La nouvelle pièce d'investissement de 1 oz Feuille d'érable en or pur à 99,99 % est composée d'or provenant d'une source unique : la mine Éléonore de Newmont, dans le Nord-du-Québec.

OTTAWA, ON, le 4 oct. 2023 /CNW/ - Pour répondre à la demande croissante du marché par rapport à une plus grande transparence quant à la provenance des métaux précieux, et pour faire valoir ses capacités d'affinage en constante évolution, la Monnaie royale canadienne, en partenariat avec Newmont Corporation, chef de file mondial de la production aurifère, présente sa plus récente pièce d'investissement en or extrait d'une seule mine. Cette pièce d'investissement de 50 $ de 1 oz en or pur à 99,99 % 2023 - Feuille d'érable en or est entièrement composée d'or extrait de la mine Éléonore de Newmont, dans le Nord-du-Québec, et affiné de façon experte par la Monnaie selon un protocole de séparation rigoureux. Cette pièce d'investissement exceptionnelle sera bientôt en vente chez tous les distributeurs officiels de produits d'investissement de la Monnaie.

« En tant que membre de la London Bullion Market Association (LBMA) et affineur certifié "bonne livraison", la Monnaie respecte de strictes normes en matière d'approvisionnement responsable pour l'or et l'argent qu'elle affine, a expliqué Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. Avec cette nouvelle pièce faite d'or extrait directement d'une source unique et traçable - la mine Éléonore de Newmont - et ensuite affiné à notre affinerie d'Ottawa, nous poursuivons notre parcours d'excellence en ce qui a trait à l'approvisionnement responsable en métaux précieux ainsi qu'aux services d'affinage et de fabrication. »

« À titre de chef de file mondial de la production d'or durable, Newmont est honoré de fournir l'or de source unique, extrait de la mine Éléonore, au Québec, utilisé pour fabriquer la pièce Feuille d'érable en or de la Monnaie royale canadienne, a déclaré Tom Palmer, président et directeur général de Newmont. Notre personnel de la mine Éléonore et du monde entier est très fier d'accomplir notre mission, qui consiste à offrir de la valeur et à améliorer des vies grâce à des activités minières durables et responsables. Et tout commence par assurer des conditions de travail sécuritaires et intègres au quotidien. »

Le revers de la plus récente pièce en or pur de source unique de la Monnaie présente une gravure riche en détails d'une feuille d'érable à sucre conçue par Walter Ott, la marque distinctive de notre collection de pièces d'investissement Feuille d'érable. Ce motif central est entouré de nombreuses lignes radiales minutieusement gravées. Sous le motif figure une marque de sécurité microgravée en forme de feuille d'érable contenant le chiffre « 23 », uniquement visible à la loupe, qui indique l'année d'émission. À côté de la marque de sécurité, une marque privée représentant un globe terrestre flottant au-dessus d'une main symbolise la provenance unique de l'or pur à 99,99 % de la pièce, laquelle est également protégée par la technologie anti-contrefaçon pour produits d'investissement ADNMC.

Cette remarquable pièce d'investissement en or est présentée dans un emballage au format de poche renfermant un certificat de pureté et d'authenticité signé par l'essayeur en chef de la Monnaie. Elle sera en vente à l'unité ou en tubes auprès des distributeurs officiels de produits d'investissement de la Monnaie (les tubes sont expédiés aux distributeurs en lots de 500 pièces).

La mine Éléonore de Newmont est l'une des plus grandes mines d'or au Québec. Située dans la région d'Eeyou Istchee, sur le territoire traditionnel de la Nation crie de Wemindji, cette installation de pointe est accessible uniquement par avion. On y extrait et traite le minerai du généreux gisement Roberto de la région de la baie James, au Canada. Ayant commencé sa production commerciale en 2015, la mine produit maintenant plus de 260 000 oz d'or par année. Mine du parc de Newmont générant le moins d'émissions carbone et véritable exemple en la matière à l'échelle mondiale, Éléonore fonctionne exclusivement à l'hydroélectricité. Ses pratiques durables renouvelées et les solides partenariats qu'elle a noués avec les collectivités lui ont valu une réputation d'exploitation responsable de premier plan.



Vous trouverez des images de cette nouvelle pièce ici.

À l'exception de quantités limitées dans ses boutiques d'Ottawa et de Winnipeg, la Monnaie ne vend pas ses produits d'investissement directement au public, conformément au modèle de distribution privilégié par les principaux émetteurs de produits d'investissement du monde. Nous invitons les acheteurs voulant se procurer les nouvelles pièces d'investissement à communiquer avec un marchand de produits d'investissement digne de confiance.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle produit des pièces de collection primées, des produits d'investissement de premier ordre ainsi que les prestigieuses médailles pour les honneurs militaires et civils du Canada. En tant qu'affineur certifié « bonne livraison » par la LBMA et la COMEX, la Monnaie offre aussi une gamme complète de services d'affinage de l'or et de l'argent de première qualité. Organisation qui s'efforce de mieux prendre soin de l'environnement, de cultiver des milieux de travail sécuritaires et inclusifs et d'avoir une incidence positive dans les collectivités où elle exerce ses activités, la Monnaie intègre des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans tous les aspects de ses activités.

Pour plus d'information sur la Monnaie et ses produits et services, visitez le site www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur Twitter, Facebook et Instagram.

À propos de Newmont

Première société d'exploitation aurifère au monde, Newmont est aussi un producteur de cuivre, d'argent, de zinc et de plomb. Son portefeuille d'actifs, de zones d'intérêts et de talents de classe mondiale est implanté dans des territoires miniers favorables en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Australie et en Afrique. Seul producteur d'or coté à l'indice S&P 500, Newmont est largement reconnu pour ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance exemplaires. Chef de file de l'industrie en matière de création de valeur, la société s'appuie sur des normes de sécurité rigoureuses, une exécution supérieure et une expertise technique. Elle a été fondée en 1921 et est cotée en bourse depuis 1925.

Newmont a pour mission d'offrir de la valeur et d'améliorer les conditions de vie grâce à une exploitation minière durable et responsable. Pour en savoir plus sur sa stratégie et ses initiatives en matière de développement durable, consultez www.newmont.com (en anglais).

Renseignements: Alex Reeves, Chef principal, Affaires publiques, Monnaie royale canadienne, Téléphone : 613-884-6370, [email protected] ; Caitlin McKinnon, Relations avec les médias, Newmont Corporation, Téléphone : 778-834-1709, [email protected]