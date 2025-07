Point à retenir

Lors de l'AAIC 2025, l'Association Alzheimer a publié le premier d'une série de lignes directrices de pratique clinique pour le diagnostic, le traitement et la prise en charge de la maladie d'Alzheimer et de toutes les autres formes de démence.

Les lignes directrices portent sur l'utilisation de biomarqueurs sanguins par des spécialistes pour évaluer les niveaux de pathologie de la maladie d'Alzheimer chez les personnes souffrant de troubles cognitifs.

L'Association Alzheimer fournit des ressources fondées sur des données probantes pour aider les cliniciens à diagnostiquer la maladie à un stade précoce et à faire en sorte que les patients reçoivent le traitement adéquat le plus rapidement possible.

Ces lignes directrices et d'autres lignes directrices prévues font partie de ALZPro ™, le centre de ressources, de soutien et d'information centralisé de l'Association Alzheimer dédié aux professionnels de la démence.

TORONTO, 31 juillet 2025 /CNW/ - Dans le cadre d'une étape importante de la transformation du diagnostic de la maladie d'Alzheimer dans les soins spécialisés, l'Association Alzheimer a publié aujourd'hui ses premières lignes directrices de pratique clinique (GPC) sur l'utilisation des tests de biomarqueurs sanguins (BBM). Ces lignes directrices seront présentées lors de la Conférence internationale de l'Association Alzheimer® 2025 (AAIC®) à Toronto et en ligne, et publiées dans Alzheimer's & Dementia®: le journal de l'Association Alzheimer.

Les lignes directrices fournissent des recommandations claires, fondées sur des données probantes et adaptées à toutes les marques, afin de favoriser un diagnostic plus précis et plus accessible de la maladie d'Alzheimer à l'aide de tests de biomarqueurs sanguins. Les recommandations reposent sur un examen systématique utilisant une méthodologie robuste et transparente, et seront mises à jour régulièrement en fonction de l'évolution des données probantes.

« Il s'agit d'une étape cruciale dans le traitement de la maladie d'Alzheimer, a déclaré Maria C. Carrillo, Ph.D., conseillère scientifique en chef et responsable des affaires médicales de l'Association Alzheimer, et coauteure des lignes directrices. « Pour la première fois, nous disposons de lignes directrices rigoureusement fondées sur des données probantes qui permettent aux cliniciens d'utiliser les tests de biomarqueurs sanguins en toute confiance et de manière cohérente. L'adoption de ces recommandations permettra de poser des diagnostics plus rapides, plus accessibles et plus précis, et d'améliorer les résultats pour les personnes et les familles touchées par la maladie d'Alzheimer. »

Les recommandations contenues dans les nouvelles lignes directrices - qui ne s'appliquent qu'aux patients atteints de troubles cognitifs et suivis dans le cadre de soins spécialisés pour les troubles de la mémoire, sont les suivantes :

Les tests de biomarqueurs sanguins avec une sensibilité ≥90 % et une spécificité ≥75 % peuvent être utilisés comme test de tri, dans lequel un résultat négatif exclut la pathologie de la maladie d'Alzheimer avec une forte probabilité. Un résultat positif devrait également être confirmé par une autre méthode, comme un test de tomographie par émission de positons (TEP) du liquide céphalo-rachidien (LCR) ou de l'amyloïde.

Les tests BBM dont la sensibilité et la spécificité sont ≥90 % peuvent se substituer à l'imagerie amyloïde par TEP ou aux tests de biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer dans le liquide céphalo-rachidien.

Les lignes directrices préviennent qu'il y a une variabilité importante de la précision des tests de diagnostic et que de nombreux tests de biomarqueurs sanguins disponibles sur le marché n'atteignent pas ces seuils.

« Tous les tests de biomarqueurs sanguins n'ont pas été validés suivant la même norme ou testés à grande échelle sur des populations de patients et dans des contextes cliniques, mais les patients et les cliniciens peuvent supposer que ces tests sont interchangeables », a déclaré Rebecca M. Edelmayer, Ph. D., vice-présidente de l'engagement scientifique de l'Association Alzheimer et coauteure des lignes directrices. « Ces lignes directrices aident les cliniciens à utiliser ces outils de façon responsable, à éviter toute utilisation excessive ou inappropriée et à veiller à ce que les patients aient accès aux dernières avancées scientifiques. »

Comparativement à l'imagerie TEP standard et aux tests du liquide céphalo-rachidien qui constituent la norme de soins actuelle, les biomarqueurs sanguins sont généralement moins coûteux, plus accessibles et plus acceptables pour les patients. Les lignes directrices soulignent que les tests de biomarqueurs sanguins ne remplacent pas une évaluation clinique complète par un professionnel de la santé et devraient être prescrits et interprétés par un professionnel de la santé dans le contexte des soins cliniques.

