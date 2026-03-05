OTTAWA, ON, le 5 mars 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle le Bureau de la concurrence, le Centre antifraude du Canada et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) lanceront officiellement la 22e édition du Mois de la prévention de la fraude (MPF) avec des partenaires du Service de police d'Ottawa, la Police provinciale de l'Ontario et la Banque du Canada. Cette annonce mettra l'accent sur les répercussions de la fraude au Canada, sur ce que font les partenaires du MPF pour la combattre et sur les outils permettant aux Canadiens de reconnaître, de rejeter et de signaler la fraude.

À la suite de la période de questions, les représentants des médias présents sur place, il y aura des possibilités d'entrevues individuelles avec des représentants des organisations participantes.

Date : Vendredi, le 6 mars 2026



Heure : 10 h 00 (HNE)



Lieu : Auditorium de la Banque du Canada, 234 rue Wellington, Ottawa (Ontario)

ou

virtuellement (par MS Teams)

Notes aux médias

Les représentants des médias qui souhaitent assister en personne ou virtuellement à la conférence sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias de la GRC au plus tard jeudi 5 mars 2026 à 16 h, en envoyant un courriel à [email protected]. Un courriel contenant d'autres instructions suivra.

Les représentants des médias qui comptent assister à la conférence sur place doivent arriver avant 9 h 30 afin d'accomplir les formalités de sécurité. Ils doivent être munis d'une pièce d'identité du gouvernement.

Ceux qui assistent à la conférence virtuellement devront se connecter 15 minutes avant le début de l'événement et utiliser un compte Teams indiquant leurs nom et prénom et le média qui les emploie .

SOURCE Royal Canadian Mounted Police Media Relations and Issues Management

Coordonnées : Relations avec les médias de la GRC, 613-843-5999, [email protected]