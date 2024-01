NEW YORK, 31 janvier 2024 /CNW/ - David Yurman, la principale marque de bijoux haut de gamme aux États-Unis, est heureuse d'annoncer son tout nouvel ambassadeur de la marque mondiale, l'acteur et réalisateur Michael B. Jordan, qui sera le visage de la première collection de bijoux haut de gamme pour hommes, The Vault, et de la campagne 2024 de la marque.

Michael B. Jordan pour la collection de bijoux haut de gamme pour hommes « The Vault », printemps 2024. Michael B. Jordan pour la collection de bijoux haut de gamme pour hommes « The Vault », printemps 2024.

« La curiosité et l'innovation sont au cœur de David Yurman depuis le début, et il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour créer une nouvelle voie dans le domaine des bijoux pour hommes », a déclaré Evan Yurman, président et directeur de la création. « Michael est un artiste aux talents multiples qui démontre une maîtrise et une élégance dans chaque projet qu'il entreprend. Personne n'est mieux placé que lui pour faire connaître l'ampleur de cette collection. »

La série d'images et le court métrage racontant l'histoire du design architectural par la créativité, a été réalisée et photographiée par le célèbre photographe américain Tyler Mitchell et illustrée par Jason Bolden, à Los Angeles. « Le thème de cette campagne incarne l'objectif de tous les artistes : être soi-même », a déclaré Michael B. Jordan. « Nous apportons tous quelque chose de différent; c'est ce qui nous rend uniques. En travaillant avec David Yurman, j'ai eu la chance de collaborer avec différents artistes pour créer quelque chose d'universel, classique et réinventé. »

La collection The Vault de David Yurman, qui combine 20 ans d'innovation en conception, d'expérience en ingénierie et de narration, marque une étape importante et une nouvelle catégorie pour la marque et l'industrie, renforçant le positionnement de la marque comme chef de file dans le domaine des bijoux pour hommes. Pour Evan Yurman, la création de bijoux haut de gamme pour hommes est une progression naturelle de sa passion continue pour la forme la plus sublime de son art et la collecte des antiquités et gemmes les plus raffinées pour réaliser ces œuvres.

Inspirée par l'architecture, la mythologie et la nature, cette collection de 30 articles comprend des colliers, bracelets, anneaux et boutons de manchette audacieux. Faisant appel à la forme la plus élevée de fabrication de bijoux et d'expression artistique, ainsi qu'à des techniques empruntées au monde de l'horlogerie haut de gamme, TheVault présente des coupes sur mesure et des réglages d'illusion à l'aide de gemmes sélectionnées à la main pour leur rareté et leur qualité exceptionnelle. Les diamants en pavé sertis à la main avec maillons ovales créent un paysage étincelant avec un mouvement fluide et une sensation d'aisance. Chaque bijou est méticuleusement fabriqué par des maîtres artisans et transformé par une capacité exceptionnelle de découpe en diamant et de sertissage pour créer le traitement audacieux de la pierre au profil bas.

« Vos conceptions dépendent des artisans qui sont capables de réaliser vos créations », a expliqué Evan Yurman. À l'aide de lapidaires, de maîtres-sertisseurs, de technologies de pointe, de graveurs à la main, d'ingénieurs et d'alchimistes, il a passé la dernière décennie à entretenir des relations et mettre au point des techniques à appliquer à sa plus récente collection.

La collection Vault sera disponible exclusivement sur rendez-vous dans certains magasins de détail David Yurman à compter d'aujourd'hui. La campagne du printemps 2024, qui mettra en vedette d'autres collections de David Yurman tout au long de l'année, sera lancée aujourd'hui sur DavidYurman.com et sur toutes les plateformes de réseaux sociaux à l'échelle mondiale : @davidyurman et @davidyurmanmen. Pour en savoir plus, rendez-vous sur davidyurman.com.

À PROPOS DE DAVID YURMAN

David Yurman est une célèbre entreprise de bijoux américaine fondée à New York par David Yurman, sculpteur, et son épouse, Sybil, peintre et céramiste. Quand les artistes ont commencé à collaborer, leur but était simplement de concevoir de magnifiques objets à porter. Aujourd'hui dirigée par leur fils Evan, la maison David Yurman crée des collections intemporelles, mais contemporaines, pour les femmes et les hommes, définies par l'inspiration, l'innovation, le savoir-faire et le « câble », la signature artistique de la marque. Les collections de David Yurman sont disponibles au DavidYurman.com, dans 51 magasins de détail aux États-Unis, au Canada, à Hong Kong et en France, ainsi qu'à plus de 300 emplacements dans le monde, grâce à leur réseau exclusif autorisé de détaillants de bijoux haut de gamme et de montres.

