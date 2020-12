OTTAWA, ON, le 17 déc. 2020 /CNW/ - Pour bâtir des communautés fortes et une économie plus durable et résiliente, il est essentiel d'investir dans les infrastructures et l'énergie propre. Étant au cœur d'un avenir misant sur l'énergie propre dans le Canada atlantique, les projets du Bas-Churchill fourniront à long terme une source fiable d'énergie propre aux gens de la région de l'Atlantique, et en particulier à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le premier ministre, Justin Trudeau, et le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, ont annoncé aujourd'hui des mesures pour veiller à ce que les projets du Bas-Churchill soient viables financièrement. Ces mesures s'inscrivent dans leur engagement commun à favoriser l'électrification et à fournir de l'énergie propre aux Terre-Neuviens-et-Labradoriens. Étant donné que la pandémie de COVID-19 a amplifié encore davantage les défis liés aux projets de construction, les mesures suivantes seront adoptées :

Report des paiements de dette et de financement associés aux projets du Bas-Churchill : Le gouvernement du Canada a levé temporairement certaines obligations financières de la société de la Couronne provinciale Nalcor Energy pour aider à alléger les pressions financières immédiates qui sont exercées sur Terre-Neuve-et-Labrador.

Établissement d'un processus pour renouveler la structure financière des projets du Bas-Churchill : Le gouvernement du Canada et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador continueront de travailler ensemble afin de trouver une solution à long terme et financièrement viable pour les projets du Bas-Churchill ainsi que des opportunités pour appuyer les efforts d'électrification à Terre-Neuve-et-Labrador.

Collaboration pour étudier d'autres projets d'énergie propre : Le gouvernement du Canada travaillera avec les provinces afin de trouver des opportunités dans le but d'appuyer la feuille de route de l'énergie propre pour le Canada atlantique, y compris la boucle de l'Atlantique.

Le gouvernement du travaillera avec les provinces afin de trouver des opportunités dans le but d'appuyer la feuille de route de l'énergie propre pour le atlantique, y compris la boucle de l'Atlantique. Nomination d'un conseiller exécutif principal pour les projets du Bas-Churchill à Terre-Neuve-et-Labrador et l'électrification de la région de l'Atlantique : Dans ce rôle, Serge Dupont appuiera la restructuration financière des projets du Bas-Churchill et il formulera des recommandations à cet égard. Il fera également avancer les grandes priorités en matière d'électrification afin de faire progresser la boucle de l'Atlantique.

Les initiatives d'énergie propre telles que les projets du Bas-Churchill et la boucle de l'Atlantique peuvent aider Terre-Neuve-et-Labrador, le Canada atlantique et le reste du pays à lutter contre les changements climatiques et à éliminer progressivement la production d'électricité à partir du charbon. Cela favorisera aussi la compétitivité économique et la prospérité. Le gouvernement du Canada est déterminé à travailler en collaboration avec les provinces et les territoires et avec les peuples autochtones pour bâtir un avenir plus sain et plus propre ainsi qu'une économie qui profite à tous.

« Nous travaillons avec Terre-Neuve-et-Labrador pour assurer la viabilité financière et la réussite des projets du Bas-Churchill et faire avancer la boucle de l'Atlantique. Lorsque nous investissons dans l'énergie propre et renouvelable, nous investissons du même coup dans notre environnement, notre population et notre économie. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« En travaillant en partenariat avec le gouvernement fédéral, nous veillons aujourd'hui à ce que Terre-Neuve-et-Labrador joue un rôle central pour fournir de l'énergie propre et renouvelable à d'autres régions du Canada. De plus, nos mesures concertées contribuent à alléger les pressions financières qui pèsent sur les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador et à mettre notre province sur une voie solide vers un avenir durable. »

-- L'hon. Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

« Notre gouvernement travaille en collaboration avec la province de Terre-Neuve-et-Labrador afin de bâtir un avenir plus propre et plus prospère pour la prochaine génération de Canadiens de l'Atlantique. »

-- L'hon. Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales

« Il est important que les gens sachent que le gouvernement fédéral est conscient de l'ampleur du problème et de l'impact qu'il pourrait avoir sur les résidents de cette province. Nous avons dit que nous allions apporter une aide, et c'est ce que nous faisons. »

