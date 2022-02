La campagne, intitulée judicieusement « Come Closer », célèbre la joie de la proximité et des contacts en ces temps difficiles au travers d'images intimes de deux des célébrités les plus connues du monde, photographiées avec New York en toile de fond, ville où siège la maison David Yurman et dont elle tire sa source d'inspiration permanente.

« Après des années de séparation pour beaucoup d'entre nous - beaucoup plus longtemps que ce que nous aurions pu prévoir - nous avons tous besoin de renouer des liens », a déclaré Evan Yurman. « Come Closer » est un appel à tous d'apprécier le quotidien, ainsi que la beauté et le caractère inattendu des moments simples passés avec la famille et les amis. »

Scarlett Johansson, égérie de la campagne « Come Closer » 2022 de David Yurman

Au moment de concevoir la campagne, Evan Yurman n'avait qu'un seul choix en tête pour son étoile féminine.

« Scarlett est l'incarnation de la femme selon David Yurman. Originaire de New York, actrice au sommet de son art, Scarlett est une femme qui a tracé son propre chemin. Elle n'accepte pas qu'on lui dise non et n'a pas peur de s'affirmer et de défendre ce qui est juste, a déclaré Evan Yurman. C'est un honneur d'avoir l'occasion de travailler avec une force comme Scarlett pour créer des photographies aussi honnêtes, profondes dans leur absence de prétention et d'artifice ».

Pour la campagne « Come Closer », Johansson, mère, fondatrice, lauréate du prix Tony et actrice deux fois en nomination aux Oscars, a été photographié par le célèbre photographe de mode Lachlan Bailey et habillée par la styliste Anastasia Barbieri. La série de 10 photographies et de courts métrages met en vedette une Johansson détendue, comme peu ont eu l'occasion de la voir, chantant au rythme de la mélodie emblématique de Sinatra, « New York, New York ». Les photographies et le film ont été captés au Carlyle, un hôtel du Rosewood Hotel Group, et son célèbre bar Bemelmans, un lieu qui attire comme un aimant depuis toujours les sommités créatives et culturelles de New York.

« Ayant grandi à New York, je me suis toujours sentie liée à David Yurman. Je voyais leurs belles annonces en noir et blanc dans tous mes magazines de mode préférés, a déclaré Johansson. Les Yurmans et leurs créations incarnaient toujours New York pour moi : audacieux, frais et légèrement subversifs. Quand Evan m'a offert cette occasion et m'a fait part de sa vision de la campagne, je me sentais déjà si liée à la marque qu'il s'agissait d'un partenariat naturel. »

Henry Golding, ambassadeur de la campagne « Come Closer » 2022 de David Yurman

Lorsque la décision a été prise de présenter le tout premier ambassadeur masculin de la marque, le nom d'Henry Golding s'est imposé. Golding présentait déjà les qualités de l'homme énigmatique selon David Yurman, et son histoire à New York en est une de persévérance et d'identité.

« Henry incarne la passion et le courage de l'homme vu par David Yurman. Il est extrêmement talentueux, il a des principes et il a beaucoup voyagé, mais malgré tous les endroits incroyables qu'il a visités et tout ce qu'il a accompli, l'esprit de la ville de New York ne cesse de le rappeler, a déclaré Evan Yurman. Nous sommes ravis d'accueillir Henry dans la famille David Yurman et de le présenter comme le visage de la gamme de produits pour hommes lancée à l'occasion de notre nouvelle campagne, une campagne qui communique les moyens parfois subtils par lesquels la ville de New York a le don de vous ramener à elle ».

Pour la campagne « Come Closer », le père, défenseur et acteur de renommée mondiale Henry Golding a été photographié par le célèbre photographe de mode Lachlan Bailey et habillé par le styliste George Cortina. La série de 10 photographies et de courts métrages, mettant en vedette un Golding sophistiqué et élégant, a été prise à la Casa Cipriani, le nouveau club privé et hôtel phare situé sur le front de mer, à l'épicentre de la scène créative de New York, ainsi qu'à l'emblématique hôtel Carlyle.

« New York exerce un magnétisme tenace sur les New-Yorkais qui est difficile à décrire, mais tout de même contagieux. J'ai eu la chance de visiter la ville à maintes reprises pour des raisons personnelles et professionnelles, et je ressens chaque fois un peu plus un sentiment d'appartenance », de dire Golding. David Yurman témoigne du patrimoine et des valeurs de la ville, et je suis honoré d'être le visage d'une marque dont les œuvres intemporelles d'expression personnelle continuent de contribuer à tous nous rapprocher ».

En 2022, David Yurman continuera d'appuyer le Unity Fund, le plus important organisme philanthropique de lutte contre la pauvreté de la ville de New York, créé en mai 2021 en partenariat avec Robin Hood. À compter du 15 février, 20 % des recettes à l'achat d'un assortiment choisi de créations pour femmes ou pour hommes seront versées au David Yurman Unity Fund.

