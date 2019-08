De l'aide pour les sans-abri de Calgary

CALGARY, le 8 août 2019 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Alberta aident les sans-abri de Calgary à se remettre sur pied en ouvrant l'ensemble Clayton.

L'honorable Kent Hehr, député de Calgary Centre, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que l'honorable Josephine Pon, ministre des Aînés et du Logement de l'Alberta, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Environ 30 adultes célibataires commenceront à emménager au Clayton cet été dans l'un des logements abordables et sécuritaires de cet ensemble du quartier Bowness, dans l'ouest de Calgary. Conçu pour répondre aux besoins des personnes qui ont connu des épisodes prolongés ou fréquents d'itinérance, le Clayton offrira des services de soutien 24 heures sur 24. Les résidents auront accès à des programmes de rétablissement après un traumatisme et à des programmes de soutien adaptés à leur culture.

« Grâce à l'inauguration de l'ensemble The Clayton, il sera maintenant possible d'offrir des options de logement abordable et des services de soutien à 30 personnes. Notre gouvernement s'emploie à aider les gens dans le besoin, voilà pourquoi nous sommes fiers d'avoir investi dans ce projet. The Clayton est plus que simplement un endroit sûr et abordable où passer la nuit; c'est la clé d'une vie meilleure pour les personnes vulnérables qui viennent ici lorsqu'elles n'ont nulle part où aller. » - L'honorable Kent Hehr, député de Calgary Centre

« Avoir un endroit sûr et accueillant où l'on peut se sentir chez soi est essentiel pour les gens qui cherchent à rebâtir leur vie après avoir vécu l'itinérance. Notre gouvernement est fier de contribuer à cet ensemble de logements abordables et s'engage à collaborer avec les autres ordres de gouvernement, des organismes communautaires et des partenaires du secteur privé pour briser le cycle de l'itinérance chronique. - Josephine Pon, ministre des Aînés et du Logement de l'Alberta

« Cette collaboration entre le gouvernement, la Calgary Homeless Foundation, HomeSpace Society, Jayman BUILT, la campagne RESOLVE et la Calgary Alpha House Society est la preuve qu'on peut mettre fin à l'itinérance quand on décide délibérément de travailler ensemble. Cet immeuble fournira un lieu d'appartenance stable à ses 30 futurs locataires, à partir d'où ils pourront se construire un avenir meilleur. » - Diana Krecsy, présidente et première dirigeante, Calgary Homeless Foundation

« Jayman BUILT construit des logements à Calgary depuis 39 ans. Nous savons à quel point il est important d'avoir un chez-soi et nous sommes résolument engagés à mettre fin à l'itinérance dans notre ville. La campagne RESOLVE a donné lieu à la collaboration de 11 constructeurs et nos dons combinés totalisent 15,4 millions de dollars. En tout, la campagne a permis d'amasser plus de 74 millions de dollars, soit assez pour offrir à 1 850 Calgariens un logement avec les services de soutien dont ils ont besoin pour réussir. Toute l'équipe de Jayman a démontré son engagement envers cette cause en construisant le Clayton, qui permettra d'offrir 30 nouveaux logements aux Calgariens qui ont connu l'itinérance. » - Jay Westman, président et premier dirigeant, Jayman BUILT

« HomeSpace Society est fière de s'associer à Jayman BUILT dans le cadre de la campagne RESOLVE, ainsi qu'à la Calgary Homeless Foundation, pour ce septième ensemble de logements permanents avec services de soutien. Grâce à cette collaboration, nous sommes en mesure d'offrir un plus grand nombre de logements abordables avec services de soutien à la collectivité de Calgary. Nos résidents pourront reconstruire leurs vies avec la dignité d'un nouveau logement. » -- Bernadette Majdell, première dirigeante, HomeSpace Society

« Nous sommes excités de pouvoir offrir des services de soutien dans le cadre d'un nouveau programme permanent de logements avec services de soutien en collaboration avec la Calgary Homeless Foundation et HomeSpace. Nous croyons que tout le monde mérite d'avoir un chez-soi sûr et stable. Nous croyons qu'un chez-soi est un endroit où les gens peuvent travailler sur d'autres aspects de leur vie pour créer un avenir plus sain. Nous avons hâte de faire partie de la collectivité dynamique de Bowness. » - Kathy Christiansen, directrice exécutive, Calgary Alpha House Society

Ensemble, les gouvernements du Canada et de l' Alberta ont investi environ 4 millions de dollars pour le Clayton dans le cadre de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable.

et de l' ont investi environ 4 millions de dollars pour le Clayton dans le cadre de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable. La campagne RESOLVE a aussi versé une contribution de 1,7 million de dollars au financement de l'ensemble.

Le budget total du Clayton était de 5,8 millions de dollars.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique. La SNL repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et sur l'engagement continu de ceux-ci auprès d'autres parties prenantes - municipalités, gouvernements et organismes autochtones, secteurs social et privé - afin d'améliorer concrètement les conditions de vie des Canadiens.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le commerce et les transports, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le commerce et les transports, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . En 2017, le gouvernement de l' Alberta a lancé sa première stratégie provinciale sur le logement abordable dans laquelle il consacre 1,2 milliard de dollars à la construction de logements abordables dans l'ensemble de la province.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. L'objectif de la SCHL est que, d'ici 2030, tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Le ministère des Aînés et du Logement de l'Alberta favorise la production de logements abordables et appuie l'accès aux options de logement pour les Albertains qui en ont le plus besoin. Le ministère collabore avec les aînés, les Albertains ayant besoin d'aide au logement, leur famille et leurs fournisseurs de soins, ainsi qu'avec les collectivités et d'autres partenaires gouvernementaux. Pour une description plus détaillée du ministère, de ses programmes et de ses initiatives, visitez le www.seniors-housing.gov.ab.ca.

Apprenez-en plus sur la stratégie provinciale sur le logement abordable (en anglais seulement).

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Valérie Glazer, Attachée de presse, Ministère de la Famille, des Enfants et du Développement social, 613-220-1841, valerie.glazer@hrsdc-rhdcc.gc.ca; Leonard Catling, Relations avec les médias, SCHL, 604-787-1787, LCATLING@cmhc-schl.gc.ca; Natalie Tomczak, 587-596-8187, Attachée de presse, ministère des Aînés et du Logement de l'Alberta

