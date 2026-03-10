OTTAWA, ON, le 10 mars 2026 /CNW/ - Cette semaine, 13 jeunes Autochtones des quatre coins du pays participeront à un atelier de leadership à l'École de la GRC (Division Dépôt) à Regina (Saskatchewan).

Du 9 au 15 mars 2026, les jeunes participants, accompagnés d'un mentor de la GRC issu de leur communauté, apprendront comment ils peuvent contribuer à rendre leurs communautés plus sûres.

À la GRC, nous croyons que les jeunes ont beaucoup à nous apprendre, et leurs idées contribuent à façonner nos politiques et nos programmes. En donnant leur point de vue sur les questions qui les concernent, les jeunes peuvent jouer un rôle clé dans la prévention de la criminalité dans les communautés.

Au cours de l'atelier, chaque participant élaborera, avec l'aide de son mentor, un plan d'action pour lutter contre la criminalité et la victimisation chez les jeunes. De retour dans leur communauté, les participants mettront en œuvre leur plan avec l'appui du détachement de la GRC de leur localité.

Par le passé, des participants ont organisé des activités communautaires comme des expéditions de pêche et la pratique de passe-temps sains, ou tenu des séances de sensibilisation aux problèmes de la criminalité chez les jeunes. Ces projets permettent aux participants d'exercer une influence tangible sur leurs communautés, en favorisant un environnement plus sûr et en proposant d'autres voies aux jeunes.

Les jeunes participeront à des séances interactives sur des sujets comme la santé mentale, l'intimidation, la sécurité en ligne, la conduite avec facultés affaiblies, la consommation de substances et les relations saines. Ils pourront aussi faire l'expérience de la vie à la Division Dépôt et prendre part à un test constitué d'une poursuite à pied et d'un contrôle physique, comme s'ils étaient des cadets.

« L'opinion des jeunes est importante pour la GRC. Nous sommes sensibles à leur point de vue et tenons à collaborer avec eux sur des questions communautaires. En écoutant les jeunes, nous pouvons mieux répondre à leurs préoccupations et promouvoir ensemble un changement positif. »

La jeunesse est une priorité stratégique de la GRC.

La GRC s'efforce d'offrir aux jeunes des occasions d'apprentissage et des interactions positives avec les policiers.

Cet atelier permet aux jeunes d'acquérir des compétences et des connaissances qui les aideront à participer activement au maintien de la sécurité dans les communautés.

La GRC continue d'appuyer des initiatives qui lui permettent d'établir des relations avec les jeunes et les communautés autochtones et de les renforcer.

La GRC organise des ateliers de leadership pour les jeunes depuis 2011.

