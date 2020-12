David Finnie a été nommé directeur général de PACE Credit Union et entrera en fonction dès le 21 décembre 2020

TORONTO, le 14 déc. 2020 /CNW/ - David est un cadre supérieur qui compte plus de 20 ans d'expérience en direction de multinationales de moyenne et de grande taille, ainsi que d'entreprises Fortune 100, pour lesquelles il a œuvré à renforcer et optimiser leurs capacités et stratégies de gestion des finances, du capital et des risques. Il a en outre occupé des postes de cadre dans des institutions financières de Toronto, Vancouver et New York.

« Je suis honoré d'avoir la chance de rejoindre l'équipe de PACE et d'en servir les membres, a affirmé David. Ma solide expérience en gouvernance et en gestion des risques, mais aussi mes aptitudes en réflexion stratégique, devraient compléter à merveille les compétences actuelles de la direction et du personnel de PACE, et nous permettre à tous de relever haut la main les défis sur notre route, ainsi que de continuer à apporter notre soutien à nos membres et nos collectivités. »

« Nous sommes très heureux que David ait accepté ce poste afin de faire profiter PACE de son excellent leadership, a déclaré Mark White. Nous sommes impatients de travailler avec lui et le reste de notre équipe de direction alors qu'ils continueront à satisfaire aux besoins financiers de la communauté PACE. »

En septembre 2018, PACE a été mise sous administration en raison de la mauvaise gouvernance et des manquements de certains anciens directeurs et membres de sa haute direction. L'ARSF a repris la surveillance de la gestion de PACE le 20 novembre 2020. L'ARSF collabore avec PACE en assumant un rôle d'administrateur, et ce, afin de gérer les différends associés à la gouvernance et aux manquements.

