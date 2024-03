NEW YORK, 4 mars 2024 /CNW/ - David Yurman, la principale marque de bijoux haut de gamme des États-Unis, a le plaisir d'annoncer qu'Iris Law, mannequin et actrice, et Fei Fei Sun, mannequin ont été nommées ambassadrices mondiales de la marque. Elles feront leurs débuts dans une série de cinq campagnes tout au long de l'année, en commençant par deux collections parmi les plus emblématiques et prisées de David Yurman ce printemps : Sculpted Cable et Modern Cable.

Iris Law pour la collection Sculpted Cable de David Yurman, printemps 2024. Fei Fei Sun pour la collection Sculpted Cable de David Yurman, printemps 2024.

Réalisées par les frères Durimel et conçues par Carlos Nazario à Los Angeles, les campagnes Sculpted Cable et Modern Cable racontent l'histoire de femmes qui ont tracé leur propre chemin dans la vie tout en mettant en valeur la marque emblématique et les nouveaux bijoux de David Yuman.

Photographiées par Tyrone Lebon dans les collines de Santa Monica, les talentueuses Iris Law et Fei Fei Sun ont inspiré les bracelets emblématiques de la collection Sculpted Cable de la marque, en tant que femmes qui « taillent leur propre voie ». Le double sens évoque le processus chronophage de la sculpture de motifs uniques et intemporels qui continuent d'évoluer au fil du temps, créant ainsi leur propre chemin dans la vie.

Pour la collection Modern Cable, Iris Law apparaît dans une série de moments joyeux, parfois espiègles, tournés au Bar Marmount à Los Angeles, qui évoquent l'essence et la nature libre, montrant une amélioration innovante du bracelet en chaîne câble emblématique et une apparence plus élégante, jeune et radieuse.

« Lorsque nous envisageons nos campagnes, nous nous inspirons toujours de l'art, qu'il s'agisse des instincts créatifs de nos artisans, de l'histoire de la marque, enracinée dans l'art et la sculpture, ou du talent qui nous captive en raison de son individualité », a déclaré Evan Yurman. « Iris et Fei Fei sont uniques et authentiques dans leur travail, inspirant leurs abonnés et admirateurs par leurs passions, leur expression personnelle et leur beauté. Nous sommes très heureux de les accueillir dans la famille David Yurman et de voir nos bijoux prendre vie grâce au regard créatif de ces femmes talentueuses. »

« Je suis ravie de travailler avec David Yurman », a déclaré Iris Law. « C'est une entreprise unique, intemporelle et moderne, et j'adore porter les bijoux de ses collections. Les bijoux représentent une façon incroyable de m'exprimer et d'exprimer mon individualité, et il est tout naturel de travailler avec une marque que vous aimez et admirez déjà. »

« ll est important d'être fidèle à soi-même et de laisser transparaître votre individualité. La collection Sculpted Cable évoque l'indépendance et le fait de tailler votre propre chemin. C'est pourquoi j'adore porter ces bijoux et travailler avec David Yurman », a déclaré Fei Fei Sun.

La campagne Sculpted Cable sera lancée le 4 mars, et les campagnes mettant en vedette les collections Modern Cable, Madison, Stax + Crossover, Lexington et Amulets & Elements suivront peu après en 2024.

À PROPOS DE DAVID YURMAN

David Yurman est une célèbre entreprise de bijoux américaine fondée à New York par David Yurman, sculpteur, et son épouse, Sybil, peintre et céramiste. Quand les artistes ont commencé à collaborer, leur but était simplement de concevoir de beaux objets à porter. Aujourd'hui dirigée par leur fils Evan, la maison David Yurman crée des collections intemporelles, mais contemporaines, pour les femmes et les hommes, définies par l'inspiration, l'innovation, le savoir-faire et le « câble », la signature artistique de la marque. Les collections de David Yurman sont disponibles dans 49 magasins de détail aux États-Unis, au Canada, à Hong Kong et en France, ainsi qu'à plus de 300 emplacements dans le monde, grâce à leur réseau exclusif de détaillants autorisés de bijoux haut de gamme et de montres.

