CLYDE RIVER, PE, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada bâtit l'économie la plus solide du G7, une économie qui repose sur les travailleurs, les matériaux et l'innovation d'origine canadienne. Face à l'incertitude grandissante qui affecte le commerce mondial, nous choisissons de développer notre force ici même, chez nous.

De gauche à droit: Russ Mallard, président du Conseil des viandes du Canada, Ryan MacPhee, boucher, Lindsay MacPhee, propriétaire-exploitant, Mervin MacPhee, boucher principal, Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (Groupe CNW/Agriculture et Agroalimentaire Canada)

En septembre dernier, le premier ministre Mark Carney a annoncé la nouvelle politique « Achetez canadien », qui fait passer le gouvernement fédéral d'un principe de « meilleurs efforts » à un objectif clair d'acheter des produits canadiens.. Ainsi, le gouvernement privilégiera les produits fabriqués au Canada dans ses achats, ce qui renforcera les chaînes d'approvisionnement canadiennes, favorisera l'emploi local et maintiendra les investissements publics dans notre économie.

Le lundi 10 novembre 2025, l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a présenté les près de 186 millions de dollars de fonds prévus dans le Budget 2025 qui serviront à mettre en œuvre la politique « Achetez canadien ». Ce financement permettra de s'assurer que la politique produit des résultats durables pour les entreprises et les travailleurs canadiens, à savoir en développant les capacités et en augmentant la concurrence au pays, en simplifiant les processus et en aidant les petites et moyennes entreprises canadiennes (PME) à accéder plus facilement aux marchés.

Dans le cadre de cette initiative, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire s'est rendu chez MacPhee's Meats, à Clyde River (Île-du-Prince-Édouard). Au cours de sa visite, il a eu l'occasion de rencontrer Russ Mallard, président du Conseil des viandes du Canada, et les propriétaires de MacPhee's Meats, Mervin MacPhee, Lindsay MacPhee et Ryan MacPhee. Il s'agit d'une entreprise familiale qui joue un rôle essentiel dans sa communauté, en mettant en relation les agriculteurs locaux et leur clientèle et en soutenant le secteur agricole de la région. MacPhee's Meats incarne la solidité des systèmes alimentaires locaux et fait ressortir l'importance de soutenir les entreprises rurales canadiennes.

Dans le Budget 2025, le gouvernement propose :

de verser 98,2 millions de dollars sur 5 ans, à compter de l'exercice 2026 à 2027, et 9,8 millions de dollars par année par la suite, à Services publics et Approvisionnement Canada, ainsi que 7,7 millions de dollars sur 3 ans, à compter de l'exercice 2026 à 2027, au Secrétariat du Conseil du Trésor pour mettre en œuvre la politique « Achetez canadien » dans l'ensemble des ministères, des organismes et des sociétés d'État du gouvernement fédéral, comme VIA Rail et Alto, laquelle société est responsable de la nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse entre Toronto et Québec.

de fournir 79,9 millions de dollars sur cinq ans, à compter de l'exercice 2026-2027, à Innovation, Sciences et Développement économique Canada, pour soutenir le Programme d'approvisionnement auprès des petites et moyennes entreprises annoncé plus tôt. La mise en œuvre de la politique « Achetez canadien », jumelée à ce soutien, stimulera la demande intérieure et créera des possibilités de croissance économique dans des domaines d'intérêt stratégique pour le pays. Ainsi, les petites et moyennes entreprises (PME) pourront accéder aux marchés fédéraux et rivaliser de manière équitable avec leurs concurrents.

La politique, qui entrera en vigueur ce mois-ci, s'appliquera initialement aux marchés de défense, aux marchés de construction et à d'autres marchés stratégiques; la mise en œuvre devrait prendre fin d'ici le printemps 2026. Portant sur les dépenses en infrastructure et d'autres volets de financement fédéraux, la politique fera en sorte que jusqu'à 70 milliards de dollars en investissements publics supplémentaires viennent soutenir les produits et services canadiens.

Le gouvernement s'est donné pour mission de bâtir un Canada fort en misant sur de grands projets d'infrastructures, une industrie de la défense moderne et la construction de millions d'habitations supplémentaires. Avec la nouvelle politique « Achetez canadien », nous faisons du gouvernement un moteur d'édification de la nation en devenant notre meilleur client, en protégeant les entreprises canadiennes et en donnant à nos travailleurs les moyens de mener une carrière bien rémunérée qui contribue à la prospérité du pays.

Citations

« Notre gouvernement place les agriculteurs, les transformateurs et les entreprises agroalimentaires du Canada au cœur de ses efforts d'édification de la nation. Chaque fois que le gouvernement investira, il le fera de manière à renforcer les chaînes d'approvisionnement locales et à conserver une part accrue de la valeur au pays. En achetant des produits canadiens, nous construisons un système alimentaire plus fort et plus sûr pour tout le monde. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les faits en bref

La politique « Achetez canadien » a été annoncée le 5 septembre 2025 parmi un certain nombre de mesures stratégiques destinées à soutenir les travailleurs et les entreprises canadiennes des secteurs les plus touchés par les droits de douane des États-Unis et les perturbations commerciales en résultant.

Lors de cette annonce, le gouvernement s'est engagé à mettre sur pied un programme d'approvisionnement auprès des PME afin d'aider celles-ci à accéder aux marchés fédéraux.

Au départ, la politique « Achetez canadien » sera axée sur l'acier, les produits du bois et l'aluminium canadiens, qui sont les piliers de l'infrastructure industrielle du pays. D'autres produits pourront y être ajoutés au fil du temps. De plus, les marchés stratégiques comprendront des mesures encourageant l'inclusion de fournisseurs et de contenu canadiens, afin de renforcer la participation des entreprises canadiennes.

Liens connexes

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources : Pour les médias, Jennica Klassen, Directrice des Communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]