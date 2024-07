NEW YORK, 9 juillet 2024 /CNW/ - David Yurman, la plus grande marque américaine de bijoux de luxe, est heureux d'annoncer son partenariat avec les joueurs de basketball professionnels Kyle Kuzma, D'Angelo Russell, Jalen Green, Jaime Jaquez Jr., Kevin Love, Josh Hart et Seth Curry en tant que nouveaux ambassadeurs mondiaux.

D’Angelo Russell pour la campagne masculine David Yurman, été 2024 Jalen Green pour la campagne masculine David Yurman, été 2024 Kyle Kuzma pour la campagne masculine David Yurman, été 2024

S'appuyant sur cette annonce importante, David Yurman lance des documents originaux en trois parties, mettant en vedette Kyle Kuzma, D'Angelo Russell et Jalen Green. Réalisé par Jeredon O'Conner en partenariat avec l'Agence ICA et filmé par Matthew Hayes, chaque épisode porte sur le parcours du joueur, sur la façon dont son style est une forme d'expression personnelle sur le terrain et à l'extérieur, et sur ce qui motive sa passion pour le basketball.

Étant le premier partenariat à long terme de la marque avec des joueurs de basketball professionnels, cette initiative est une progression naturelle dans les efforts continus de David Yurman pour renforcer sa position de leader dans le domaine des bijoux pour hommes. Le court métrage et les images de la campagne mettent en vedette les sept athlètes qui composent les collections masculines distinctives de David Yurman : Chevron, Curb Chain et Spiritual Beads. Tout comme l'engagement des joueurs envers leur art, chacune de ces collections incarne l'engagement de la marque envers l'art et l'innovation.

« Nous sommes ravis de partager ce projet avec nos auditoires, démontrant à quel point nous sommes connectés en tant qu'humains grâce à l'art et à l'artisanat, » a déclaré Evan Yurman. « La passion et l'engagement inébranlables que ces hommes apportent sur le terrain et à l'extérieur, et la façon dont ils traduisent cette confiance dans leur style et leur vie quotidienne, sont inspirants. Lorsque j'ai lancé la catégorie David Yurman Men en 2004, je voulais étendre l'attrait de la marque à un client plus jeune et plus diversifié. Vingt ans plus tard, je constate que l'élan autour de l'industrie de la bijouterie pour hommes augmente rapidement, alors il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour établir des partenariats avec ces athlètes. »

« Lorsque vous regardez la marque David Yurman, une chose qui vient à l'esprit est la valeur artistique, » a déclaré Kyle Kuzma dans Own the Spotlight. « Le savoir-faire de la fabrication de ces pièces intemporelles est inégalé, et il est très admirable. »

« David Yurman possède les pièces les plus prestigieuses et les plus élégantes, » a déclaré D'Angelo Russell dans The Pursuit of Excellence. « Ils mettent beaucoup l'accent sur le détail tout en le rendant portable. »

« Je pense que les bijoux sont un moyen très important de s'exprimer, » a déclaré Jalen Green dans Mindset in Motion. Mon style a évolué, devenant bruyant et aventureux, et les pièces de David Yurman s'intègrent bien. J'aime vraiment les conceptions complexes, mais simples, avec lesquelles vous ne pouvez pas vous tromper. »

Les documents seront lancés le 9 juillet sur DavidYurman.com et seront diffusés sur les réseaux sociaux mondiaux @davidyurman et @davidyurmanmen, ainsi que dans le cadre de campagnes publicitaires tout au long de l'été et de l'automne. Les utilisateurs des documents seront libres de les regarder sur YouTube. Visitez DavidYurman.com pour en savoir plus.

À PROPOS DE DAVID YURMAN :

David Yurman est une célèbre entreprise de bijoux américaine fondée à New York par David Yurman, sculpteur, et son épouse, Sybil, peintre et céramiste. Lorsque les artistes ont commencé à collaborer, leur objectif était simplement de fabriquer des objets magnifiquement conçus à porter. Dirigé aujourd'hui par leur fils Evan, David Yurman crée des collections intemporelles, mais contemporaines pour les femmes et les hommes, définies par l'inspiration, l'innovation, le savoir-faire artisanal et le câble - la signature artistique de la marque. Les collections de David Yurman sont disponibles sur DavidYurman.com ainsi que dans 51 magasins de détail aux États-Unis, au Canada, à Hong Kong et en France et dans plus de 300 emplacements dans le monde, par l'entremise de leur réseau exclusif de détaillants autorisés de bijoux fins et de montres.