Il s'agit des premières lignes directrices fondées sur des données probantes utilisant la méthodologie GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation dans la prise en charge de la maladie d'Alzheimer. L'utilisation de la méthodologie GRADE garantit un processus transparent, structuré et fondé sur des données probantes pour évaluer la certitude des données et formuler des recommandations. Cela renforce la crédibilité et la reproductibilité des lignes directrices et permet d'établir un lien explicite entre les données probantes et les recommandations.

Ces lignes directrices s'adressent principalement aux spécialistes impliqués dans l'évaluation diagnostique des troubles cognitifs dans les établissements de soins spécialisés. Un spécialiste est défini comme un prestataire de soins de santé, généralement en neurologie, en psychiatrie ou en gériatrie, qui s'occupe d'adultes atteints de troubles cognitifs ou de démence. Cette définition s'applique également aux prestataires de soins primaires, aux infirmières praticiennes et aux auxiliaires médicaux exerçant dans des établissements de soins spécialisés.

Un groupe de 11 cliniciens réunis par l'Association Alzheimer, dont des neurologues cliniques, des gériatres, des infirmières praticiennes, des auxiliaires médicaux et des experts en la matière, a procédé à une analyse systématique et formulé des recommandations fondées sur des données probantes concernant l'utilisation de biomarqueurs sanguins chez les personnes souffrant de troubles cognitifs objectifs, y compris de troubles cognitifs légers (TCL) ou de démence. Les recommandations finales ont été élaborées sur la base des commentaires du public et de l'avis du National Early-Stage Advisory Group de l'Association, qui comprend des personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer à un stade précoce.

Pour cette première itération des lignes directrices, les biomarqueurs sanguins comprennent des tests de phosphorylation de la protéine tau (p-tau) et de la protéine bêta-amyloïde (Aβ) mesurant les analytes suivants : p-tau217, rapport p-tau217 sur non-p-tau217 ×100 (%p-tau217), p-tau181, p-tau231, et rapport Aβ42 sur Aβ40. Les différents tests BBM mesurent les formes anormales de la protéine bêta-amyloïde ou de la protéine tau, les deux biomarqueurs associés à la maladie d'Alzheimer. Quarante-neuf (49) études d'observation ont été examinées et 31 tests de biomarqueurs sanguins ont été évalués.

Le groupe d'experts a estimé qu'il était prématuré d'approuver des tests spécifiques, optant pour une approche fondée sur le rendement et adaptée à toutes les marques qui empêchait les membres du groupe d'experts de voir les tests qu'ils évaluaient afin de réduire au minimum les biais. Cette approche garantit la crédibilité, la durabilité et l'applicabilité des lignes directrices. Selon le groupe : « Il est prématuré à ce stade de classer ou d'approuver des tests spécifiques. En revanche, les données et les jugements sur la précision des tests présentés dans ces lignes directrices sont destinés à servir de ressource aux cliniciens ... pour les aider à choisir le(s) test(s) à prescrire.

Le groupe a formulé deux recommandations et une déclaration de bonne pratique concernant l'utilisation des tests de biomarqueurs sanguins dans l'examen diagnostic des patients présentant des troubles cognitifs objectifs et consultés dans le cadre de soins spécialisés.

Recommandation 1 -- Chez les patients souffrant de troubles cognitifs objectifs et se présentant pour des soins de mémoire spécialisés, le groupe d'experts suggère d'utiliser un test de biomarqueurs sanguins à haute sensibilité comme test de tri dans le cadre de l'examen diagnostic de la maladie d'Alzheimer.

Recommandation 2 -- Chez les patients souffrant de troubles cognitifs objectifs et se présentant pour des soins de mémoire spécialisés, le groupe d'experts suggère d'utiliser un test de biomarqueurs sanguins à haute sensibilité et haute spécificité comme test de confirmation dans le cadre de l'examen diagnostic de la maladie d'Alzheimer.

Énoncé de bonne pratique - Un test de biomarqueurs sanguins ne doit pas être obtenu avant une évaluation clinique complète par un professionnel de la santé, et les résultats du test doivent toujours être interprétés dans le contexte clinique. Le panel exhorte les cliniciens à tenir compte de la probabilité de pathologie de la maladie d'Alzheimer avant le test pour chaque patient lorsqu'ils décident d'utiliser ou non un test de biomarqueurs sanguins.

Ces lignes directrices font partie de ALZPro™, le centre complet de ressources de l'Alzheimer's Association visant à promouvoir les meilleures pratiques, donnant aux professionnels de la santé de toutes les disciplines les moyens de réduire les risques, de faire progresser le dépistage précoce, d'améliorer les soins et d'élargir l'accès équitable pour toutes les communautés. ALZPro réunit sur une même plateforme des ressources en matière de soins, des résultats scientifiques pertinents, des lignes directrices et des idées cliniques, des formations continues et des outils de mise en œuvre.

Les prochaines lignes directrices de pratique clinique porteront sur les outils d'évaluation cognitive (automne 2025), la mise en œuvre clinique des critères de stadification et du traitement (2026) et la prévention de la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence (2027). Ces lignes directrices de pratique clinique ont été élaborées et financées par l'Association Alzheimer, mais l'Association n'a pas participé à la formulation des questions cliniques ou des recommandations.