-- L'hon. Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles

Faits saillants

Les projets du Bas-Churchill sont un ensemble de projets de production et de transport d'hydroélectricité comprenant la centrale de Muskrat Falls sur le fleuve Churchill au Labrador , les actifs de transport d'énergie du Labrador , la ligne de transport d'énergie entre le Labrador et l'île de Terre-Neuve et la ligne de transport d'énergie entre le Labrador et la Nouvelle-Écosse, appelée Maritime Link.

au , les actifs de transport d'énergie du , la ligne de transport d'énergie entre le et l'île de Terre-Neuve et la ligne de transport d'énergie entre le et la Nouvelle-Écosse, appelée Maritime Link. Ces projets profiteront au marché régional de l'électricité du Canada atlantique et ils réduiront les émissions de gaz à effet de serre.

atlantique et ils réduiront les émissions de gaz à effet de serre. Depuis l'annonce des projets du Bas-Churchill en 2010, le gouvernement du Canada a offert un total de 7,9 milliards de dollars en garanties d'emprunt à Terre-Neuve-et- Labrador .

a offert un total de 7,9 milliards de dollars en garanties d'emprunt à Terre-Neuve-et- . Bien que les projets du Bas-Churchill demeurent de compétence provinciale, et qu'il incombe à la province de veiller à ce qu'ils soient exécutés de façon économique, l'objectif du gouvernement du Canada consiste toujours à s'assurer que ces projets sont menés à bien et à maintenir leur viabilité financière.

consiste toujours à s'assurer que ces projets sont menés à bien et à maintenir leur viabilité financière. Dans l'Énoncé économique de l'automne publié récemment, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 25 millions de dollars dans les interconnexions stratégiques afin d'aider à réaliser des évaluations techniques, de mobiliser les communautés et d'effectuer des études environnementales et réglementaires. Cela viendra appuyer le travail fait en collaboration avec les provinces et les territoires et des partenaires régionaux afin d'offrir de l'électricité propre à un plus grand nombre de Canadiens, d'accélérer la transition du pays vers une économie sans charbon et de contribuer à la construction de nouvelles infrastructures de transport d'électricité.

Dans le cadre de son plan de croissance, la Banque de l'infrastructure du Canada a affecté 2,5 milliards de dollars à l'énergie propre et collabore actuellement avec des partenaires provinciaux et régionaux pour relier les Canadiens à l'électricité propre partout au Canada par l'intermédiaire de la boucle de l'Atlantique et d'autres projets régionaux.

a affecté 2,5 milliards de dollars à l'énergie propre et collabore actuellement avec des partenaires provinciaux et régionaux pour relier les Canadiens à l'électricité propre partout au par l'intermédiaire de la boucle de l'Atlantique et d'autres projets régionaux. Misant sur leur collaboration de longue date, le gouvernement du Canada et les provinces de l'Atlantique ont convenu d'élaborer une feuille de route de l'énergie propre pour le Canada atlantique en mars 2019. Cette feuille de route, qui sera publiée en 2021, présentera une vision commune de la manière dont les administrations collaboreront avec les partenaires régionaux au cours des prochaines décennies pour mettre en place un réseau d'énergie propre au Canada atlantique.

Nos objectifs au moment de trouver des opportunités pour appuyer la boucle de l'Atlantique et les efforts d'électrification à Terre-Neuve-et-Labrador comprendront :

comprendront : Le renforcement du commerce de l'électricité dans la région en améliorant les possibilités de transport;



L'augmentation de l'efficacité énergétique, l'entreposage de l'énergie et l'accès à l'électricité propre, ainsi que la réduction des émissions grâce à l'électrification de l'économie;



La modernisation de l'infrastructure des véhicules électriques et des carburants zéro émission utilisés dans les transports de la province;



Le fait de trouver d'autres possibilités de produire de l'électricité renouvelable, notamment par le développement de l'hydroélectricité, de l'énergie éolienne et de l'énergie solaire.

À titre de conseiller exécutif principal, Serge Dupont travaillera avec le gouvernement de Terre-Neuve-et- Labrador et le négociateur principal de celui-ci, Brendan Paddick, à la restructuration financière des projets du Bas-Churchill. Il collaborera également avec les gouvernements du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et du Québec dans le cadre de projets d'électrification plus vastes.

