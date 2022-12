INGERSOLL, ON, le 5 déc. 2022 /CNW/ - Les travailleurs de l'automobile sont au cœur de l'économie canadienne depuis des générations. En investissant dans l'avenir du secteur de l'automobile, non seulement nous garantissons de bons emplois à la classe moyenne, mais en plus nous luttons contre les changements climatiques et bâtissons une économie centrée sur le bien-être des prochaines générations.

Depuis le mois de janvier seulement, le Canada a conclu plusieurs ententes sans précédent dans le secteur de la fabrication de véhicules électriques, de véhicules hybrides et de batteries. Ces ententes permettront de créer et de garantir des milliers de bons emplois pour la classe moyenne et d'offrir au monde entier des véhicules propres. Aujourd'hui, nous voyons le produit issu de l'une de ces ententes commencer à sortir des chaînes de montage.

Le premier ministre Justin Trudeau, accompagné du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a inauguré aujourd'hui la première usine de fabrication à grande échelle de véhicules électriques au Canada : l'usine d'assemblage CAMI de General Motors (GM) du Canada à Ingersoll, en Ontario. À compter d'aujourd'hui, l'usine construira une camionnette de livraison entièrement électrique - la BrightDrop Zevo 600 -, ce qui aidera à réduire la pollution et à assurer la santé de nos communautés, pour le bien de nos enfants et de nos petits-enfants.

Grâce en partie à un investissement de 259 millions de dollars du gouvernement du Canada, l'usine d'assemblage CAMI de GM a pu se réoutiller afin de produire ces camionnettes électriques. D'ici 2025, 50 000 véhicules électriques devraient être construits dans cette usine chaque année. Cet investissement a permis de garantir des milliers de bons emplois de bonne qualité et bien rémunérés dans les installations de GM et contribue à faire progresser l'électrification du secteur canadien de l'automobile.

Le gouvernement du Canada poursuivra ses efforts pour attirer des investissements de la part d'entreprises de partout dans le monde afin de mettre en place sa chaîne d'approvisionnement en matière de véhicules électriques - de l'exploitation de minéraux critiques à la fabrication de batteries et de véhicules. En agissant aujourd'hui, nous faisons du Canada un chef de file mondial des véhicules électriques, nous luttons contre les changements climatiques, nous garantissons de bons emplois et nous bâtissons une économie centrée sur le bien-être de tous les Canadiens - maintenant et pour l'avenir.

« Quand nous avons investi dans le projet de GM consistant à installer à Ingersoll la première usine de fabrication à grande échelle de véhicules électriques au Canada, nous savions que cela porterait ses fruits. Aujourd'hui, au moment où la première camionnette BrightDrop sort de la chaîne de montage, c'est exactement ce dont nous sommes témoins. Cette usine a permis d'obtenir de bons emplois pour les travailleurs, elle positionne le Canada comme étant un meneur en matière de véhicules électriques et elle contribuera à réduire la pollution. De bons emplois, de l'air sain et une économie forte : ensemble, c'est l'avenir que nous pouvons bâtir. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« C'est la preuve, aujourd'hui, que nos investissements historiques dans la fabrication de véhicules électriques portent leurs fruits. La livraison des premiers véhicules BrightDrop démontrent le savoir-faire de nos travailleurs canadiens et le rôle que le Canada peut jouer alors que le monde se tourne vers une transformation verte de l'industrie des transports. Notre gouvernement, en partenariat avec GM, consolide le leadership du Canada dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques. »

-- L'hon. François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Cette étape marquante fait ressortir le meilleur de GM : sa rapidité, sa capacité d'adaptation et son rang de bon premier dans l'industrie. La camionnette BrightDrop Zevo est le parfait exemple d'intégration de l'architecture Ultium adaptable de GM pour véhicules électriques, qui nous permet de lancer rapidement une gamme complète de véhicules électriques pour notre clientèle. De plus, aujourd'hui, je suis fier d'appeler l'équipe d'assemblage de véhicules électriques de l'usine CAMI la toute première équipe de fabrication à grande échelle de produits entièrement électriques au Canada. »

