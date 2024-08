OTTAWA, ON, le 20 août 2024 /CNW/ - Cette semaine, 13 jeunes autochtones de partout au pays participeront à un atelier de leadership à l'École de la GRC (Division Dépôt) à Regina, en Saskatchewan.

Du 20 au 24 août 2024, ils auront l'occasion d'apprendre comment ils peuvent contribuer à assurer la sécurité dans leur milieu, en compagnie d'un mentor de la GRC de leur communauté.

Avec l'aide de son mentor, chaque participant élaborera un plan d'action pour lutter contre la criminalisation et la victimisation des jeunes. De retour dans sa communauté, chacun devra ensuite mettre son plan en œuvre avec l'aide du détachement de la GRC de son secteur. Dans le passé, des participants ont notamment organisé des sorties de pêche pour inciter les jeunes à acquérir des compétences et à choisir des loisirs sains, ainsi que des séances pour les sensibiliser aux réalités de la criminalisation. Ces projets permettent aux participants d'avoir un impact tangible sur leurs communautés, en favorisant un environnement plus sûr et des voies positives pour les jeunes.

Les jeunes participeront à des séances interactives sur des sujets comme la santé mentale, l'intimidation, la sécurité en ligne, la conduite avec facultés affaiblies, la toxicomanie et les relations saines. Ils auront aussi l'occasion d'entendre des conférenciers réputés, tout en faisant l'expérience de la vie à la Division Dépôt.

Citation

« L'opinion des jeunes est importante pour la GRC. Nous sommes sensibles à leur point de vue et nous nous réjouissons de collaborer avec eux sur des questions communautaires. En écoutant les jeunes, nous pouvons mieux répondre à leurs préoccupations et promouvoir ensemble un changement positif. »

Mylaine Gauvreau, gestionnaire intérimaire, Services nationaux à la jeunesse

En bref

Soutenir la jeunesse est une priorité stratégique de la GRC.

La GRC s'efforce d'offrir aux jeunes des occasions d'apprentissage et des interactions positives avec les policiers.

L'atelier met l'accent sur l'établissement de rapports positifs entre les jeunes et les policiers ainsi que sur la mobilisation active des jeunes.

Les ateliers permettent aux jeunes d'acquérir des compétences et des connaissances qui les aideront à participer activement au maintien de la sécurité dans les communautés au Canada .

. La GRC organise des ateliers de leadership pour les jeunes depuis 2011.