À propos de la Conférence internationale de l'Association Alzheimer® (AAIC®)

La conférence internationale de l'Association Alzheimer (AAIC) est le plus grand rassemblement mondial de chercheurs du monde entier qui se concentrent sur la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence. Dans le cadre du programme de recherche de l'Association Alzheimer, l'AAIC sert de catalyseur pour générer de nouvelles connaissances sur la démence et favoriser une communauté de recherche collégiale et vitale.

À propos de l'Association Alzheimer®

L'Association Alzheimer est une organisation mondiale de santé bénévole qui se consacre aux soins, au soutien et à la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Notre mission est de montrer la voie pour mettre fin à la maladie d'Alzheimer et à toutes les autres démences - en accélérant la recherche mondiale, en favorisant la réduction des risques et la détection précoce, et en maximisant la qualité des soins et du soutien. Notre vision est celle d'un monde sans maladie d'Alzheimer ni autre trouble neurocognitifMD. Consultez le site alz.org ou composez le 1 800 272-3900.

Séance : Lignes directrices de pratique clinique fondées sur des données probantes pour le dépistage et le diagnostic des troubles cognitifs à l'aide de biomarqueurs sanguins et de tests cognitifs : deux initiatives de lignes directrices de l'Association Alzheimer

Numéro d'identification de la proposition : 108894

Présentation orale : Mardi 29 juillet 2025 : 14:00-15:30 EDT (3-21-DEV)

Lignes directrices de pratique clinique sur l'utilisation de biomarqueurs sanguins dans le cadre du diagnostic de la maladie d'Alzheimer dans les établissements de soins spécialisés : un rapport de l'Association Alzheimer

Contexte : Ces dernières années, les biomarqueurs sanguins (BBM) ont transformé le paysage diagnostique de la maladie d'Alzheimer (MA), certains d'entre eux étant désormais prêts pour une mise en œuvre clinique. Ces progrès sont en phase avec l'importance croissante d'un diagnostic précoce précis et de la disponibilité de thérapies anti-Aβ pour le traitement des symptômes précoces de la maladie d'Alzheimer, ce qui renforce la nécessité de disposer de capacités de diagnostic plus rapides et plus précoces. Pour répondre à ce besoin, l'Association Alzheimer a réuni un groupe multidisciplinaire d'experts cliniques, de spécialistes en la matière et de méthodologistes de lignes directrices pour mener une étude systématique et élaborer des recommandations fondées sur des preuves pour l'utilisation des biomarqueurs sanguins dans l'évaluation diagnostique de la maladie d'Alzheimer. Le champ d'application de ces lignes directrices est axé sur les personnes atteintes d'une déficience cognitive, qu'il s'agisse de troubles cognitifs légers ou de démence, qui font l'objet d'une évaluation diagnostique dans des établissements de soins secondaires ou tertiaires.

Méthodologie : Le groupe d'experts a procédé à un examen systématique pour évaluer la précision des tests diagnostiques des biomarqueurs sanguins dans le dépistage de la pathologie amyloïde pour le tri (sensibilité ≥90 %, spécificité ≥75 %) et le diagnostic de confirmation (sensibilité et spécificité ≥90 %). Les biomarqueurs sanguins d'intérêt comprenaient des tests plasmatiques de p-tau et d'Aβ mesurant les analytes suivants : p-tau217, %p-tau217, p-tau181, p-tau231, et le rapport Aβ42/Aβ40. Les tests standard de référence comprenaient l'examen du liquide céphalo-rachidien, l'imagerie TEP amyloïde ou l'examen neuropathologique. Le groupe d'experts a utilisé l'approche GRADE pour évaluer la certitude des preuves et le GRADE Evidence-to-Decision Framework pour élaborer ses recommandations.

Résultat : Sur 49 études d'observation répondant aux critères d'admissibilité, 31 tests de biomarqueurs sanguins différents ont été évalués. À l'aide de seuils de décision prédéfinis, le groupe a déterminé si chaque test avait 1) une précision diagnostique suffisante pour être utilisé comme test de tri lorsqu'un test positif doit être confirmé par l'examen du liquide céphalo-rachidien ou l'imagerie TEP, 2) une précision diagnostique suffisante comme test de confirmation pour remplacer l'examen du liquide céphalo-rachidien ou l'imagerie TEP, ou 3) une précision diagnostique insuffisante pour recommander son utilisation actuelle dans la pratique clinique. Des recommandations seront formulées dans le cas où des biomarqueurs sanguins atteindraient des seuils d'ATD a priori.

Conclusion : Les biomarqueurs sanguins peuvent améliorer le diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer et élargir l'accès aux thérapies modificatrices de la maladie. Les lignes directrices fondées sur des données probantes sont essentielles pour normaliser leur utilisation et seront mises à jour à mesure de la disponibilité de nouvelles données et applications.

