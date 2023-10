David Wang de Huawei : Le salon UBB5.5G maximise la productivité numérique

DUBAI, Émirats arabes unis, le 13 oct. 2023 /CNW/ - À l'occasion de la 9e édition du salon Ultra-Broadband Forum (UBBF 2023), David Wang, directeur général du conseil d'administration et président du conseil de gestion de l'infrastructure de la Technologie de l'information et des communications (TIC), a prononcé un discours intitulé « UBB5.5G Maximizes Digital Productivity » (le salon UBB5.5G maximise la productivité numérique) sur les derniers développements et les meilleures pratiques de l'industrie de l'ultra-large bande. Au cours de cette conférence, il a fait part de son point de vue sur l'orientation stratégique prise par l'industrie de l'ultra-large bande - la mise à niveau des réseaux, l'accélération de l'application généralisée des technologies numériques et la maximisation de la productivité numérique.

L'application plus poussée des technologies numériques dans l'économie réelle entraîne une augmentation de la productivité. Ce qu'on appelle désormais la « productivité numérique » devient rapidement un moteur essentiel de la croissance de l'économie numérique. Les technologies numériques, comme l'infonuagique, l'IA, la 5G et l'ultra-large bande, évoluent également constamment. On les voit maintenant en application dans les entreprises et chez les particuliers grâce à de nouveaux services numériques. Cela a accéléré la transformation numérique pour les entreprises et apporte les technologies intelligentes dans le divertissement, le mode de vie et le travail chez le plus grand nombre. L'adoption de ces nouveaux services contribue également aux avancées en matière de productivité numérique.

« À l'origine, les réseaux ultra-large bande étaient axés sur la connectivité, a expliqué David Wang. Ensuite, nous avons changé d'orientation pour rechercher une meilleure expérience. À l'ère du 5.5G, l'ultra-large bande mettra l'accent sur le développement de la productivité des services numériques, afin que chacun puisse accéder plus facilement et plus efficacement aux services numériques, peu importe où il se trouve. Cette infrastructure numérique de prochaine génération fournira un accès universel à 10 gigabits, un transport ultra-large bande flexible et une puissance informatique massive soutenue par des centres de données hyperconvergées. Le déploiement de cette nouvelle génération d'infrastructure numérique permettra également un développement plus rapide de l'économie numérique. Huawei se joindra aux clients et aux partenaires de l'industrie pour faire évoluer la F5.5G et la Net5.5G, ainsi que l'ensemble de l'industrie de l'ultra-large bande, afin de maximiser la productivité numérique. »

Pour optimiser la productivité numérique, a expliqué M. Wang, il faudra surmonter trois défis cruciaux. Premièrement, l'industrie devra trouver un moyen de soutenir la puissance informatique massive nécessaire pour fournir des services numériques. Deuxièmement, elle devra fournir des services de connectivité garantis à un très grand nombre d'utilisateurs simultanés. Troisièmement, elle devra assurer un accès universel et une expérience de grande qualité pour tous, peu importe où ils se trouvent.

M. Wang a ensuite expliqué les mises à niveau que nécessiteront les réseaux ultra-large bande axés sur la productivité à l'avenir.

Premièrement, l'accès universel à 10 gigabits pourrait être réalisé en accélérant la mise à niveau des services mobiles à large bande, des services à large bande domestiques, des réseaux professionnels des campus et des services de ligne privée d'entreprise à 10 Go/s. Cela permettrait d'offrir des services mobiles à large bande universels de 10 gigabits, de fournir des réseaux domestiques intégrés de 10 gigabits, de mettre à niveau la connectivité de campus de 10 gigabits pour les organisations et d'offrir des services de lignes privées flexibles et à haut débit de 10 gigabits. Grâce à ces connexions de qualité supérieure de 10 gigabits, les services numériques profiteront à un plus grand nombre de personnes et d'organisations partout dans le monde.

L'accès universel 10 gigabits nécessiterait également des réseaux porteurs convergents pour évoluer vers des réseaux de transport flexibles de haute qualité. La plupart des réseaux IP et métros optiques devraient prendre en charge la 400G et évoluer vers la 800G. Les réseaux de base prendraient également en charge la 400G, avec des capacités de transport plus solides. Les réseaux de bout en bout OXC (Optical Cross-Connect) fourniront l'assurance d'une expérience certaine pour les services sensibles à la latence. Actuellement, la latence acceptable pour les services d'accès, métropolitains et de réseau national est de 1 milliseconde, 5 millisecondes et 20 millisecondes, respectivement.

En outre, des centres de données hyperconvergées seront nécessaires pour exploiter pleinement la puissance de calcul de l'IA. Selon M. Wang, en adoptant une architecture hyperconvergée avancée, les réseaux de centres de données seraient en mesure de répondre aux besoins informatiques généraux, de stockage, de haute performance et d'IA. Couplée à une interconnexion à haute vitesse de 800GE, elle augmentera considérablement le retour sur investissement. Grâce à des algorithmes explicites de notification de la congestion et à des algorithmes d'équilibrage de la charge à l'échelle du réseau, il sera possible d'avoir des réseaux sans perte avec taux d'opérations d'entrée-sortie par seconde (IOPS) 85 % supérieurs, et des réseaux de grappes d'IA qui augmentent de 20 % l'efficacité de l'entraînement.

Enfin, de grands modèles de télécommunications seraient nécessaires pour rendre les réseaux plus autonomes et leur donner des capacités d'auto-optimisation. Les réseaux actuels à haut niveau d'automatisation et de numérisation devraient bientôt intégrer de nouvelles fonctions intelligentes qui les rendront plus autonomes. Les grands modèles de télécommunications peuvent accélérer ce processus pour développer des réseaux de conduite autonomes L4 qui sont axés sur les intentions et qui soutiennent l'interaction homme-ordinateur et l'auto-optimisation. Ces modèles permettent déjà aux ingénieurs de gérer deux fois plus d'équipements qu'auparavant.

M.Wang a souligné que l'ultra-large bande est une infrastructure essentielle qui va stimuler la croissance économique numérique. Il a appelé les différents acteurs de l'écosystème à travailler ensemble pour fournir un soutien stratégique et accélérer l'innovation des entreprises, l'application des produits et le développement de l'écosystème. En travaillant ensemble, a conclu M. Wang, l'industrie de l'ultra-large bande continuera de progresser en maximisant la productivité numérique afin que plus de personnes et d'organisations puissent bénéficier des services numériques.

