S'étendant sur dix hectares et soutenu par un investissement d'environ trois milliards RMB (environ 440 millions USD), le terrain d'essai est conçu comme une infrastructure ouverte et partagée accessible à tous les acteurs du secteur mondial du stockage de l'énergie.

L'impératif de la validation en condition réelles

Alors que le stockage de l'énergie s'adapte rapidement en tant que principal catalyseur de la transition énergétique mondiale, l'industrie fait face à un écart croissant entre la capacité installée et le rendement réel. Près d'une centrale de stockage d'énergie à grande échelle sur cinq dans le monde est sous-performante, et 46,5 % des systèmes de stockage d'énergie accusent des retards de connexion au réseau de plus de deux mois. Les capacités de validation étant encore largement limitées aux essais de composants et de scénarios, l'industrie a de plus en plus besoin d'un cadre de validation plus crédible à l'échelle des stations.

Le stockage de l'énergie validé dans le monde réel repose sur les conditions d'exploitation les plus exigeantes du réseau. La validation passe de la mise à l'essai des composants à la vérification de l'ensemble du système et de la station, ce qui couvre la sécurité, la capacité de soutien du réseau et la fiabilité à long terme avant le déploiement.

« La rigueur scientifique est plus critique que jamais alors que le stockage de l'énergie entre dans l'ère du gigawatt », déclare Wu Kai, directeur scientifique de CATL. « Cela signifie être honnête au sujet du rendement de l'équipement, respecter la dynamique du réseau et faire preuve de discipline dans les résultats des essais, tout en relevant les normes de qualité de l'industrie au niveau des stations et en faisant passer la validation à l'étape de la prélivraison. L'ESVL est conçu pour refléter cette rigueur et pour aider à ouvrir une ère plus fiable et durable de validation en conditions réelles. »

« L'ESVL est ouvert à l'industrie mondiale du stockage de l'énergie et travaille avec les principaux organismes de certification, dont TÜV SÜD, TÜV Rheinland, CGC et CSA, pour fournir des services de test unique, multi-témoins et mondialement reconnus », déclare Chen Xiaobo, responsable de l'ESVL. « À mesure que le stockage de l'énergie devient de plus en plus un actif d'infrastructure essentiel, les données indépendantes et traçables validées en conditions réelles de l'ESVL peuvent aider les organismes de réglementation à prendre des décisions fondées sur des données probantes, les assureurs évaluent le risque de prix plus précisément et les établissements financiers évaluent le stockage de l'énergie comme un actif plus crédible et rentable. »

Cinq laboratoires de base offrent une validation complète des scénarios

L'ESVL est construit autour de cinq laboratoires innovants et marque de multiples premières mondiales.

Connexion au réseau qui reflète les réseaux du monde réel. Le premier laboratoire d'intégration de réseau au monde est équipé d'un simulateur de réseau 35 kV/100 MVA et d'un simulateur en temps réel, 14 fois plus grand que la plateforme 13,8 kV/7 MVA de NREL, établissant une nouvelle référence mondiale pour les essais au niveau du réseau. Il peut tester en même temps plus de dix conteneurs de stockage d'énergie à grande échelle, simuler des topologies de réseau de 1 000 nœuds et couvrir une gamme de fréquences de 15 Hz à 60 Hz. Il peut également valider la capacité de formation de réseaux à l'échelle des stations et la coordination d'unités multiples dans des conditions de réseau complexes, ce qui contribue à améliorer la sécurité de la mise en service et à raccourcir les cycles de mise en service.

Les pannes de haute tension remontées à la source. Couvrant de 1 kV à 500 kV, le laboratoire de sécurité haute tension peut aider à étudier les mécanismes sous-jacents des incendies et des explosions dans des conditions de haute tension extrêmes, y compris les impulsions de foudre, la tension de tenue en courant continu et la tension de tenue en courant continu, et les essais de décharge partielle. En déterminant les limites de sécurité des composants clés et des systèmes complets, il aide à orienter la conception de l'équipement vers la prévention des incendies et des explosions.

Essai de combustion contrôlée à grande échelle. Le laboratoire de sécurité thermique et de combustion est la première grande installation de combustion intérieure au monde équipée d'un calorimètre de 20 MW. Avec 100 000 mètres cubes d'espace de combustion intérieur, il peut effectuer des essais d'explosion sur neuf grands conteneurs de stockage d'énergie en même temps. Il fournit des données essentielles pour évaluer l'espacement de sécurité, la planification du déploiement et l'itération du système.

Fiabilité éprouvée dans des climats extrêmes. Équipé de chambres pour le climat, l'environnement, le brouillard salin, la pluie et le sable, le laboratoire de fiabilité environnementale peut vérifier les conteneurs de stockage d'énergie dans des conditions extrêmes allant de -50 °C à 100 °C et dans des environnements simulés à haute altitude allant jusqu'à 7 200 mètres. Il aide à valider le rendement à long terme sous la chaleur du désert, la basse pression en haute altitude, le brouillard salin côtier et d'autres environnements difficiles.

Essais CEM dans des conditions de fonctionnement réelles. Le laboratoire de compatibilité électromagnétique est la seule installation au monde capable d'accueillir un conteneur complet de 40 pieds, équipé d'une platine tournante de 65 tonnes et d'une alimentation électrique de 5 MW, et capable d'effectuer des essais CEM dans une chambre anéchoïque dans des conditions réelles de charge et de décharge de haute puissance. En reproduisant les conditions d'exploitation réelles, il permet d'identifier les risques d'interférence électromagnétique avant le déploiement et d'améliorer la fiabilité des communications et des contrôles.

Bilan éprouvé de CATL dans les projets du monde réel

Le leadership de CATL en matière de stockage d'énergie validé dans le monde réel repose sur des années d'expérience opérationnelle. En 2016, l'entreprise a commencé à développer une technologie de stockage d'énergie par batterie au lithium-ion de classe 100 MWh, ce qui a mené à une percée dans la technologie longue durée de vie zéro dégradation en 2020 et au déploiement d'une centrale de stockage d'énergie de 30 MWh/108 MWh à Jinjiang, en Chine.

Depuis, CATL a élargi son empreinte de stockage d'énergie à l'échelle mondiale, y compris le projet Quinbrook en Australie et un vaste projet de stockage solaire et solaire en Amérique du Nord qui a par la suite obtenu un refinancement à un taux d'intérêt inférieur. En 2025, les ventes de batteries de stockage d'énergie de CATL ont atteint 121 GWh, avec une part de marché mondiale de 30,4 %, se classant au 1er rang mondial pendant cinq années consécutives.

En combinant l'innovation technologique continue, le rendement éprouvé des projets à long terme et de solides capacités de validation au niveau du système, CATL définit un nouveau cadre de confiance pour l'industrie mondiale du stockage de l'énergie.

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SOURCE CATL

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