleure capacité de soutien du réseau.

2. Système BMS : CATL a conçu un système BMS pour les systèmes de stockage énergétique sodium-ion afin de tirer parti de la courbe de tension inclinée en continu de la chimie du sodium, ce qui permet une estimation SOC plus précise. De plus, la tolérance SOC de surcharge des batteries au sodium-ion a été augmentée de 20 % par rapport aux batteries au lithium-ion. Cela donne au BMS une marge de sécurité supplémentaire de 20 % pour l'exploitation, ce qui permet une plus grande souplesse.

3. Consommation d'énergie auxiliaire ultra-faible : la conception unique du débit d'air à décharge supérieure élimine les effets de l'îlot thermique à la source, réduisant ainsi la production de chaleur du système de près de 30 % par rapport aux solutions conventionnelles. Combinée à un système de refroidissement par liquide très efficace, la consommation d'énergie auxiliaire a été réduite de 2 % (moyenne sectorielle) à 1 %. Pour les projets de stockage d'énergie à grande échelle et de longue durée, cette amélioration peut permettre d'économiser des millions d'euros en coûts d'exploitation.

4. Conception à faible bruit : TENER Sodium fonctionne à seulement 65 décibels, soit dix décibels de moins que les systèmes conventionnels. Cela permet de répondre aux préoccupations des communautés locales courantes dans l'ensemble de l'industrie, ce qui permet de construire des stations de stockage de l'énergie plus près des centres de charge, ce qui permet d'économiser d'importants coûts de transport et de distribution.

De plus, le système TENER Sodium est compatible avec les systèmes LFP et partage la même empreinte physique. La même plateforme peut accueillir des batteries au sodium-ion ou au lithium-ion sans changer les boîtiers, revoir les projets ou répéter les processus de certification. Cette souplesse permettant de passer facilement des technologies lithium-ion au sodium offre aux clients une solution pratique pour gérer la volatilité des prix du lithium. Pour l'avenir, le système TENER Sodium réserve également un chemin de mise à niveau vers des architectures haute tension de 2 000 V, ce qui lui permettra de s'adapter aux évolutions technologiques.

Une décennie en cours : la chaîne d'approvisionnement et la fabrication sont maintenant entièrement de qualité commerciale

Les avantages complets de TENER Sodium en matière de sécurité, de rendement et de fiabilité ne sont pas apparus du jour au lendemain. CATL est engagée dans la R&D des batteries au sodium-ion depuis 2016, investissant près de 1,2 milliard d'euros au cours de la dernière décennie. Avec plus de 300 spécialistes de la R&D, la société a accumulé plus de 1 600 familles de brevets et plus de 200 brevets délivrés dans le monde entier, a surmonté plus de 100 défis techniques et a pleinement établi le processus de fabrication de bout en bout, des matériaux aux cellules.

La technologie sodium-ion est passée d'un projet de laboratoire à un système de stockage de l'énergie doté de capacités évolutives. À l'heure actuelle, CATL a développé sa capacité de fabrication pour livrer des dizaines de milliers de tonnes de matériaux d'anode et de cathode. Les coûts de production de la NFPP devraient encore diminuer à mesure que la technologie évoluera.

CATL collabore avec des intégrateurs de systèmes pour construire un écosystème complet en boucle fermée pour le stockage énergétique sodium-ion, couvrant la R&D des cellules, la livraison des systèmes, la mise à l'essai des produits et le déploiement commercial. En termes de capacité de production, CATL a investi 5 milliards RMB dans l'expansion des lignes de production sodium-ion à sa base de Fuding, ajoutant 40 GWh de capacité annuelle. La base de Jining à Shandong a prévu une capacité de production de sodium-ion de 160 GWh. Les lignes de production de masse de CATL sont entièrement mises en service et opérationnelles, prêtes à soutenir un déploiement à grande échelle.

La maturité complète de la technologie, des produits, de la chaîne d'approvisionnement et de la capacité de fabrication a considérablement accéléré la commercialisation du stockage énergétique sodium-ion. En Chine, CATL commencera officiellement à livrer ses premiers systèmes de stockage énergétique sodium-ion à ses clients en septembre, et les livraisons cumulatives devraient atteindre 1 GWh d'ici la fin de 2026. Les livraisons internationales devraient commencer en juin 2027.

En avril 2026, CATL et HyperStrong ont signé le plus important contrat commercial au monde dans le domaine du stockage sodium-ion (une commande de stockage d'énergie de 60 GWh sur trois ans) marquant l'entrée officielle du stockage énergétique sodium-ion à l'ère des déploiements en GWh.

Stockage de l'énergie de prochaine génération : bâtir la certitude pour l'avenir du réseau

Qu'il s'agisse d'un pionnier de la LFP en tant que chimie générale pour le stockage de l'énergie, de la définition des cellules de stockage d'énergie dédiées de première génération de 280 Ah et 314 Ah et de la cellule 587 Ah de deuxième génération, et maintenant du lancement de son premier système de stockage énergétique sodium-ion validé dans le monde réel, chaque transition standard par CATL a fait progresser l'industrie.

Le lancement du TENER Sodium Energy Storage System de CATL marque une nouvelle étape au cours de laquelle le lithium et le sodium forment ensemble la double fondation d'une infrastructure de stockage d'énergie de prochaine génération, soutenant ainsi la transition énergétique pour les décennies à venir. Alors que TENER Sodium fait ses débuts à l'échelle mondiale et s'oriente progressivement vers une livraison de masse, CATL et ses partenaires mondiaux travaillent ensemble pour transformer la vision stratégique en réalité tangible - une base plus stable, rentable et durable pour l'avenir énergétique mondial.

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SOURCE CATL

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