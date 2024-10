NEW YORK, 28 octobre 2024 /CNW/ - David Yurman, la plus importante marque de bijoux de luxe aux États-Unis, a dévoilé sa campagne des Fêtes 2024, mettant en vedette sa distribution la plus prestigieuse et la plus influente à ce jour, y compris les nouveaux amis de la maison Sterling K. Brown, Hero Fiennes Tiffin, Winnie Harlow, Kyle Kuzma, Arizona Muse, et l'ambassadrice mondiale, Iris Law, un mélange solide de narrateurs novateurs qui s'expriment par leur art, tout en inspirant un large éventail d'auditoires.

Iris Law et Hero Fiennes Tiffin pour la campagne des Fêtes 2024 de David Yurman Kyle Kuzma et Winnie Harlow pour la campagne des Fêtes 2024 de David Yurman Sterling K. Brown et Arizona Muse pour la campagne des Fêtes 2024 de David Yurman

La nouvelle campagne, centrée sur la joie, invite les consommateurs à se laisser aller aux luxes de la vie pour commémorer des moments spéciaux - comme des dîners avec des amis et des célébrations festives - avec des trésors intemporels pour les proches de David Yurman.

La nouvelle campagne emmène les consommateurs dans un ascenseur à travers diverses scènes des Fêtes à New York, où se trouve la marque David Yurman et où l'on voit des traits d'union multiples célébrant les moments des Fêtes de tous les jours décorés dans des collections clés. En commençant par notre magasin phare de la 57e rue, l'histoire se transforme en un montage énergique d'occasions de célébration entre amis.

Reconnu pour son style unique de photographie, Anthony Seklaoui a contribué à donner vie à cette campagne en saisissant des moments intimes et puissants, tout en partageant l'engagement des marques envers l'art et la créativité. Influent auprès de certains des médias éditoriaux les plus remarquables et des marques de luxe, Seklaoui crée une histoire qui inspire le public à se sentir libéré, en célébrant son individualité.

« Nous sommes constamment inspirés par l'énergie de la ville de New York, a déclaré Carolyn Dawkins, chef de la direction du marketing. Il était donc juste de tourner cette campagne des Fêtes dans le foyer de notre marque et du magasin phare de la 57e rue, avec des ambassadeurs qui incarnent ce même lien avec la créativité et la culture. Nous avons vu la marque croître ici au cours des 50 dernières années, et il est remarquable de voir nos clients de longue date et nos nouveaux clients trouver autant d'inspiration que nous le faisons dans cette évolution. »

La série d'images et quatre vidéos épisodiques mettent en valeur les collections des marques Sculpted Cable, Chevron, Curb Chain et Madison, dont les motifs sont tous enracinés dans le produit phare de la marque, Cable. Inspiré par le Metropolitan Museum de New York, Cable est l'ADN de David Yurman et continue de façonner l'avenir des conceptions des marques. Aujourd'hui, Cable façonne chaque design au sein de la marque, avec des possibilités infinies, indissociables du lieu de conception de David Yurman, New York.

À PROPOS DE DAVID YURMAN

David Yurman est une célèbre entreprise de bijoux américaine fondée à New York par David Yurman, sculpteur, et son épouse, Sybil, peintre et céramiste. Quand les artistes ont commencé à collaborer, leur but était simplement de concevoir de magnifiques objets à porter. Aujourd'hui dirigée par leur fils Evan, la maison David Yurman crée des collections intemporelles, mais contemporaines, pour les femmes et les hommes, définies par l'inspiration, l'innovation, le savoir-faire et « Cable », la signature artistique de la marque. Les collections de David Yurman sont disponibles au DavidYurman.com, dans 51 magasins de détail aux États-Unis, au Canada, à Hong Kong et en France, ainsi qu'à plus de 300 emplacements dans le monde, grâce à leur réseau exclusif autorisé de détaillants de bijoux haut de gamme et de montres.