-- Mark Reuss, président, General Motors

« Nous en sommes à un moment charnière - une révolution dans le transport des gens et des marchandises. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour BrightDrop puisque nous élargissons notre empreinte et commençons à fabriquer des camionnettes électriques Zevo à grande échelle. C'est aussi une étape des plus importante pour le Canada sur sa route vers un avenir plus radieux. L'inauguration de l'usine CAMI est une grande étape vers l'objectif de généraliser l'usage des véhicules électriques et d'obtenir de vrais résultats pour les plus grandes marques de ce monde, comme DHL Express, qui sera notre premier client au Canada. »

-- Travis Katz, président et chef de la direction, BrightDrop

L'investissement de 259 millions de dollars du gouvernement du Canada appuie le projet de plus de 2 milliards de dollars de GM visant à relancer sa production à l'usine d'assemblage d' Oshawa , après l'arrêt des activités en 2019, et à réaliser la transformation de son usine d'assemblage CAMI à Ingersoll.

appuie le projet de plus de 2 milliards de dollars de GM visant à relancer sa production à l'usine d'assemblage d' , après l'arrêt des activités en à réaliser la transformation de son usine d'assemblage CAMI à Ingersoll. L'investissement est fait par l'intermédiaire du Fonds stratégique pour l'innovation et de son initiative Accélérateur net zéro.

Le gouvernement de l' Ontario a fait une contribution de contrepartie maximale de 259 millions de dollars dans ce projet.

a fait une contribution de contrepartie maximale de 259 millions de dollars dans ce projet. Fondé en 1918, General Motors du Canada (GM) est l'un des plus importants fabricants d'automobiles au monde. Son siège social se trouve à Oshawa , en Ontario , et il est l'un des plus importants fabricants d'automobiles au Canada .

(GM) est l'un des plus importants fabricants d'automobiles au monde. Son siège social se trouve à , en , et il est l'un des plus importants fabricants d'automobiles au . GM prévoit d'introduire 30 nouveaux véhicules électriques d'ici 2025, d'éliminer les émissions d'échappement des nouveaux véhicules légers d'ici 2035 et d'atteindre la carboneutralité dans ses produits et activités à l'échelle mondiale d'ici 2040.

d'atteindre la carboneutralité dans ses produits et activités à l'échelle mondiale d'ici 2040. Le secteur de l'automobile contribue à hauteur de 16 milliards de dollars au produit intérieur brut du Canada et constitue l'une des plus grandes industries d'exportation du pays.

et constitue l'une des plus grandes industries d'exportation du pays. Le secteur de l'automobile emploie près de 500 000 Canadiens.

Grâce à son Plan de réduction des émissions pour 2030 paru en mars, le Canada est en voie d'atteindre son objectif consistant à réduire ses émissions de 40 % à 45 % par rapport aux taux de 2005 d'ici 2030, tout en continuant à bâtir une économie forte.

est en voie d'atteindre son objectif consistant à réduire ses émissions de 40 % à 45 % par rapport aux taux de 2005 d'ici 2030, tout en continuant à bâtir une économie forte. Pour que les véhicules zéro émission soient plus abordables et accessibles, le gouvernement du Canada offre des mesures incitatives pouvant atteindre 5 000 $ pour l'achat ou la location de véhicules légers zéro émission dans le cadre du programme Incitatifs pour les véhicules zéro émission (iVZE). Depuis mai 2019, près de 176 000 Canadiens ont profité de ce programme.

offre des mesures incitatives pouvant atteindre 5 000 $ pour l'achat ou la location de véhicules légers zéro émission dans le cadre du programme Incitatifs pour les véhicules zéro émission (iVZE). Depuis mai 2019, près de 176 000 Canadiens ont profité de ce programme. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi 400 millions de dollars dans la fabrication d'environ 35 000 bornes de recharge de véhicules zéro émission au pays.

