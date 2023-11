MONTRÉAL, le 9 nov. 2023 /CNW/ - Espace pour la vie est heureux d'annoncer le dévoilement de deux nouvelles expositions à la Biosphère dès le 25 novembre prochain. Tisser l'océan : dans l'atelier d'Ari Bayuaji vous invite au cœur d'une installation inédite. Alors que Zér0. Les arts au cœur de la transformation écologique présente une exposition collective qui vise à utiliser l'art pour sensibiliser le public aux changements écoresponsables. La Biosphère lance également Samedi famille afin de faire découvrir les différentes activités du musée aux enfants de 6 à 12 ans sous un regard nouveau. Les visiteurs et visiteuses auront accès à des expériences où la science, l'art et la participation citoyenne se conjuguent d'une façon unique.

Tisser l'océan : dans l'atelier d'Ari Bayuaji

Tisser l'océan est un projet initié par l'artiste Ari Bayuaji en 2020 à Bali lors de la fermeture des frontières, conséquence de la COVID-19. Observant l'impact économique de l'arrêt du tourisme ainsi que la pollution environnementale détruisant les plages, il s'est lancé dans la récupération de cordages en plastique trouvés sur les berges et dans les mangroves de Bali afin de les transformer en art textile, en collaboration avec la communauté locale. Avec ce projet, l'artiste aborde des enjeux environnementaux et sociaux urgents : la pollution des océans et la destruction des ressources marines, la beauté naturelle de l'île et son attrait touristique. Inspirée de la philosophie balinaise qui cherche l'équilibre des énergies, l'approche mise en œuvre par Ari Bayuaji s'efforce de transformer le "négatif" en "positif".

Pour son exposition à la Biosphère, l'artiste, qui partage sa vie entre Bali et Montréal, nous invite dans la reproduction de son espace de travail balinais. Véritable incursion dans son univers où on retrouve les matériaux et objets dont il s'entoure : cordes colorées, tapisseries évocatrices, sculptures en bois, meubles balinais, statuettes, matériaux récupérés... Ari Bayuaji nous raconte la création d'une communauté vivante et active autour de ce projet, l'utilisation des techniques traditionnelles de tissage, la récupération de ces cordages ; le tout dans un but commun de préserver l'environnement et transformer les déchets en œuvres d'art.

Tisser l'océan est ainsi le fruit de l'effort et de l'ingéniosité d'une communauté, ainsi qu'un hommage aux riches traditions textiles de l'Indonésie et au rôle central que joue la mer dans la culture de cet archipel.

Le projet Tisser l'océan a été développé grâce au soutien du programme Explorer et créer du Conseil des arts du Canada.

Du 25 novembre 2023 au 8 septembre 2024

Zér0. Les arts au cœur de la transformation écologique

Présentée dans le cadre d'un vaste projet de recherche, l'exposition Zér0 réunit dix artistes et collectifs de disciplines variées. Invités à s'inspirer des résultats d'une étude sur la transition vers le zéro déchet réalisée en collaboration par Polytechnique Montréal et Équiterre, les artistes ont eu pour défi de transformer les données en œuvre d'art afin de sensibiliser les citoyens et les citoyennes aux changements écoresponsables.

Par cette initiative, les commissaires de l'exposition, les professeures Virginie Francoeur et Sophie Bernard, souhaitaient notamment démontrer que l'art peut jouer un rôle en faveur de l'adoption de comportements écoresponsables. Le public est ainsi invité à participer activement, en répondant à un sondage qui mesurera l'impact des arts sur leurs propres comportements. La Biosphère est le lieu tout indiqué pour que cette discussion entre scientifiques, artistes et citoyen.ne.s prenne forme!

Artistes : Martin Beauregard, Jean Désy, Marie-Chloé Duval, Virginie Francoeur, Jason Gillingham, Annie Groovie, Théâtre I.N.K., Rodney Saint-Éloi, Studio Ascètes et Bernard Voyer.

Commissaires : Virginie Francoeur et Sophie Bernard, professeures de Polytechnique Montréal

Cette exposition a été rendue possible grâce à la contribution de Polytechnique Montréal, du Conseil de recherches en sciences humaines, du Réseau de recherche en économie circulaire du Québec, des Fonds de recherche du Québec, d'Équiterre, de la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal, du Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable durable, de Mirari, de Koze Productions ainsi que de Kashika Studio.

Du 25 novembre 2023 au 7 avril 2024

Samedi famille Cette nouvelle activité s'adresse aux jeunes de 6 à 12 ans et leurs familles, tous les premiers samedis du mois jusqu'en avril. Les participant.e.s y ont la possibilité de découvrir les thématiques des expositions sous un angle différent, de rencontrer des artistes, scientifiques et citoyens et citoyennes engagé.e.s pour l'environnement.. Le 2 décembre, Maya Cousineau Mollen fera la lecture de son conte de Noël, Le Noël des animaux de la forêt.

Le 6 janvier : découvrez l'exposition Riopelle, un oiseau en liberté et créez un collage en vous inspirant des techniques de l'artiste et des oiseaux qui nous entourent.

Le 3 février : rencontrez l'équipe de scientifiques derrière le film L'errance du vo l.

Le 2 mars : bricolez avec des matériaux récupérés en compagnie de l'artiste Ari Bayuaji inspirée de son exposition Tisser l'océan: Dans l'atelier d'Ari Bayuaji.

